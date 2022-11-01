سوريا - لبنان - فلسطين

لبنان / أطردوا اليأس من نفوسكم فنحنُ إنتصرنا


د.إسماعيل النجار ||

 

بعد أكثر من أربع مائة عام من الإحتلال التركي وأربعة عقود من الإحتلال الإنكليزي الفرنسي لبلادنا، وأربعة وسبعون عام من الإحتلال الصهيوني لفلسطين،

نحنُ الآن في العام 2022 بألف ألف خير عمَّا كُنا عليه قبل عقود، حتى لو لم نتحرر جميعنا، وبالرغم من بقاء أغلبية أنظمتنا العربية عبيداً للأميركيين والأوروبيين إلَّا أننا بألف خير،

إن المتغيرات التي حصلت على مستوى إنتفاضة بعض الشعوب العربية مثل إنتفاضة الشعب الفلسطيني البطل من غزة حتى الضفة، وإنتفاضة الشعب اليمني الحُر الأبي البطل الشجاع، وإنتفاضة جزء من اللبنانيين الشرفاء بوجه إسرائيل، وقيامة الشعب العراقي الأبي من جديد،

والأهم من كل ذلك إنتصار ثورة الإمام الخميني البطلة التي دعمت وساندت كافة قضايانا ولقنت الأعداء دروساً كثيرة لم يكونوا يسمعون بها من قبل،

وبعدما كانت الأُمَّة العربية مستثناة من الإحترام لدى الغرب وعندما كنا عبارة عن عبيد وعمال وجنود  لدى المستعمرين أصبحنا اليوم ورقة الضغط القاتلة على الأعداء وعلى رأسهم الكيان الصهيوني الغاصب،

أصبحنا عندما نتحدث يُسمَع إلينا يصغي أعدائنا بإهتمام لِما نقول؟ أصبحنا نقلقهم،

بإشارة واحدة من إصبح الأمين العام لحزب الله تقوم الدنيا ولا تقعُد في إسرائيل والغرب،

أصبحنا عندما نُهَدِّد يؤخذ بتهديدنا، وعندما نضرِب نؤلمهم وبعدما كنا نهاب مواجهتهم أصبحنا نشتاقُ إليها، إيران صعقت أميركا في قاعدة عين الأسد  في العراق بثلاثة عشرة صاروخاً ولم تتجرَّاء على الرد، وحزبُ الله حطَّمَ إسطورة الجيش الذي كان لا يُقهَر وقهرهُ،

وأنصار الله مرغوا أنف ثمانية عشرة دولة برمال الصحراء الملتهبة، والحشد الشعبي العراقي حطمَ إسطورة السعودية وقطر والإمارات وأميركا وبريطانيا وفرنسا وإسرائيل بسحقهِ لداعش،

في سوريا أسد الشام إنتصرَ على أكثر من ثمانين دولة بجيشهِ وشجاعتهِ وحطَّمَ أحلام السلطان التركي بالصلاة في المسجد الأموي بدمشق،

مِحوَرٌ عظيم قائم من طهران حتى فلسطين قَلَبَ موازين القوة في الشرق وأصبحَ صاحب الكلمة العُليا،

فكيف بعد كل هذه التحولات سوف نهاب أحد، وهل من المعقول أن تحصل؟

لا يا سادتي نحنُ بألف خير، فالقادة العِظام اللذين يقودون سفينة مقاومتنا ليسوا عبيداً للأمريكان ولا عملاء ولا طُلَّاب سلطة أو مالٍ أو جاه، بَل طُلَّبَ شهادة وانتصار،

من بيروت السيد حسن نصر الله حفظه الله، من دمشق الرئيس بشار حافظ الأسد، من اليمن السيد عبدالملك الحوثي، من العراق صاحبُ الفتوى الكفائية السيد علي السيستاني حماه الله،

وفي الطود العظيم إيران... الجمهورية الإسلامية العظيمة إمامنا المُفَدَّى الخامنائي العظيم، وفي فلسطين رجالٌ عاهدوا صدقوا وقادةٍ ومجاهدين أبطال كيفما مدوا أيديهم ينالون الثريَّا،

تحية لكل مجاهدي الحق في الأرض وإلى شعوبنا نقول لا تقنطوا من رحمة الله أنها واسعة وأنتم بألف خير.

 

بيروت في...

           1/11/2022

 

ـــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
لبنان / أطردوا اليأس من نفوسكم فنحنُ إنتصرنا
  لبنان/ لمن سيسلم  الرئيس عون صلاحياته؟!
المجرم نتنياهو يهدد بإلغاء اتفاق ترسيم الحدود مع لبنان
معلومات غربيّة عن تغييرات كبيرة في موقف الاتحاد الأوروبي تجاه سوريا
من ينقذ لبنان غدًا من أسوأ أزمة سياسية ودستورية فريدة وشديدة التعقيد؟!
لبنان دَخَل عصر الصراع من جديد لا تستهينوا بِرَدَّة فعل الجنرال؟.
الرئيس اللبناني يعلن توقيع مرسوم استقالة حكومة نجيب ميقاتي
السيد حسن نصر الله : كدنا نصل للحرب قبل التوصل لترسيم الحدود البحرية
اليوم حَمَينا حقوقنا وكسرنا الحصار وكَرَّسنا الإنتصار
الكشف عن ملصق جائزة فلسطين العالمية للآداب في بيروت
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1449.28
الجنيه المصري 60.68
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 403.23
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.86
التعليقات
ابو محمد : ليتك تتحدث بقليل من الانصاف بحق السيد عادل عبد المهدي كما تتحدث الان عن السيد العامري ...
الموضوع :
العامري شيبة الحشد وأكثر الناس حرصاً على دماء العراقيين
ابراهيم : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال بيت محمد علي وفاطمة والحسن والحسين اللهم العن ...
الموضوع :
الإسلام بين منهجين..معاوية والطرماح..!
عزالدين : مشكور جدا ولكن مصادرك؟؟ ...
الموضوع :
أسباب انتشار الإلحاد في المجتمعات الإسلاميّة
بهاء عبد الرزاق : اتمنى على شركة غوغل أن لاتكون أداة من قبل الذين يريدون إثارة الفتن بين المسلمين والطعن بهم ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
احمد تركي الهزاع : الامام علي صوت العدالة الإنسانية ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
هشام الصفار : محاولة جديدة لاثارة النعرات الطائفية من جديد ... الكل في العراق شركاء بعدم السماح لاي متصيد في ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
صادق حسن علي هاشم : السلام عليك سيدي يا امير المؤمنين وقائد الغر المحجلين وبن عم الرسول وزوج البتول وابا الفرقدين والساقي ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
سعید احمدی : محمد رسول الله(ص): آنا مدینه العلم و علی باب ها. لا فتی الی علی ، لا سیف ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
علي ابو الحسن : علي مع الحق والحق مع علي ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
ابو هبة : نرفض وبشدة الإساءة إلى الإسلام والمسلمين والتجاوز على مقام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
فيسبوك