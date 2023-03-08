لبنان/ روائح الفضائح..!

د اسماعيل النجار ||

روائح الفضائح لرياض سلامة وشقيقه رجا تنتشر في أوروبا وتحديداً سويسرا،

حيث ذكرت وسائل إعلام سويسرية رسمية مرئية ومكتوبة بأن ملايين الدولارات مُختلسة من خزينة الدولة اللبنانيه انتهى بها الأمر في مصارف سويسرية ومن بين هؤلاء المختلسين رياض سلامة وشقيقه رجا،

الخبر تم نشره في وقت كانَ في العاصمة اللبنانية متظاهر يحمل حزمة من الليرات الوطنية ويقف ملوحا بها أمام مبنى مصرف لبنان المركزي في أول شارع الحمرا يوم 25 يناير 2023 حيث احتشد مناهضون ومناهضات للحكومة للتظاهر ضد حاكم مصرف لبنان "رياض" "سلامة" والاحتجاج على الأزمة المالية المتفاقمة في البلاد،

في سويسرا أفادت أسبوعية "سونتاغس تسايتونغ" الصادرة يوم الأحد 26 فبراير أن حصة كبيرة من المبالغ التي اتهم حاكم مصرف لبنان المركزي باختلاسها (تراوحت بين 300 إلى 500 مليون دولار) إنتهى بها المطاف في حسابات تتوزع على اثني عشر مصرفاً سويسرياً.

(هذا المحتوى تم نشره يوم 27 فبراير في صحيفة

SonntagsZeitung/AFP/RTS/ث.س

تأتي هذه الاكتشافات بعد ثلاثة أيام فقط من اتهام السلطات اللبنانية لرياض سلامة الذي شغلَ منصبه هذا بصفة رئيس مصرف لبنان منذ عام 1993) وشقيقه رجا هو أحد مساعديه بغسل الأموال والاختلاس والإثراء غير المشروع،

وجاء نشر الخبر بعد تأخير دام عدة أشهر في قضية حظيت بالاهتمام على نطاق واسع في الأوساط الأوروبية واللبنانية.

ونتجت هذه التهم عن تحقيق استمر ثمانية عشر شهرًا أجراه لبنان حول ما إذا كان سلامة وشقيقه رجا قد اختلسوا ملايين الدولارات من المصرف المركزي بين عامي 2002 و2015. كما تحقق السلطات القضائية في خمس دول أوروبية على الأقل مع الأخوين سلامة بشأن نفس المزاعم.

من جانبهما نفى الشقيقان التهم الموجهة إليهما. ورفض حاكم المصرف المركزي اتهامات الإثراء غير المشروع واعتبرها محاولة لتقديمه ككبش فداء لتبرير الانهيار المالي في لبنان الذي وضع إدارته للمصرف على مدى ثلاثة عقود على المحك.

ووفقًا لصحيفة "سونتاغ تسايتونغ" تم إيداع 250 مليون دولار في حساب رجا سلامة الشخصي في فرع مصرف إتش إس بي سي (HSBC) في جنيف. وقالت الصحيفة التي تصدر بالألمانية في زيورخ أيضاً إن مبالغ أخرى أودعت في مصارف "يو بي اس" (UBS) و"كريدي سويس" و"يوليوس باير" (Julius Baer) و"إي أف جي" (EFG) و"بيكتيه" (Pictet). وتزعم الصحيفة أيضاً أن الصفقات تمت من خلال شركة خارجية مسجلة في جزر (فيرجن) البريطانية، تدعى ("Forry) (Associates") وتم إنشاؤها في عام 2001. كما يُزعم أنه قد تم أيضا تحويل "مبالغ كبيرة" لشراء عقارات في عدة بلدان أوروبية.

(نظرة فاحصة)

ما هي التحقيقات المرتبطة بحاكم مصرف لبنان المركزي؟

من جانبه، بدأ مكتب المدعي العام الفدرالي في سويسرا منذ أكتوبر 2020 في إجراءات جنائية لوجود اشتباه خطير في ارتكاب جريمة غسل أموال، وما زالت التحقيقات جارية. ووفقًا لـ "سونتاغس تسايتونغ"، فقد تم بالفعل تجميد ملايين الدولارات من الأموال، لكن مكتب المدعي العام لم يقدم رقمًا محدداً. وأضافت الصحيفة بأن السلطة الفدرالية للرقابة على المؤسسات المالية ("فينما") تجري تحقيقات أولية مع اثني عشر مصرفا سويسريا "منذ شهور"، وأكد متحدث باسمها للأسبوعية، أنه تم البدء في إجراءات قضائية ضد مؤسّستين ماليتين في "السياق اللبناني"، على حد تعبيره، ولم يتم الإعلان عن أسماء المصارف المعنية.

(المزيد بعد)

الأجور المرتفعة في سويسرا ليست كما تبدو عليه في الواقع

إذا كنت مصرفيًا أو دبلوماسيًا أو رئيسًا تنفيذيًا أجنبيًا يمكن أن تتقاضى مرتباً عالياً مُبَالغاً فيه، قد يصل الى حَد ما يتقاضاه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة!

وكان لبنان بدأ في عام 2021 تحقيقًا في أصول رياض سلامة بعد أن طلب مكتب المدعي العام الفدرالي في سويسرا المساعدة في سياق تحقيقات بشأن تحركات لمبالغ مالية تجاوزت قيمتها 300 مليون دولار أجراها الحاكم وشقيقه رجا.

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هذا المحتوى تم نشره يوم 26 يناير 2021،

في بيروت حصلت محادثات بشأن تحقيق سويسري في مصرف لبنان المركزي، وأجرى وزير الخارجية اللبناني محادثات مع السفيرة السويسرية في بيروت بعد أن بدأت سويسرا تحقيقا في عمليات غسيل أموال واختلاس محتملة في البنك المركزي، وتحقيقات سويسرية جَرَت في فساد مرتبط بمصرف لبنان المركزي،

هذا المحتوى تم نشره يوم 20 يناير 2021 طلب مكتب المدعي العام السويسري مساعدة قانونية من لبنان في سياق تحقيق في "غسيل أموال متفاقم" واختلاس محتمل مرتبط بمصرف لبنان (البنك المركزي اللبناني). وعن تحويلات مالية مهمة إلى سويسرا تثير موجة استياء في لبنان،

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التحويلات المالية الضخمة بالعملة الصعبة إلى سويسرا تثير موجة من الاستياء في بلد يُعاني اقتصاده من أزمة خانقة.

تقرير SWI swissinfo.ch السنوي لعام 2022 SWI swissinfo.ch إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون. السويسرية.

من هنا يتأكد لنا حجم الموبقات التي ارتكبها رياض سلامة وشقيقه رجا ومجموعة كبيرة من السياسيين الفاسدين في لبنان يجب أن تتم ملاحقتهم ومحاسبتهم، أما تصفير العداد والعفو عن ما مضى لن يعيد للمودعين أموالهم ولن تطال السارقين

بيروت في...

8/3/2023

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