شهداء القدس والمقدسات هم الأقدس...

هشام عبد القادر ||

الشهداء أحياء عند ربهم الله حاضر في قلوبهم هناك نرى القداسة والقدسية في مقامات الشهداء العظام لانهم أحياء غير حياتنا اعظم من حياتنا نحن احياء على الأرض هم احياء بالجود وما وراء الوجود لا يوصف مقامهم ولا يأين بأين ولا كيف ولا حيث ولا يحد ولا يوصف ولا يعد صفاتهم ولا تستطيع الحواس معرفة عظمتهم حضورهم وتجليهم بكل الوجود عندما نقول السلام عليك ابا عبد الله الحسين هو حاضر معنا اينما كنا عندما نتوجه لله اقرب الطرق مقامات الشهداء يسمعون ويرون ويشاهدون ما لا نشاهده نحن قد يتعجب البعض من كلامي ولكن هم يرون الوجود بأكمله ونحن لا نرى إلا ما نحن عليه وقد لا نرى وجودنا ولا نعلم عن انفسنا ولكن هم يرون بعين الله لإنهم أحياء عند ربهم الذي يحيط بكل شئ.

لذالك نسأل الله بحق كل الشهداء المقربين عنده إلا ما جعلنا من الشهداء الأبرار في سبيل الحق وبهم نرى الطريق والسبيل ..

يا ابا عبد الله الحسين عليك سلام الله نور قلوبنا لنعرف ذاتنا ونعرف ما في الوجود وما وراء الوجود نفنى بما افنيتم انفسكم تقربا لله ..ولا تجعلوا هذا الدعاء رياء ولا عجب ولا سمعة إنما معرفة لمعاني الشهادة التي تشهدون حق الشهادة لله ورسوله والمؤمنون بالولاية الخالصة وبعتم انفسكم لتكونوا احياء تحيون قلوب الإنسانية بالمعرفة التي تسكن القلب والروح بالطمئنينة وتنال الرضا.

والحمد لله رب العالمين

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