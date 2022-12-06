سوريا - لبنان - فلسطين

الأفرقاء اللبنانيون لا يريدون حَل لأزمتهم فهل يتهيئون للإقتتال؟


د. إسماعيل النجار ||

 

مَن يستطيع ومَن يتجرَّأ على الإقدام والإخلال بأمن البلاد؟ في لبنان بعدما جَرَّبَ الجميع الحروب ورأوا من ويلاتها نتائجٌ وخيمة لا زالت آثارها ممتدةٌ حتى اليوم، إتفقَ الخصوم المختلفون فيما بينهم أن الخصام لا يجب أن يصل إلى حد الصدام، من بين هؤلاء الذين يعيشون النشوة السياسية على إمتداد البلاد جنوباً وشمالاً بحراً وجبلاً ترى أقرعاً منهم يتباهى بإمتلاكه خمسة عشرة الف مقاتل مدربين وجاهزين لمواجهة حزب الله،

ثم نفخَ إبليس في البوق ليسمع بعض من يقفون أمام مرآة تُريهم أنفسهم عكس حقيقة أحجامهم فأخذتهم النشوة أيضاً وأرتكبوا مجزرة لا زالوا نادمين عليها لغاية الآن يتوسلون الحلول الوسط التي لا مكان لها في عالم اللآ عودة إلى الوراء،

وقفَ الجميع عند نقطة واحدة إتفقَ عليها الجميع من دون حوار وهيَ مَن سيخِل بالأمن والسلم الأهلي سيدفع الثمن شخصياً وسيبقى مكشوف الرأس بلا غطاء يقيه شر الملاحقة والعقاب،

إذاً تحت هذا السقف يقف الجميع اليوم ولطالما أنهم أيقنوا بأن القادر لا يريد ومَن يريد غير قادر، زحفوا جميعهم بإتجاه المناكفة والتعذيب والإبتزاز وكيل الإتهامات ورفع مستوى الشروط والتحدي،

هؤلاء جميعهم عصابات وليسوا رجال دولة ولا هم يؤتمنون على وطن وشعب،

البلاد تغرق وتنهار وتجار العملات أصبحوا منتشرين على أزقة الطرقات بالمئات من دون أي حسيب أو رقيب،

التيار الوطني الحُر الذي إختار المناكفة لأهداف شخصية دنيوية يرُد الدين للرئيس برِّي الذي كدسه لمدة ست سنوات ولو كان ذلك يؤثر على عامة الشعب ولا يهتز له نبيه بري الذي يسكن قصراً عاجياً ولا يعيش عيشة الفقراء،

حزب الله الذي يحاول جاهداً تدوير الزوايا، فقدَ على ما يبدوا أسواراً كانت تحيط بهِ كحلفاء وضاقَ ذرعاً بتصرفات البعض حتى أنه قرر أن ينهي مفاعيل إتفاق مار مخايل مع العماد عون بنفسه معلناً أن المقاومة لا تحتاج إلى حماية من أحد أو إلى غطاء يقيها خطر هجوم الخارج عليها،

فإلى مَتىَ سيبقى جبران باسيل ضارباً بعرض الحائط علاقته بالمقاومة، وإلى متى سيبقى سمير جعجع متمسكاً بمشروع التحدي والسير على طريق ذات الشوكة السعودي الأمريكي،

أما بالنسبة للرئيس بري فهوَ يرىَ أن عهد العماد عون قضى نحبَه وهو ينظر ألى مرحلة جديدة قادمة خالية من سطوة التيار الوطني الحر، أيضاً من دون إحترام خصوصية حزب الله مع هذا التيار،

الجميع يضع الحصان أمام العربة والجميع يعرقل والجميع يريدون ما لا يعرفون ماذا يريدون،

فقط المقاومة تدرك حجم الخطر على لبنان الذي انتزع حقوقه غصباً من قلب أسرائيل وجَدَعَ أنفها بثلاث مسيرات فقط لا غير،

وتدرك أيضاً ما هو مخطط للبنان من الجانبين الأميركي والصهيوني،

لذلك لآءآتها ثابتة... لا تهديد للسلم الأهلي، ولا إقتتال سني شيعي، ولا إنفصال عن حركة أمل،

ومَن يفكر أن يتجاوز هذه اللآءات سيجد أمامه عشرات ألاف المقاتلين من حزب الله تقطع يديه وأقدام أياً يكن هذا الذي يفكر،

المؤامرة كبيرة وشياطين الداخل هم تفاصيلها والأمر لا يحتمل أكثر، وحزب الله لا يتحمل وزر نتائج هذه المشاريع الصبيانية والصهيونية،

فمتىَ سيفقد العاقل صبره ويخرج عن طَورَه إحذروه إن الإنفجار بات قريب.

 

بيروت في..

              6/12/2022

 

ـــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
صناديدُ الشعب الفلسطيني ورعاديدُ الجيش الإسرائيلي
الأفرقاء اللبنانيون لا يريدون حَل لأزمتهم فهل يتهيئون للإقتتال؟
لبنان/ إذا لم يكُن فرنجية رئيساً للجمهورية فقائد الجيش ليس مخرجاً سليماً للأزمة،
لبنان/ الحاكم بأمره يخالف قانون النقد والتسليف
أوكرانية مقرّبة من حاكم مصرف لبنان تواجه تهم اختلاس خطيرة
للمرة الثامنة.. البرلمان اللبناني يخفق في انتخاب رئيس للجمهورية
يُعايرون سوريا بالضَعف ويتناسون أنها ملكة الصبر،
المشهدُ في الضفة الغربية بعينٍ أمنيةٍ إسرائيلية
حريق ضخم يلتهم مستودعات مرفأ بيروت
أزمة لبنان الرئاسية نصفها داخلي والنصف الآخر خارجي مَن المسؤول عن التعطيل،
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1538.46
الجنيه المصري 59.31
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 387.6
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
محمد : مجرم وسفاح ابو رغيف كان يساوم الابرياء وقام بقتل وتعذيب العراقيين ويحب ان يحاكم علنيا أمام الرأي ...
الموضوع :
سياسي مستقل: أبو رغيف وجميع المسؤولين بالحكومة السابقة سيتم فتح ملفاتهم
Mazin Tuma : بارك الله فيك, نحتاج الكثير من هذه الجهود لاسيما لبناتنا في المهجر ...
الموضوع :
نحو نظرية نسوية عربية وإسلامية/1
العراقي : وما الغريب في ذلك هذا البعثي الذي كان يتباهى ببعثيته وهو طالب في كلية القانون . اعرفه ...
الموضوع :
فضيحة جديدة بطلها هذه المرة رائد جوحي .... استلام رشوة من شركة اسياسيل 100 مليون دولار
ام زيد العبيدي الغبيدي : احسنتم بارك الله بكم ...
الموضوع :
العمامة المقاتلة
ام زيد العبيدي الغبيدي : احسنتم بارك الله بكم كثيرا ...
الموضوع :
المرأة بين مجتمعين؛ الارذل والافضل..!
زهراء الحسيني : اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم اللهم اقضي حاجتي وفرج همي ياكريم يارب ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
SAHIB H A lkhattat : ما هو الجديد في هذا البلد المسكين العراق ما معنى وكيل في الداءره الفلانيه هل هذا عنوان ...
الموضوع :
محكمة الكرخ تصدر مذكرة قبض بحق "ضياء الموسوي"
زيد قاسم جعفر : السلام السيد ابراهيم المجاب ابن السيد محمد العابد ابن الإمام موسى ابن جعفر الكاظم عليه السلام ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
wuyhhpok334 : الولايات المتحدة الامريكية اعلنتها صراحة بأنها لن تتعامل مع من وصفتهم (بوزراء تابعين لميلشيات ارهابية في الحكومة ...
الموضوع :
الفتح: من لا يدعم السوداني يمثل آفة الفساد
فاعل خير : السلام عليكم نرجو من الهيئة كشف ملفات الفساد في دائرة صحة الانبار والرشاوي وعلى التعينات واكو قسم ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
فيسبوك