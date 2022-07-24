سوريا - لبنان - فلسطين

حزب أللَّه إنتَ جَبَّار وبسبع رواح..!


د. إسماعيل النجار

 

يمكن البعض يسأل أو يتسائل ليش أنا اليوم عم أكتب بالعاميِّة وعم إحكي كلام البعض ممكن يعتبروا إنتحار سياسي بالنسبة لإلي، بس أنا قررت فضفِض وقول كل للي جُوَّاتي،

حزب أللَّه يَللِّي وُلِد سنة ١٩٨٢ وطَبَّق الأربعين من فترَة صغيره، صح إنو خُلِق ببيئة مُقاومه بس في حوله وحواليه ضباع ودياب مكشرة عن نيابها، وخلال فترة الأربعين سنه من عمر المقاومة كان ويلو وطبَيلو لعم يصير من ورا ضهروا وهوي عم يحارب إسرائيل لتطلع من أرضنا، وكانوا عملا الداخل عم ينهشو بلحمه من القفا، ناس وقحين وتطبيعيين وخَوَنة ودجالين ولصوص وإيدهن طويله، وعُهار وكلهن بحاضرو (بالعِفِه).

لهللئ بسأل حالي وبقول كيف حزب الله قدر يمَلِّط بيناتهن، والله العظيم الحرب مع إسرائيل أهوَن بألف مرة لأنهن أعداء والعدو بيبقى واضح، والإمام علي إبن أبي طالب عليه السلام قال:أللهم إحمني من أصدقائي، أما أعدائي فأنا كفيلٌ بهم،

يا حزب الله المصيبة إللي عايشين معك بالداخل اللبناني وحاملين نفس هويتك وساكنين نفس أرضك وبيشربوا من نفس مايتَك وبيحكوا نفس لغتك يمكن بتختلف لهجتهن عن لهجتك وبصلُّو بطريقة بتختلف عن صلاتك،

وبيحكوا بالوطنية وبمحاربة الفساد، وآخر شي بيطلعوا لصوص وخَونَة ووقحين كمان،

يا عمي بكل دوَل العالم الخاين يعدَم واللص يسجَن والإرهابي يُقتَل،

إلا عنا بلبنان بتلاقي الخاين وزير او نايب او رئيس حزب أو لابس تياب رجل (دين)، وبتلاقي اللص وزير ونايب ومسؤول ومدير عام،

وبتلاقي الإرهابي بالسجن مدلل كأنه بفندق ٥ نجوم،

شو هاللبنان هاد؟ والله بجنن العاقل وبطلع العقل من الراس،

طيب إنتَ يا حزب الله إللي حاربت أعتى قوة عسكرية بالشرق وهزمتها، وحاربت أعتى إرهاب ودعست عليه، وقدرت تصمد بين كل المصايب بهالبلد،

هلقد عندك فائض صبر؟

أو إنك مبرمج بس عإسرائيل؟

يا جماعة كرمال الله فقدو صبركن بس جمعه بالداخل اللبناني،

وغيرو البرمجه عإسرائيل وعالداخل لأن عنجد البلد إنجوىَ بالعملاء والمطبعين والكذابين والمحرضين،

لبنان صار بدو تنضيف،

كرمال الشعب عملو بلدية شي شهر زمان وريحونا من الوسخ،

اعذروني عم أكتب من واقع البلد ومن قلب متضخم من للي عم بيصير.

 

هيدا مش مقالي لليوم هيدا فششة خلق.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
حزب أللَّه إنتَ جَبَّار وبسبع رواح..!
حريق كبير قرب محطة وقود بمدينة الضاحية الجنوبية في لبنان
إصابة نائب رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق بجروح بعد استهدافه من قبل مسلحين بالضفة
دعاة التقسيم..!
سوريا تعلن التصدي "لصواريخ معادية" في ريف دمشق
الربع ساعة الأخيرة من عُمر حقول الغاز الصهيونية،
حزب الله لإسرائيل: نحن أسياد هذا البلد وسترون كل بأسنا حين تخطئون الخيار وتعمدون إلى العدوان
المدير المتسيِّب
خطاب السيد نصر الله خطوة إستباقية ضرورية لمنع العدوان على لبنان*
عندما تكون الثقة بالقائد بحجم الإيمان بالقضية يصبح النصر محتوم.
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1492.54
الجنيه المصري 76.86
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 398.41
ريال سعودي 386.1
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.81
التعليقات
محمد الموسوي : جزاك الله تعالى خير جزاء المحسنين ...
الموضوع :
السلام عليك يا حامل التوراة والإنجيل.
جبار الشمري : شكرا لك اخي وصديقي على هذا المقال الرائع والذي يدل على قمة الوعي للحالة العراقية التي أصبحت ...
الموضوع :
بحبك يا علي تعلقت قلوبنا ..!
رافد الغزي : هذا المجرم احتفظ بصورته واني اقمت دعوة عليه في مركز شرطة الحرية وهو الذي فجر مفخخة بتاريخ ...
الموضوع :
اللواء قاسم عطا يعلن عن اعتقال ارهابي كبير اعترف بصلته بشخصيات سياسية تتعاون مع الارهابيين لعرقلة عمل الحكومة
المهندسة بغداد : الحمد لله على اتمام النعمة وكمال الدين الاخوة في الوكالة والكتاب الكرام والقراء المحترمون ، مبارك عليكم ...
الموضوع :
تهنئة من وكالة انباء براثا الى اتباع اهل البيت في بقاع العالم بمناسبة عيد الغدير الاغر
dhia taher : الاستاذ المحامي عبد الحسين الظالمي/ من بريطانيا اكتب اليك بعض الكلمات والحمد لله والعراق بخير برجاله الذين ...
الموضوع :
حلف الشيطان..ودموع الفتيان..!
اجمل انشوده : سلام فرمنده ...
الموضوع :
سلام فرمنده..تحية ايها القائد..
عقيل الامارة : تحية وسلام من محب الى استاذ ليس بالضرورة ان تكون وجهة نظركم المباركة هي كما طرحت بسلبية ...
الموضوع :
لا تستنسخوا سلام فرمانده..!
dhia taher : استاذنا فهد الجبوري ومقالك على وكالة انباء براثا وانا مواطن عراقي مقيم في انكلترا قبل عشرون سنه ...
الموضوع :
جونسون انتهى . ولكن هل سيسقط  النظام الفاسد الذي صنعه ايضا ؟
فدا السلطاني : بالعكس كل دولة استنسختها بما يلائمها مع الحفاظ على الاهداف المرجوة والاهتمام بالشهداء والعلماء ...
الموضوع :
لا تستنسخوا سلام فرمانده..!
علويه : بارك الله بكم جميعا وجعلنا واياكم من انصار صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه وعلى جده المصطفى ...
الموضوع :
نشيد ينتشر بسرعة ويترنم به أطفال ايران ( سلام فرمانده )
فيسبوك