سوريا - لبنان - فلسطين

دَور سعودي خطير في لبنان إشارة الإنطلاق فيه أُعطِيَت من حول طاولة إفطار


د.إسماعيل النجار ||

 

أُقيمَ حفل إفطار سعودي في لبنان داخل سفارة بن عبدالعزيز في العاصمة اللبنانية بيروت، دعا إليه سفير المملكة وليد البخاري، حضرهُ مجموعه من أيتام بِن سلمان على رأسهم سمير جعجع ونجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة ووليد جنبلاط وسامي الجميِّل،

وَزَّعَ في نهايته سفير الرياض فُطرَة العيد للأيتام كونهم أكثر مَن يستحقونها على مقولَة الأقربون حيث نالَ جعجعهم 15مليون دولار وتراوحت فُطرَة الباقين بين عشرة وخمسة مليون دولار أميركي،

البوخاري تحدث بإسهاب عن الإنتخابات النيابية القادمة في ١٥ أيار وكيفية إدارتها لضمان تحقيق فوز كاسح للوائح المضادة للوائح حزب الله،

السفير السعودي إستمَع إلى شرح مُفصَل عن المعركة الديمقراطية من الحاضرين كُلٌ حسب منطقَتِهِ، وكان التركيز في الحديث حول نسبة المشاركة المتوقعه فيها، وعن نسبة حظوظ الفوز بأغلبية كاسحة،

بدورِهِ أكَّدَ البوخاري للضيوف على ضرورة تجنب تحقيق الإستحقاق في حال عدم ضمان الفوز الذي أكدَ عليه جعجع

العودة السعودية الميمونة قُبَيل الإنتخابات ليست بريئة، وهي تخفي في طيَّاتها مخاطر تفجيرات أمنية متنقلة في حال شعرت المملكة عدم ضمان فوز كاسح لفريق الرياض عوكر في نهاية يوم ١٥/٢/٢٠٢٢،

أميركياً بوادر تعطيل إنجاز الإستحقاق الإنتخابي اللبناني تتقدَّم على كافة المستويات كل التحضيرات الجارية لإنجازه، في ظل إرتياح كبير لدىَ فريق ٨ آذار من نتائج هذه الإنتخابات سلفاً، وتؤكد مصادر عربية وغربية أرجحية فوز فريق حزب الله بالأغلبية رغم حجم الدعم السعودي الأميركي،

فريق عوكر اللبناني يحاول إثبات نفسه، بينما وصلَ عدد الوعود التي أطلقها هذا الفريق  لواشنطن والرياض يفوق  عدد ناخبيهم على الأرض اللبنانية التي لن تكون حظوظهم عليها أكثر مما يمثلون ولن يزيد العدد،

القليل من الصبر والصمت حتى يصيح الديك ويعلن بزوغ الفجر،

 

 

بيروت في..

            12/4/2022

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
دَور سعودي خطير في لبنان إشارة الإنطلاق فيه أُعطِيَت من حول طاولة إفطار
لبنان/ الحاكم بأمره ورئيس الحكومة يذلان الشعب برغيف الخبز
مصدر أمني: مقتل شخص على الأقل وإصابة 3 آخرين في انفجار قرب صيدا جنوبي لبنان.
السيد حسن نصر الله: السعودية أنفقت مئات ملايين الدولارات بانتخابات 2009
استشهاديّو فلسطين
هل الأغلبية "الساحقة" لحزب الله في البرلمان اللبناني تصُب في مصلحته؟!
رؤى وفِكَرٌ تطويريّة لعمل الجبهة الوطنيّة التّقدميّة في سورية ( 15)
سورية تحتج لدى الأمم المتحدة إزاء العدوان الصهيوني على اراضيها
سوريا تعلن التصدي لـ"أهداف معادية" في مصياف
الشهيد رعد حازم هشَّم بنية الأمن القومي للكيان المؤقت
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
حميد مجيد : السلام عليكم وردت كلمة المتطرفون مرفوعه بعد كلمة أفعال والصحيح تكون مجروره بالاضافه أي (المتطرفين) وفي الحاله ...
الموضوع :
فوبيا الإسلام السياسي..!
حميد مجيد : السلام عليكم ، عفواً فقط تصحيح لغوي كلمة عاصرة تكتب بالتاء الممدوده (عاصرت) وكلمة تظليل الصحيح (تضليل)مشتقه ...
الموضوع :
المرجعية قلعة حصينة من الاستهداف
الشاهد بالحق : اقسم بالله العظيم أن أقول الحق و الله على ما اقولة شهيد! طلب من دولة السيد رئيس ...
الموضوع :
إضافة أكثر من 3500 ميكاواط إلى الشبكة الوطنية قبل موسم الصيف
مواطنة : رحمها الله النهاية جميلة .... فلقد التقت بهم فإن لم تجمعهم ارض جمعتهم السماء حسبنا الله ونعم ...
الموضوع :
( ام سالم) من نساء الزمن الجميل !!
مواطنة : شخصية فذة بكل المقاييس حضنت الرسالة وصاحبها فنال شرف ان يكون جذعا لشجرة الولاية الاثنا عشرية ...
الموضوع :
أبو طالب مؤمن قريش السد المنيع للرسول الكريم
رأي : شكرا ً لطرحكم الذي توافق بذات التاريخ .... لكن سطوركم مختزلة جدا لحقبة مظلمة تحتاج مداد ابحر ...
الموضوع :
تهجيرالعراقيين؛جريمة و قضية مازالت تنتظر الحل[ق1]
ابو يقين السوداني : معقوله الكاتب لم ينتبه لكثرة الاخطاء الاملائيه في المقال الاخطاء الاملائيه اكثر من الكلمات الصحيحه افقدت المقال ...
الموضوع :
‏عزيز العراق…محطات ورسائل.
ميثم : بارك الله فيكم، وجزاكم الله خير الجزاء على سرد هذه الحقيقة الواقعية التي نعيشها بكل تفاصيلها ولكن ...
الموضوع :
خنق الجنوب والوسط بقاء الملك..!
منار العامري : بوركتم وبورك قلمكم ...
الموضوع :
الشباب ما بين الواقع والطموح
رياض البغدادي : جزاكم الله خير الجزاء شيخنا الجليل لقد افحمت الكثير من السياسيين الذين لم يكلفوا انفسهم في متابعة ...
الموضوع :
امرأة بعدل أمة من الرجال
فيسبوك