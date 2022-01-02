صواريخ غَزَّة تؤلِم تَل أبيب حتى وإن سقطت في البحر.

د. إسماعيل النجار ||

ما أعظمَكِ من مقاومَة، تكتب العِز بصواريخٍ تحت اللَمع والبرق، ترسلها إلى عُرض البَحر فتصل الرسالة إلى أروِقَة الغُرَف المُغلَقَة في عُمق البَر،

وتدخُلُ صميم آذان القادة الصهاينة المغرورين، فيختلفون في الرأي نَرُد أو لا نَرُد وأين سيكون الرد في أرضٍ مفتوحة أَم في مواقع عسكرية ثابتة؟

لأكثر من سِتَّة عشرة ساعة وقيادة جيش الكيان لَم تصِل إلى قرار، والسبب واضح ومعروف، أن أي عملية قصف من قِبَلِهم ستُقابَل بالرَد،

تل أبيب إستنجدَت بمصر لكي تضمن عدم الرَد على الرَد، ومصر طلبت من تل أبيب عدم الرد على القصف،

وبين أخذٍ ورَد قَرَّرَت تل أبيب الرَد من دون تحديد المكان والزمان، وفصائل المقاومة الفلسطينية في القطاع، أبلغوا المصريين حتميَة ردهم على أي عملية إسرائيلية،

قصفت إسرائيل مواقع للمقاومة بعد تأكُدها بأنها خالية، وكانت شديدة الحرص أن لا تُسقِط خسائر بشرية، والمقاومة تصدَّت بالمضادات، فقط تجاوباً مع المطالب المصرية،

ولكن إدارة مصر للصراع الفلسطيني الصهيوني بهذه الطريقة يُكَبِل المقاومة ويضعفها ويجعلها رهينة صداقات مدير المخابرات المصرية الصهيونية.

بكل الأحوال وقع الرد على الصواريخ وتصدى المقاومون للرد،

أيضاً كانت حركَتَي حماس والجهاد الإسلاميتين قد حذرت من أن الأسير المعتقل هشام أبو هوَّاش قد دخَلَ في غيبوبة بعد ١٣٩ يوم من معركة الأمعاء الخاوية، وأن إستشهاده سيُكَلِف العدو ثمن لا مُحال، لكي يفهم هذا العدو المتغطرس أن أرواح الأسرىَ وحياتهم ليسَت رخيصة وأن مفارقتهم الحياة تحت الضغط الصهيوني يُعتَبَر إغتيال. وأن الرد سيكون حتمي على المدن والمستوطنات.

الفصائل المجاهدة أعلنت حالة الإستنفار القصوى في صفوفها وإتخذت كافة الإجراءآت اللازمة والضرورية وأبقَت يدها على الزناد خوفاً من تفاقم الأمور،

منذ مَتَىَ كانت تحسُبُ إسرائيل لمنطقة عربية حِساب؟

أليسَت المقاومة هيَ التي فرضت معادلة العين بالعين وتوازن الرعب الذي هَزَّ أركان الكيان بِرُمَّتِهِ؟

مصر التي تحاصر القطاع منذ عقدين، وتضغط على الفصائل بشكل مستمر وكبير، تحاول وبكل ثقلها قطع شريان الحياة عن القطاع إرضاءً للعدو الصهيوني، وهي المطرقة الأكبر فوق رأس الفلسطيني المقاوم العالق بينها وبين سندان إسرائيل.

حتى في كثير من الأحيان تتصرف القيادة المصرية مع القطاع وكأنه محافظة تابعه لها تملي عليهم ما بجب أن يفعلوه وإلَّا!...

بنهاية المطاف المقاومة في غزة لن تنصاع ولن تستسلم، وستبقى صامدة صاحية ويدها على الزناد، وسترُد على كافة الإعتداءآت الصهيونية مهما بلغَت التَكلُفة والتضحيات.

أخيراً وليسَ آخراً إسرائيل مُحرَجَة بين موقفين أحلاهما مُرّْ.

إن لَم تَرُد فهذه مُصيبة، وإن رَدَّت فالمُصيبَةُ أكبر،

لأن الرد سيكون فوري وصاعق، وبين هذا وذاك شواطئ القطاع تحت القنابل الإسرائيلية المضيئة،

وإن حصلَ إعتداء ستنقلب الصورة لتصبح تل أبيب وغلاف غزة مشتَعِلَين،

بيروت في....

2/1/2022