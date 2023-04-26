سوريا - لبنان - فلسطين

لبنان..التحريض مجددا..!


د. إسماعيل النجار ||

 

بعد صدور الأحكام في جريمة خلدة أشرف ريفي وميشال معَوَّض إلى التحريض مُجَدَّداً دُر،

 

أحكام بنكهة الإستفادة من التخفيف أصدرتها المحكمة العسكرية الدائمة في بيروت بحق مَن ارتكبوا مجزرة في منطقة خلدة خلال تشييع المغدور علي شبلي،

وهذه الأحكام التي تراوَحَت بين سنة ونصف وتسع سنوات كانت يجب أن تكون بأقل تعديل إعدام على حبال المشانق،

رغم ذلك لم يتقبَّل أهالي المحكومين الأحُكام الصادرة واعتبروها مُجحِفَة بحق مَن ارتكبوا جريمة فظيعه بحق مرافقين لجنازة  وقطعوا الطرقات معترضين عليها،

بينما أهالي الشهداء المغدورين الذين لهم الحق بالمطالبه بإعدام القَتلَة لم يتفوهوا ببنت شَفَة وارتضوا حكم القضاء أياً يَكُن،

وما زاد الطين بِلَّة زيارة أهل الفتنة والضلال لمنطقة خلدة على رأسهم المُحَرِّض أشرف ريفي، يرافقه طفل الأنبوب ميشال معَوَّض وآخرين جاءوا من مدينة الشمال يَسعَون إلى إستغلال ما يحصل للتحريض على إفتعال المشاكل بين أبناء المنطقة الواحدة، وخلال بدء إلقاء الكلمات نادىَ أحدهم الوزير أشرف ريفي قائلاً له بدنا نصَعِّد شوي وسط حشد جماهيري التقطت كلماته مايكروفونات محطات التلفزة وخرج الصوت إلى العَلَن،

بكل الأحوال رضيَ القتيل ولم يرضى القاتل، وهذا الأمر خطير جداً وربما يأخذ البلاد إلى ما لا تُحمَد عقباه في ظل إعادة تحريك الخلايا لقطع الطرقات،

حزب الله الذي رضيَ بحكم القضاء وان تتولى الدولة ومحاكمها معالجة الامر بعيداً عن ردات الفعل واستطاع ضبط اهالي الضحايا الذين هم أيضاً أبناء عشائر وعائلات كبيرة لها ذراع ضاربة في العمق اللبناني لم يصدر بياناً رسمياً حتى الآن مكتفياً بما صدر عن المحكمة العسكرية،

واقناع ذوي المغدورين بعدم الإنجرار الى الفتنة لم يكن عملية سهلة على قيادة الحزب ويأتينا اليوم أشرف ريفي وميشال معوض وصيصانهم لينثروا بذور الفتنة من جديد.

كان الأجدى على أهالي المحكومين القبول بهكذا احكام مخففه وعدم إثارة الرأي العام واهالي الضحايا حتى لا تذهب الامور الى اعتراض مماثل على الأحكام من ذوي الضحايا ويطالبون بالإعدام ويصبح الشارع هو  الحَكَم وهكذا نكون قد أخذنا البلاد الى مكان آخر كلياً البعض لا طاقة له بهِ.

 

بيروت في...

               26/4/2023

 

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