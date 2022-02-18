سوريا - لبنان - فلسطين

قتلة الحريري هم المستفيدون..!


 

 نعيم الهاشمي الخفاجي ||

 

تمر في كل عام مثل يوم  14 فبراير ذكرى اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري، والذي اغتيل عام ٢٠٠٥ في منتصف وقلب العاصمة اللبنانية  بيروت بشحنات جدا كبيرة من المتفجرات، العملية تمت في تخطيط محكم بحيث العبوة قتلت  جميع من كان معه  في السيارة التي تقله وكان من ضمن القتلى عدد من السياسيين مع مرافقيه الشخصيين، العملية تسببت في قتل أيضا عدد من الأبرياء أصحاب الحظ السعيد الذين كانوا في الطريق لحظة الانفجار.

17 عاماً مضت  على العملية التي نفذت في أحكام، عندما وقعت الجريمة سبقتها وقوع عمليات تفجيرات إرهابية بشكل يومي بالعراق، وانتقلت تلك العمليات الإرهابية بأمر من أسامة بن لادن وأيمن الظواهري  تم استهداف دول الجزيرة العربية واليمن، نفذت عمليات خطف أجانب في السعودية وتم قطع رؤوس الضحايا، بل احد الإرهابيين خطف مهندس أمريكي قام بقطع راسه ووضع راس الضحية في مجمدة بيته مع اللحوم والخضار، وقوات الأمن السعودية ضبطت رأس الضحية في بيت قيادي شيخ سعودي وهابي بمدينة الرياض، عملية إسقاط نظام صدام الجرذ قابلتها الأنظمة العربية والتيارات القومية والإسلامية بالرفض، رفيق الحريري انفرد في ترحيبه في عملية إسقاط نظام صدام الجرذ، واستقبل رئيس الحكومة العراقية المعين من قوات الاحتلال اياد علاوي في بيروت، في،وقت كانت الوفود العراقية يتم طردهم من الجامعة العربية ولم يسمحون لهم بالدخول بحجة أنهم عملاء، بل نقابة الكتاب والصحفيين العراقيين أرسلت وفد لحضور اجتماع اتحاد الكتاب العرب في تونس، رئيس الوفد السوري الدكتور المناضل علي عقله عرسان طرد الوفد العراقي ولم يكتفي بذلك بل بصق عليهم، تصوروا رفيق الحريري يستقبل رئيس الحكومة العراقية التي عينها المحتل كيف يكون رد القوى الوهابية الاخوانية والقومية، أكيد يكون الرد بالتكفير، مضاف لذلك تنظيم القاعدة أعلن الحرب ضد النظام السعودي ورفيق الحريري لديه صلة قرابة نسائية مع ال سعود ويحمل هو وعائلته الجنسية السعودية ويمثل السعودية في لبنان.

كنت في ذلك الوقت اتابع الغرف الحرارية للمجاميع الإخوانية الوهابية والقومية ومعهم رافعوا شعارات مقاومة المحتل، في غرفة اسمها السرداب قالوا يجب قتل العميل رفيق الحريري بخريف عام ٢٠٠٤ لدى استقبال الحريري لحكومة المحتل بالعراق اياد علاوي، لذلك تم استهداف رفيق الحريري من قبل التنظيمات الوهابية، وأعلن تنظيم القاعدة بتسجيل مصور من خلال الإرهابي أبو عدس مسؤوليتهم في اغتيال رفيق الحريري، لكن كانت سوريا تدعم المقاومة العراقية الجدا جدا جدآ جدآ شريفة، مضاف لذلك تم إطلاق سراح جعجع ومن لف لفهم من السجون اللبنانية، الوجود السوري في لبنان بعد عملية غزو العراق وتنصيب حكومة للاحتلال برئاسة اياد علاوي، كانت الكثير من الإعلام العراقي ينفذ أجندة المحتل يتهم سوريا بدعم العمليات الإرهابية بالعراق، لذلك من قتل رفيق الحريري كآنت الهدف من العملية قتل الحريري بسبب مواقفه المؤيدة لاسقاط نظام صدام جرذ العوجة وكانت لبنان مكتظة بانصار هيئة حارث الضاري إلى إرسال انتحاريين للعراق لذلك تم استهداف الحريري واستغلت عملية الاغتيال في حينها لتكون الاتهامات  منصبّة على الحكومة  السورية وتم اتهام المخابرات السورية  د، وهو اتهام باطل وكاذب الغاية من ذلك إجبار سوريا على إنهاء وجودها العسكري في لبنان، والعجيب أن تنظيم القاعدة أعلن مسؤوليته عن قتل رفيق الحريري لكن لم تؤخذ اعتراف القاعدة بالجريمة ان التنظيم الوهابي هو من نفذ الجريمة والاعتراف هو سيد الادلة، لذلك تم اتهام سوريا ومن ثم اتهام شخصيات في المقاومة الإسلامية اللبنانية.

في يوم اغتيال رفيق الحريري كتب الغالبية الساحقة من الكتاب العراقيين مقالات اتهموا الحكومة السورية في اغتيال رفيق الحريري، انا كنت ولازلت اكتب بصحيفة صوت العراق منذ عشرين سنة، وكنت اطالب الحكومة السورية في عدم السماح للعصابات التكفيرية للدخول للعراق لان هؤلاء الوهابية التكفيريين بالأخير يحرقون سوريا وشعبها، كنت أهاجم النظام في سوريا، في يوم اغتيال رفيق الحريري تابعت عملية الاغتيال والطريقة والتوقيت لذلك كتبت مقال انفردت عنه عن كل الإخوة الكتاب وعددهم كان بالمئات قلت إن العملية الإرهابية التي استهدفت رفيق الحريري عملية تقف خلفها جهات دولية متمرسة، الهدف من العملية إنهاء الوجود العسكري السوري في لبنان واتهام القوى المقاومة اللبنانية في العملية لتهيئة الأمور لشيطنة المقاومة وتحين الفرصة في شن حرب للقضاء على المقاومة اللبنانية، وفعلا تم سحب الجيش السوري من لبنان، ظهر للعيان عودة تيار القوى الكتائبية الانعزالية بقيادة عراب الحروب الأهلية العميل سمير جعجع للعلن ومع سعد الحريري للطلب بدم رفيق الحريري الذي يشبه تماما رفع معاوية لقميص عثمان بن عفان عندما قتله صحابة رسول الله محمد ص وبفتوى من عاىشة زوجة رسول الله محمد ص في القول اقتلوا نعثلا فقد كفر، قتلوا

عثمان ومنعوا دفنه في مقبرة المسلمين وبعد أن قامت الجماهير للذهاب إلى الأمام علي ع أن يكون الخليفة، قوى الشر والظلام رفعت شعار المطالبة في دم عثمان وحدث ماحدث من قتل قتل عشرات آلاف الصحابة بسيوف بعضهم البعض الآخر.

من قتل رفيق الحريري وان كان المنفذ من التيار الوهابي كان بتخطيط من قوى مخابراتية اقليمية وعالمية الهدف إنهاء الوجود العسكري السوري من لبنان واستهداف المقاومة اللبنانية وهذا ماحدث على أرض الواقع.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.

17/2/2022

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الرئيس اللبناني ينفي تأجيل الانتخابات النيابية
قتلة الحريري هم المستفيدون..!
شارع القوَّات الجعجعية يتوهم بمواجهة حزب الله والسيد خاطَبَ أسيادهم بالأمس
السيد حسن نصر الله: بدأنا بتصنيع المسيّرات
لبنان/ عودة التسيّب بقاعاً..
الرئيس السوري بشار الأسد يستقبل وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو
حاكم مصرف لبنان متوارٍ عن الأنظار.. والسلطات الأمنية تحاول القبض عليه
بين ثقافة الراعي الإنبطاحية ومنطق السيادة والحرِّيَة لبنان إلى أين؟!
هَل تُشعِل حقول الغاز المتنازع عليها حرباً مع إسرائيل؟ 
أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت يقتحمون مبنى قصر العدل
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1666.67
الجنيه المصري 92.85
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
شرار : مركز الشرار وليس القرار شرارة التفرقة شرارة الجهل المركب شرارة اللاقرار شرارة التردد شرارة التراجع طول عمرها ...
الموضوع :
ممثل مقتدى الصدر في الكاظمية المقدسة حازم الاعرجي يتطاول على مقام المرجعية الدينية والشارع العراقي يستنكر بشدة
MOHAMED MURAD : هذا التصرف من هذا الاعرجي ليس شخصيا بل هو بتوجيه من الحنانه ..ولكن شدة ردة الفعل جعلت ...
الموضوع :
ممثل مقتدى الصدر في الكاظمية المقدسة حازم الاعرجي يتطاول على مقام المرجعية الدينية والشارع العراقي يستنكر بشدة
محمد التميمي : قانون تعسفي وضعه نضام دكتاتوري سلب فيه كل حقوق الرجال واصيح الاب محسب وضيفته دفع الأموال فقط ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
مواطن : احسن عمل ممكن يقدمون عليه انهم ينزعون ثوب الدين وهذا افضل من النفاق اللذي يتسبب في التشكيك ...
الموضوع :
السعودية تعتزم حذف عبارة “لا اله الا الله” من علمها
ابوعقيل الشمري : اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.. نحمد الله ونشكره على ...
الموضوع :
العتبة الحسينية تكشف حقيقة وفاة الشيخ عبد المهدي الكربلائي
سعيد البرغوثي : وماذا كان يفعل الإرهابي زعيم داعش في شمال غربي سورية وفي منطقة النفوذ التركي ؟ وطبعاً في ...
الموضوع :
الكشف عن مشاركة وكالة الاستخبارات العراقية بعملية قتل "زعيم داعش"الارهابي
عقيل جبر علي المحمداوي : فيما يخص رفع احتياطي البنك المركزي ونمو العملات الاجنبية لا اعتقد يتأتى من كفاءة الاستثمارات لان مصدر ...
الموضوع :
البنك المركزي يحسم الجدل حول سعر صرف الدولار
علي كامل : الحمد لله الذي لايحمد على مكروه سواه وانا لله وانا اليه راجعون كل ظالم على علم بظلمه ...
الموضوع :
فجيعتك..
مرتضى الحجامي : ألف رحمه ونور تنزل على قبرك عمي ابو حسن الغالي 😔🤲 ويرحم كل الشهداء الي وياك ...
الموضوع :
رئيس الوزراء نوري المالكي يرسل وفداً لحظور مجلس الفاتحة المقام على روح الشهيد قائد شرطة سامراء
مواطن : تقرير لطيف .... احسنتم ...
الموضوع :
قصة هزيمتنا في تصفيات كاس العالم 1994
فيسبوك