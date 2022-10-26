عاجل : السوداني يقدَّم طلبا رسميا لرئاسة البرلمان لعقد جلسة منح الثقة لحكومته الخميس المقبل
سوريا - لبنان - فلسطين

هل سيعود ميشال عون جنرال الساحات في لبنان؟!


د.اسماعيل النجار ||

 

خمسَة أيام بالتمام والكمال حتى نهاية العهد الحالي إذ تنقضي المدة يوم الأحد القادم في تمام الساعة الثانية عشرة ليلاً، ويعود فخامة الرئيس إلى دارتِهِ في الرابية،

فهل سيعود إلى سنواتٍ ثلاثة وثلاثين خَلَت ويصبحُ من جديد جنرال الساحات وهل سيفعل ما عَجِزَ عن فعلهِ أو القيام بهِ خلال فترة ولايته الرئاسية؟

في لقاءٍ خاص اليوم في القصر الجمهوري في بعبدا تحدثَ الرئيس عون أمام بعض زواره بكلامٍ صريح وصادم أشار فيه إلى العرقلة الكبيرة لعهدهِ من قِبَل بعض السياسيين اللبنانيين، وبأن محاربة عهده كانت سياسة مُتَبَعه ونهج مُتَّبَع من بعض الأفرقاء وبأن العلاقة بينهما كانت تفتقر للتعاون من الطرف الآخر،

وأكَّدَ بأنه كرئيس جمهورية لبنان لا يريد أن يعمَل حرباً أهليه آنذاك في البلاد، وأضاف لكن بعد نهاية ولايتي سأعود إلى الرابية  وسأكون في منزلي وهناك بكل تأكيد أنا أقوىَ من ميشال عون رئيس الجمهورية هنا،

وأضاف بأن الله أعطاه الصحة وطول العمر وهوَ لن يترك اللصوص يفعلون ما يريدون وبأنه سيلتقي بالناس في الساحة في إشارة ربما إلى إعادة مِلئ الساحات من التيار الوطني الحر،

بالنسبة للشغور الرئاسي ألمَح عَون بأن إنتخاب رئيس للجمهورية صعب في غياب أي إتفاق بين الأفرقاء اللبنانيين، وبأن صلاحيات الحكومة(الحالية) ستكون منتقصة في حال الشغور مما يدُل على عدم التوافق بخصوص تشكيل حكومة قبل نهاية العهد هي بالأصل يرفضها نجيب ميقاتي ويعطل تشكيلها ويحاول تقطيع الوقت حتى نهاية ولاية الرئيس،

إذاً لا صورة حكومة تلوح في الأُفُق، ولا رئيس، جُل ما نسمعه تلويح بالفوضىَ والفراغ والسطو على صلاحيات رئيس الجمهورية بشكلٍ غير قانوني ودستوري، الأمر الذي سيُشعِل الشارع المسيحي غضباً وحصول أزمة يعود فيها لبنان إلى حقبة محاصرة السراي أبان رئاسة حكومة فؤاد السنيورة،

إذاً نحنُ قادمون على ما لا يُبَشِر بالخير داخلياً وأن المواجهة ستكون سُنِّيَة مسيحية بإمتياز لَن ينحاز خلالها الشيعة إلى أي طرف من الأطراف،

من جهتهِ جبران باسيل رئيس التيار الوطني الحُر الذي دعا إلى المحافظة على إتفاق الطائف، هوَ أكثر المتحمسين ضمنياً لنسفِهِ بسبب صلاحيات رئيس الجمهورية المسلوبة أو المنتقصَة، لذلك ما بين ما قاله فخامة الرئيس ميشال عون في القصر الجمهوري بالأمس، وبين ما صرَّح به جبران باسيل، فإن الأمور في لبنان ذاهبة نحو ما تريدهُ أميركا وإسرائيل،

 

بيروت في....

              26/10/2022

 

ـــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
هل سيعود ميشال عون جنرال الساحات في لبنان؟!
طائرتان اسرائيليتان تقصفان مناطق في الجولان السورية بثمانية صواريخ
أسباب الكوليرا في لبنان..!
رؤى وفِكَرٌ تطويريّة لعمل الجبهة الوطنيّة التّقدميّة في سورية ( 19)
البرلمان اللبناني يخفق في انتخاب رئيس للجمهورية للمرة الرابعة
عودة حماس..!
إغتيال الشهيد تامر كيلاني تستهدف وحدة البندقية الفلسطينية
الرئاسة اللبنانية تنفي تقديم أي تنازلات في ملف الحدود البحرية
مجدداً.. البرلمان اللبناني يخفق في انتخاب رئيس للجمهورية
الإستشهادي الشهيد عدي التميمي أصبح رمزًا ومثلًا أعلى يقتدى به
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1449.28
الجنيه المصري 73.42
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3703.7
ريال قطري 396.83
ريال سعودي 384.62
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.78
التعليقات
عبدالرحمن الجزائري : السلام عليكم ردي على الاخ كريم العلي انت تفضلت وقلت ان الحكومات التي قامت بإسم الإسلام كانت ...
الموضوع :
هذه بضاعتي يا سيد أبو رغيف
ابو هدى الساعدي : السلام عليكم ...سالت سماحة المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله ..بشكل عام .....لماذا ينحرف رجل ...
الموضوع :
فاضل المالكي .. يكشف عورته
سليم : سلام علیکم وفقکم الله لمراضیه کل محاظرات الشيخ جلال لانها على تويتر تصلنا على شكل مربع خالي ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن الصحابة وما أُثير في وسائل الإعلام في شأن الحاج باسم الكربلائي
رأي : مشكلتنا في هذا العصر والتي امتدت جذورها من بعد وفاة الرسول ص هي اتساع رقعة القداسة للغير ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن الصحابة وما أُثير في وسائل الإعلام في شأن الحاج باسم الكربلائي
1حمد ناجي عبد اللطيف : ان أسوء ما مر به العراق هي فترة البعث المجرم وافتتح صفحاته الدموية والمقابر الجماعية عند مجيئهم ...
الموضوع :
اطلالة على كتاب (كنت بعثياً)
Ali : بعد احتجاز ابني في مركز شرطة الجعيفر في الكرخ .بسبب مشاجرة طلب مدير المركز رشوة لغلق القضية.وحينما ...
الموضوع :
وزارة الداخلية تخصص خط ساخن وعناوين بريد الكترونية للابلاغ عن مخالفات منتسبي وضباط الشرطة
يوسف الغانم : اقدم شكوى على شركة كورك حيث ارسلت لي الشركة رسالة بأنه تم تحويل خطي إلى خط بزنز ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
ابو حسنين : الى جهنم وبئس المصير وهذا المجرم هو من اباح دماء المسلمين في العراق وسوريه وليبيا وتونس واليمن ...
الموضوع :
الاعلان عن وفاة يوسف القرضاوي
يونس سالم : إن الخطوات العملية التي أسس لها الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلمو في بناءالدولة وتأسيس الدواوين ...
الموضوع :
الاخطاء الشائعة
ابو سجاد : موضوع راقي ومفيد خالي من الحشو..ومفيد تحية للكاتب ...
الموضوع :
كيف بدات فكرة اقامة المقتل الحسيني ؟!
فيسبوك