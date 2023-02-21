سوريا - لبنان - فلسطين

ماركات العملاء اللبنانيين للخارج أشهَر من أحذية "أديداس" "نايك" "وتي تايلور".


د.إسماعيل النجار ||

 

ولا يقِلُّون أهمية من حيث الجودة والأناقة الخارجيه عنهم،

تستطيع إمتطاء حذاء واحد منهم بقدمَيك طِوال 12 ساعة من دون أن تشعر بالضغط على أصابعك أو في رجلَيك، بشهادة سفارة عوكر والسفارات الغربية الأخرىَ،

بعض العارفين بنوعية هؤلاء العملاء يقِرون لهم بأنهم أحذية مُريحَة تستطيع إستخدامها لسنوات طويلة قبل أن تضطر لإستبدالها وشراء غيرها،

الدُوَل المُصَنِعَة لهؤلاء الأحذية تشهد لهم بالوفاء لصانعيهم، وتشهد لهم بنشاطهم الغير إعتيادي لأجل راحة المُشغلين على حساب لبنان،

إلَّا إسرائيل فقط أستخدمت المئات منهم وعندما أنتهى دورهم ألقت بهم على مزابل التاريخ من دون أن تأبه لأمر أيٍ منهم لطالما حددت سعرهم  وقيمتهم بأنها تساوي عدة أوراق خضراء ليسَ أكثر،

ماركة Nike هي عائلة عريقة من بين عوائل الأحذية المريحة للأقدام، وتضاهي ماركة (ر) في لبنان

وماركة Adidas أيضاً تعتبر واحدة من أعرَق عوائل الأحذية وتضاهي رفيقتها نوعية وجودَة وطول خِدمَة وأهم من عائلة (ح+ح) من الأحذية اللبنانية، أما الأشهَر بين تلك العوائل هي ماركة Titailor التي زاعَ صيتها بين الأقدام وأصبحت حديث المتمولين، والتي تفوقَت عليها عائلة (ج+ج+ج) للأحذيه في وطن الأرز،

في لبنان عوائل زاعَ صيتها في العمالة أخذت شهرة أكثر مِما أخذت ماركات الأحذية الثلاث أعلاه، ولا زالت هذه العائلات صالحة لخدمة العملاء بسبب جودة الإنتاج في العائلة من الأبناء والأحفاد الذين يتكلمون العبرية والإنكليزية والفرنسية   منذ اليوم الأول للولادة،

هؤلاء لا يعترفون أنهم عرب أو أنهم ينتمون إلى الهوية العربية وينسبون أنفسهم الى الفينيقيين الناطقين بلسان الضاد،

إلى أن يأتي اليوم الذي يتخلص فيه لبنان من هؤلاء الأحذية ما علينا إلَّا الدعاء لله كي يرحمنا ويُصَبِر قلوبنا،

 

بيروت في..

            21/2/2023

 

ــــــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ماركات العملاء اللبنانيين للخارج أشهَر من أحذية "أديداس" "نايك" "وتي تايلور".
تبعات الهزة الأرضية.. لبنان تغلق المدارس والجامعات غداً
عدم استقرار لبنان لأسباب صراع فلسطين..!
كسرُ ذراع الكيان الخارجية ضرورةٌ وقطعُ يده الطويلة حاجةٌ
في ذكرى الشهداء القادة..!
نشطاء سوريون ينشرون اسماء الشهداء الذين سقطوا جراء الغارة الاسرائيلية الجبانة في دمشق
المقداد يوجه رسالة للسفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة بسوريا بعد القصف الإسرائيلي على دمشق
تفاصيل العدوان الاسرائيلي الغاشم على دمشق بضربات صاروخية جبانة
حكومة اليمين الإسرائيلية فرصةٌ وتحدي أم محنةٌ وتردي
روسيا تنقل أكثر من 2.5 طن من الأدوية إلى سوريا
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1562.5
الجنيه المصري 47.73
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.1
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
مواطن : شكرا للكاتب ان ذكر المناسبة حيث ان ٨ شباط يوم اسود غير ملامح وطن رحم الله كل ...
الموضوع :
ذكرى استشهاد الزعيم عبدالكريم قاسم..!
د. نجاة حسن عبد الغنى : التحول فى قيم المستهلك نتيجة العديد من العوامل البنائية مثل الدخل والطبقة الاجتماعية والعادات والتقاليد بالاضافة الى ...
الموضوع :
ثقافة الاستهلاك...بين اضمحلال البعد القيمي والروحي وتوحش النزعة المادية
امير : قصيده على السيده زينب ...
الموضوع :
قصيدة رائعة عن السيدة زينب عليها السلام
محمد علي : كاتب متميز اغلب كتابته تعبر عن ما يريد ان ينطق به الاخرون سلمت ...
الموضوع :
عندما يكون الاستثمار وسيلة للافساد
الانسان : اذا ثقافة وجامعات بريطانيا لم تغسل قلبك من الطمع، فمن الذي يغسله؟ ...
الموضوع :
التايمز تكشف قصة تورط رئيس حزب المحافظين ببريطانيا بقضايا فساد في كوردستان العراق
د عيسى حبيب : خطوة جيدة حيث هناك خلل كبير يجب تغير كل طواقم المخمنين في العراق ومدراء الضرائب والمسؤلين فيها ...
الموضوع :
الضرائب تكشف عن خطته الجديدة لتعظيم الايرادات وتقليل "الروتين" في المحافظات
غسان عذاب : السلام عليك ياأم الكمر عباس ...
الموضوع :
السيدة ام البنين ومقام النفس المطمئنة
الانسان : اردوغان يعترض على حرق القران في السويد، ومتغاضي عن الملاهي والبارات الليلية في تركيا، أليست هذه تعارض ...
الموضوع :
بعد حادثة "حرق القرآن".. أردوغان يهدد بقرار "يصدم السويد"
مواطن : نسأل الله له الشفاء وجميع المرضى ...
الموضوع :
امام جامع براثا الشيخ جلال الدين الصغير يدعو المؤمنين بالدعاء لسماحة السيد صادق الحكيم النجل الأكبر لشهيد المحراب آية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم قدس
مبين الموسوي : كلمات خطت بعقليه متنيرة بنزاهه رغم اننا ومهما كتبنا لا نوافي حق الابطال والشهداء أحسنت استاذ علي ...
الموضوع :
محمد باقر الحكيم ..انتصارات قبل العروج
فيسبوك