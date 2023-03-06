سوريا - لبنان - فلسطين

الكيان الصهيوني المؤقت بين خيارات الحرب الداخلية والخارجية


د. إسماعيل النجار ||

 

الكيان الصهيوني المؤقت بين خيارات الحرب الداخلية والخارجية هل من حلول وسَط؟وماذا سيختار نتانياهو إن بقيَ على قيد الحياة،

*العنوان الرئيس هوَ الازمة السياسية العاصفة في الكيان الغاصب، لكن بداية المقال عنوانها لبنان البلد المُصَدِّر للنماذج السياسية السيئة للحكومات في الخارج،

بعد العراق ها هي إسرائيل "تَتَلَبنَن" وترتدي ثوب الفساد والهيمنة على القضاء تمهيداً للسيطرة على باقي مؤسسات الدولة وتمهيداً للمحاصصة على الطريقة اللبنانية هكذا أراد نتانياهو الكيان للتملص من السجن، وخصوصاً أن بعض الخبراء بشَّرونا بتضخمٍ قادم على كيان الإحتلال سيليه إنهيار مالي وإقتصادي كبيرين،

الأزمة السياسية الحادَّة التي تعصف بحكومة نتانياهو نتيجة التصويت على قانون القضاء الصهيوني، سعَى من ورائها رئيس الوزراء الحالي التَمَلُص من المحاكمة للحفاظ على مستقبله السياسي وعدم الوصول إلى ما آلَت إليهِ أمور سَلَفِهِ السابق رئيس الوزراء الصهيوني "إيهود" "أولمَرت" الذي حوكِم بالسجن ثلاث سنوات بتُهَم الإحتيال والفساد وإستغلال المنصب،

في الوضع الداخلي الذي زاد المجتمع الصهيوني إنقساماً حاداً على كل المستويات السياسية والإجتماعية والإقتصادية كانَ أمراً مهم للغاية وليس مجرد صدفة إنما مُرتَكِز على تباينات وإنقسامات ليست عادية كالخلافات السياسية التي تعودنا أن نراها أو نسمع عنها في وسائل الإعلام الصهيونية، إنما هيَ كراهية متلبدَة ومُكَدَّسة داخل صدور جميع مُكوِّنات المجتمع الصهيوني اللَمَم من كل أصقاع الأرض والمتناقض بين شرقيين وغربيين وأفارقة وسكان أصليين وغيرهم،

المجتمع الصهيوني القوس قُزَح يتكَوَّن من عِدَّة أصول وقوميات حيث بلغَ عدد سكان الكيان الحاليين ما يقارب العشرة مليون نسمة  مُسَجلون رسمياً كمواطنون في إسرائيل التي تم إنشاؤها على أرض فلسطين التاريخية عام 1948، والمقيمون الدائمون فيها لغاية عام 2019،  يُقدرون بنحو 9,075,360 نسمة بحسب الإحصاء الأخير الذي سجل ما نسبتهُ 74.2% منهم كيهود و20.9% من المتحدرين من فلسطين التاريخية من أصول عربية، سُجلو كـ"مواطنين" "عرب" في حين سُجل 4.8% فالاشا. ويشكل اليهود القادمون من أوروبا والاتحاد السوفيتي السابق بمن فيهم اليهود الأشكناز، حوالي 50% من مجمل اليهود الصهاينة.

في حين يشكل باقي السكان من اليهود الذين غادروا أو هربوا من الدول العربية والإسلامية إلى أرض فلسطين التاريخية مع ذريتهم اليوم، بما في ذلك كل من اليهود المزراحيين واليهود (السفارديين) وبقية السكان اليهود،،،

*دينياً معظم من عرب 48 من المسلمين، يليهم المسيحيون من طوائف متنوعة إلى جانب أقلية من الموحدين الدروز.

إن كل هذا التقارب الديني بين مُكَوُنات المجتمع اليهودي، لَم يَحُل دون تكريس الإنقسامات  والخلافات والكراهية بينهما الأمر الذي تسببَ في كثير من الأحيان بجرائم قتل وبناء كانتونات مقسَمَة حسب الإنتماء الأصلي لهؤلاء السكان على غرار ما حصل من إنقسامات طائفيه في لبنان،

*في المجتمع الصهيوني هناك أطراف يُعتَبَرَون مستضعفون وعبارة عن خدام وجنود وعبيد لدى"الأشكيناز" محرومون من أبسط الحقوق والعدالة والمساواة في التوظيف على كافة مستويات الدولة،

لذلك عجزَت حكومات الكيان المتلاحقة عن الحفاظ على جمع كل هذه التناقضات تحت قُبَّة الكِنيست بعنوان الدولة الديمقراطية، وعندما طَغَت المصالح الشخصية على مصلحة الكيان بآنَت الإنقسامات والتباينات بشكلٍ كبير وطَفَت على السطح حتى داخل المؤسسة العسكرية التي تُعتبَر عِماد الدولة اليهودية وضمانة بقاؤها،

إذاً نتانياهو يغامر في مستقبل بقاء إسرائيل على قيد الحياة،

فهل يلقَىَ مصير سَلَفِهِ إسحاق رابين (بإغتياله؟ أَم يَلقَىَ مصير إيهود أولمرت(في السجن) أم سيقود إسرائيل إلى حربٍ طاحنه ضد إيران او لبنان تكون بداية نهاية هذا الكيان؟

جملة أسئلة وليست تساؤلات الجواب عليها متعلق بمصير المظاهرات والإنقسامات والتسويات في الارض المحتله بين الصهاينة أنفسهم فهُم سيختارون كيفية نهايتهم،

نحنُ نراقب وننتظر..

 

بيروت في....

              6/3/2023

 

ــــــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
تل أبيب تنتفض ضد اليمينيين وتجتمع على الفلسطينيين
الكيان الصهيوني المؤقت بين خيارات الحرب الداخلية والخارجية
السيد حسن نصر الله: لا نقبل أن يفرض الخارج على لبنان رئيسا للجمهورية
تحديد موعد استجواب حاكم المصرف المركزي اللبناني
إحيوا فِكر أنيس نقَّاش المقاوم بيننا لنحيا بهِ،
الفلسطينيون يلعنون تفاهمات دايتون ويرفضون وعود فينزل
سوريا والعرب..بين الجدية والمناورات ؟!
المسيحيون في لبنان والفرصة الأخيرة
البكاؤون على الهلوكوست فاشيون مجرمون
بعدما ضاقَت أمامهُ كل الخيارات هل يهرب نتانياهو إلى الأمام؟
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1562.5
الجنيه المصري 47.37
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.1
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
ر. ح. ن : احسنت كنت مراقبا ومازلت لبعض مواقع التواصل الاجتماعي التي تمجد الطاغية المقبور واتباعه من الثلة المجرمة... ولا ...
الموضوع :
الاولى بكم : محاربة المحتوى البعثي السافل والصدامي الهابط
d8awssccf : الولايات المتحدة الامريكية لن تسمح للعراق باقامة ما يسميه رئيس الوزراء (بالعلاقات المتوازنة ) مع كافة الاطراف ...
الموضوع :
السوداني لوزير الخارجية الأميركي: العراق يسعى إلى علاقات متوازنة
حيدر تكليف شهيد العلوي : اللهم عجل لوليك الفرج ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ايو هيثم : وفقكم الله احسنتم النشر ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
سيدحسن العوادي : اللهم صل على محمد وال محمد ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
ضحى كاظم محمد : اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اقضي حاجتي وفك كربي ووفقني في أمور حياتي واخرتي ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد موسوي : بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ابو محمد : احسنت سر ياوزير الداخلية ولاتهتم لاي صوت نشاز فما تقوم به خطوة مهمة جدا ومحل احترام وتقدير ...
الموضوع :
رسالة إلى السيد وزير الداخلية المحترم…بخصوص ملاحقة أدوات المحتوى الهابط …
إم نور : التطرف والتعصب الديني والسياسات المستبدة مشاريع ومصالح الدول الذاتية. مزقت شعوب المنطقة وهجرتها من ديارها لتعاني البؤس ...
الموضوع :
الأعرجي: العراق ملتزم بإعادة رعاياه مخيم الهول عودة طوعية
مواطن : شكرا للكاتب ان ذكر المناسبة حيث ان ٨ شباط يوم اسود غير ملامح وطن رحم الله كل ...
الموضوع :
ذكرى استشهاد الزعيم عبدالكريم قاسم..!
فيسبوك