سوريا - لبنان - فلسطين

لبنان/ إخلاء سبيل الحجيري والعملاء سياسة أَم عدالة؟


   د. إسماعيل النجار ||   فعلاً أصبحَت الأمور في لبنان بيَد الشيطان الرجيم، وتستطيع أن تَتَرَحم على البلاد والعباد، في ظِل أجواء مُلَبَّدَة بالغيوم السوداء ومشحونة بالحقد والتناحر، وعدم إحترام خصوصية الشريك في الوطن، عملية إغتيال الرئيس الحريري عام ٢٠٠٥ تم إستغلالها لإتهام المقاومة!، عمليات الإغتيال الأخرىَ أيضاً جُيِّرَت ضد المقاومَة!، الحصار الأميركي للبنان يستعملهُ الخصوم ضد المقاومة!، إنفجار مرفأ بيروت يُستَغَل ضد المقاومَة!، البرد القارص تُتَهَم فيهِ المقاومَة، العجز، الإنهيار، إرتفاع سعر صرف الدولار كل شيء تسببت بهِ المقاومة، أيضاََ إيران تُتَهَم بإحتلال لبنان، ويُتَهَم حزب الله بالإمساك بمفاصل الدولة، كما يُتَهَم بتعطيل إنعقاد جلسات مجلس الوزراء من دون الإلتفات إلى الأسباب المُوجِبَة! عجيبٌ ما يصدُرُ عن شركائهم في هذا الوطن! "" المُمسِك" بمفاصل الدولة بإحكام يحتج على قاضٍ مُستَنسِب وإنتقائي ولا يستطيع إقالتهُ! المُمسِك بمفاصل الدولة بإحكام لَم يستطِع عزل حاكم مصرف الدولة المركزي وهوَ كما يَدَّعون مُمسِك بمفاصلها، الحزب القوي الذي يمتلك السلاح والصواريخ ومئة الف مقاتل، يُقتَل في كل مكان ولا يثأر لأبنائِهِ،  هنا بدءَ يجولُ في خاطرنا سؤالٌ وجيه، كيف غادر العميل عامر الفاخوري لبنان الممسك به حزب الله؟ كيف نجَىَ العميل الغضبوني من حكم الإعدام في المحكمة العسكرية؟ كيفَ أستطاع قائد الجيش من عزل العميد شحادة رئيس المحكمة العسكرية وحزب الله مُمسِك بمفاصل الدولة؟! وكيف بقيَ صامتاً هذا الحزب القوي وكثيرون بحجم الذبابة يهاجمونهُ! كيف خرجَ بالأمس رئيس بلدية عرسال السابق من السجن وهو المُحرض على خطف العسكريين وقتلهم؟  وما هو المغزى من إخلاء سبيله قبل الإنتخابات النيابية،  ومَن سيليه خروجاً من خلف القضبان؟  وما هو الدور المنوط بهؤلاء خلال الأشهر القادمة؟ كل شيء في وطن الأرز أصبحَ مُقلِقاً  ومتعباً وغامضاً،  الفَقر والعَوَز والجوع طرقوا أكثرية أبواب اللبنانيين، ولم يَعُد بعيداً إنفجار الوضع بوجه الحكام الذين يرقبونه بعيون الصقور لكي يحولوا الإنفجار طائفياً قبل أن يأخذ طريقه بإتجاهِ وجوههم الناشفة التي لا تخجل.  شعب لبنان ليس بخير، لأنه مُخَدَّر ولأن بعضه او أغلبيتهُ من أصول خاروفيه.    بيروت في...            31/12/2021
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
لبنان/ إخلاء سبيل الحجيري والعملاء سياسة أَم عدالة؟
مرور الطائرة الروسية ليسَت صُدفَة وأصبحنا نخافُ على دِمَشق..!
الجيش السوري يعترض 5 آليات أمريكية بريف الحسكة
مجلس الامن شاهد الزور 
حزبُ الله يُصَدِّعُ إسرائيل من الداخل رويداً روَيداً.
عون يتوقع المدة التي يحتاجها لبنان للخروج من أزمته
هل يوجد من يريد انقاذ لبنان؟!
يتبارون على شتم المقاومة لشَد العصب الطائفي إنتخابياً..!
تصريح جديد لجورج قرداحي حول الأزمة مع السعودية
ماذا لو تَجَرَّدَ حزبُ الله من الغطاء الشرعي اللبناني؟!
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1666.67
الجنيه المصري 92.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
نجم السها : حياك الله وبياك ،كلنا الشيج جعفر الابراهيمي ،اوكل الشرفاء مع الشيخ جعفر الإبراهيمي، فما يفعلونه هي حرب ...
الموضوع :
الى سماحة الشيخ جعفر الإبراهيمي مع التحية ..
رسول حسن نجم : الالتقاء الروسي_التركي في أغلب الاستراتيجيات واختلافهما في التكتيك بفعل العوامل التي ذكرها جنابك الكريم... كذلك الرجوع الى ...
الموضوع :
تركيا والحرب الثالثة..الحياد المرن .... 
احسنتم لطرح لدعوة : البشر وصل مرحلة يبارز بها خالقه !!! والا كوكب يعيش ازمه وباء فتك ويفتك كل ثانية بالناس ...
الموضوع :
مدينة العاب السندباد لاند في بغداد تنشر الفجور والرذيلة
حامد كماش آل حسين : تنبيه: الظاهر سقطت سهوا كلمة (ما كانوا) من تعقيب سبط ابن الجوزي على كلام الحاكم: • الموجود: ...
الموضوع :
من مناقب وألقاب الإمام علي بن أبي طالب «عليه السلام» 4. أبو تراب
محمد صالح حاتم : شكرا جزيلا لكم ...
الموضوع :
في اليوم العالمي لحقوق الانسان 
بهاء حميد ال شدود : تحية طيبة لابد من المتكلم في الانساب أن يكون من ذوي الاختصاص وذو أمانة وصدق الحديث، وانا ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
كاظم احمد حمزه عراك : السلام عليكم اقدم شكوى الى شركة آسياسيل عن الابراج نحن في محافضة بابل ناحية المدحتيه يوجد برج ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
محمد صالح حاتم : شكرا جزيلا لكم ...
الموضوع :
وحي القلم : حيتان البحر!! 
رسول حسن نجم : جزاك الله خيرا وحفظك من كل شر. ...
الموضوع :
قالوا لي ما تكتبهُ لَيسَ جُرأَة والتطاول على المقامات غباء.
رسول حسن نجم : أحسنت الشرح والتوضيح والالمام بمشكلة تكريم المبدعين (الأحياء) اما الأموات منهم رحمهم الله فلامشكله في تكريمهم!.. في ...
الموضوع :
عقدة تكريم المبدع قبل موته
فيسبوك