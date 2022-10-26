هل سيعود ميشال عون جنرال الساحات في لبنان؟!

د.اسماعيل النجار ||

خمسَة أيام بالتمام والكمال حتى نهاية العهد الحالي إذ تنقضي المدة يوم الأحد القادم في تمام الساعة الثانية عشرة ليلاً، ويعود فخامة الرئيس إلى دارتِهِ في الرابية،

فهل سيعود إلى سنواتٍ ثلاثة وثلاثين خَلَت ويصبحُ من جديد جنرال الساحات وهل سيفعل ما عَجِزَ عن فعلهِ أو القيام بهِ خلال فترة ولايته الرئاسية؟

في لقاءٍ خاص اليوم في القصر الجمهوري في بعبدا تحدثَ الرئيس عون أمام بعض زواره بكلامٍ صريح وصادم أشار فيه إلى العرقلة الكبيرة لعهدهِ من قِبَل بعض السياسيين اللبنانيين، وبأن محاربة عهده كانت سياسة مُتَبَعه ونهج مُتَّبَع من بعض الأفرقاء وبأن العلاقة بينهما كانت تفتقر للتعاون من الطرف الآخر،

وأكَّدَ بأنه كرئيس جمهورية لبنان لا يريد أن يعمَل حرباً أهليه آنذاك في البلاد، وأضاف لكن بعد نهاية ولايتي سأعود إلى الرابية وسأكون في منزلي وهناك بكل تأكيد أنا أقوىَ من ميشال عون رئيس الجمهورية هنا،

وأضاف بأن الله أعطاه الصحة وطول العمر وهوَ لن يترك اللصوص يفعلون ما يريدون وبأنه سيلتقي بالناس في الساحة في إشارة ربما إلى إعادة مِلئ الساحات من التيار الوطني الحر،

بالنسبة للشغور الرئاسي ألمَح عَون بأن إنتخاب رئيس للجمهورية صعب في غياب أي إتفاق بين الأفرقاء اللبنانيين، وبأن صلاحيات الحكومة(الحالية) ستكون منتقصة في حال الشغور مما يدُل على عدم التوافق بخصوص تشكيل حكومة قبل نهاية العهد هي بالأصل يرفضها نجيب ميقاتي ويعطل تشكيلها ويحاول تقطيع الوقت حتى نهاية ولاية الرئيس،

إذاً لا صورة حكومة تلوح في الأُفُق، ولا رئيس، جُل ما نسمعه تلويح بالفوضىَ والفراغ والسطو على صلاحيات رئيس الجمهورية بشكلٍ غير قانوني ودستوري، الأمر الذي سيُشعِل الشارع المسيحي غضباً وحصول أزمة يعود فيها لبنان إلى حقبة محاصرة السراي أبان رئاسة حكومة فؤاد السنيورة،

إذاً نحنُ قادمون على ما لا يُبَشِر بالخير داخلياً وأن المواجهة ستكون سُنِّيَة مسيحية بإمتياز لَن ينحاز خلالها الشيعة إلى أي طرف من الأطراف،

من جهتهِ جبران باسيل رئيس التيار الوطني الحُر الذي دعا إلى المحافظة على إتفاق الطائف، هوَ أكثر المتحمسين ضمنياً لنسفِهِ بسبب صلاحيات رئيس الجمهورية المسلوبة أو المنتقصَة، لذلك ما بين ما قاله فخامة الرئيس ميشال عون في القصر الجمهوري بالأمس، وبين ما صرَّح به جبران باسيل، فإن الأمور في لبنان ذاهبة نحو ما تريدهُ أميركا وإسرائيل،

بيروت في....

26/10/2022

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