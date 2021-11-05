سوريا - لبنان - فلسطين

السعودية تريد خلق واقع جديد لها من الوهم الذي تعيشه  


* د. إسماعيل النجار ||

 

 هُوَ الحُلم السعودي الذي يتَبدَّد دائماََ على جغرافيا الوطن العربي خارج ألمملكة،

هُوَ الوهم الذي يعتري بَني سعود وبن سلمان بأنهم عُظماء الأُمَّة العربية والإسلامية!

جنون العَظَمَة الذي لا علاج لهُ إلَّا بالموت، الداء الذي يعتري محمد بن سلمان الذي أوصله إلىَ حافة الجنون لفشلهِ الدائم في تحقيق مآربهِ إن كان بالمال أو بالضغوطات التي يمارسها على حلفاءهِ أو بالآلة العسكرية التي يمتلكها رغم الدعم الأميركي الغربي المُطلَق له.

 

آخر محطات الجنون السعودي بقيادته كانت في بيروت عندما إستغلَّت المملكة وسفيرها فيها تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي بخصوص الحرب العبثية على اليمن، وقاموا بتشديد الحصار على لبنان،

الأزمة تفاقمت تحت عنوان القرداحي وواقع الأمر غير ذلك تماماََ؟ حيث هدَفت الرياض إلى تفجير الحكومة اللبنانية برئاسة ميقاتي الأميركي البريطاني  من أجل تعطيل أجواء الإنتخابات النيابية القادمة، ومنع تعديل المرسوم ٦٤٣٣ المتعلق بحقوق لبنان النفطية على الساحل المحازي لفلسطين المحتلة خدمةََ مجانية للعدو الصهيوني تقدمها الرياض على طبقٍ من ذهب بعد إقصاء سعدهم الحريري عن الساحة السياسية اللبنانية. 

والأمر الآخر جَر لبنان إلى الفوضىَ وتشديد الحصار عليه ظناََ منهم أن حزب الله سيزعُن ويركع،

 

[السعودية التي تخبطت وأفلسَت في لبنان تحاول مجدداََ صنع دور كبير لها مجدداََ بعدما تفتت ساحتها السُنِيَة وبعدما حَجَّم حزب الله دورها في الساحة اللبنانية  فوصلت الأمور إلى حد تسليم راية أهل السُنَّة الى معراب قلعة المجرم سمير جعجع الأمنية المُحَصنة، 

وعدم التعويل على دار الفتوى وعلى الساسة المؤيدين لها يعود لعدم قدرتهم على مواجهة حزب الله سياسياََ وعسكرياََ. 

 

**حكومياََ الرئيس نجيب ميقاتي يحاول التوسط لزيارة المملكة بعدما نقَل أوجاعهُ وهواجسه لبعض زعماء العالم خلال قمة المناخ ولم يجد آذاناََ صاغية من الممكن أن تضغط على القيادة السعودية لإستقباله، بينما الخلاف الأميركي السعودي يطفو على السطح بخصوص استقالة حكومته، وفي ظل فشل المفاوضات بينها وبين إيران، وإشتداد المعارك حول مدينة مأرِب اليمنية آخر الحصون السعودية هناك،

وعلى وَقع الإشتباك الإيراني الأميركي المباشر بالأمس في بحر عُمان،

كل هذه المؤشرات الحامية لا تدُل على قُرب إنتهاء الأزمة بَل إلى تعاظمها وتشديد الحصار على حكومته وخصوصاََ أن هناك تسجيلاََ آخر بحوزة المملكة لوزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب يهاجم به السعودية وموقفها، 

لذلك ستبقى حكومة ميقاتي معطلَة ليسَ بضغط سعودي ولكن بجُبن لبناني يمارسه هو نفسه عطلَ جلسات مجلس الوزراء خوفاََ من غضب المملكة عليه بينما مصالح الشعب اللبناني ستبقى رهن مصالح رجل الأعمال الذي يترأس حكومته الذي أقفَلَ كل أفُق مفتوح لشعبه المحاصر والذي ينتظر الفرج حتى يقضي الله أمراََ كانَ مفعولا.

 

 * د. إسماعيل النجار/ لبنان ـ بيروت

  5/11/2021

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
السعودية تريد خلق واقع جديد لها من الوهم الذي تعيشه  
ما هو سر التركيز على عبارة "هيمنة حزب الله" من كل حدب وصوب؟!
تعلق التحقيق في انفجار مرفأ بيروت
جورج قرداحي يضع شرطا أمام دول الخليج قبل الموافقة على استقالته
قرداحي منتفضاً: لست متمسكاً بمنصب لكن المسألة تحولت إلى كرامة
القبض على احد عناصر داعش الارهابي كان ينوى استهداف مركز ديني بلبنان
لبنان: اعتذار الحكومة عن تصريح قرداحي غير وارد
السعودية تشقَقَت وتركيا ستكون البديل عنها في لبنان..!
"حزب الله": مستقبل لبنان ليس بأيدي السعوديين
كاتب سوري: السعودية استغلت “رأي قرداحي” لاستهداف حزب الله
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1694.92
الجنيه المصري 93.28
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
طالبة في العراق فقط : شكوتي هي عن التدريس في العراق و حالة المدارس الرحلات اللي نكعد عليها مكسرة لذا يرجى اتخاذ ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
رياض البغدادي : الحمد لله على سلامتكم شيخنا الفاضل ربي يحفظكم ويدفع عنكم كل سوء بحق محمد وال محمد ...
الموضوع :
امام جامع براثا يصدر بيانا حول الاخبار الكاذبة حول تعرضه لحادث سير
الجابري الجابري : اسال الله ان يحفظك ويمد بعمرك الشريف ...
الموضوع :
امام جامع براثا يصدر بيانا حول الاخبار الكاذبة حول تعرضه لحادث سير
بغداد : شبهك ايها السيد الجليل يزداد يوما بعد يوم بجدك الرضا ع يزجون اسمك في السياسة زجا ً ...
الموضوع :
الامام المفدى السيد علي السيستاني يصدر بيانا بشأن تشكيل الحكومة الجديدة
علي اسماعيل مهيدي : هذا واقع وكل انسان حر ونبيل يؤمن بالعبثيه والدمويه والارهاب التي صدرته السعوديه للعالم العربي والاسلامي وحتى ...
الموضوع :
السعودية دولة عبثية..!
مواطنة : مع كل صخب الاطاريح التي تملأ المواقع لتحلل وتنقد ماوصل له الانسان يأتي طرحكم في هذه السلسلة ...
الموضوع :
آداب الطعام الجزء (9) آداب ما بعد الطعام...
صباح جبر برهان عبود الزبيدي : شكوتي ضد وزارة الدفاع العراقية. خدمت في الجيش العراقي الباسل الجديد في بداية 2007 وحتى نهاية 2017 ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
رسول حسن نجم : نستغرب من الشعب في المملكه السكوت على الذل والهوان الذي الحقه بهم ال سعود.. فهل ياترى فضلوا ...
الموضوع :
الإعتذار في غير مكانه إذلال ومهانة وتنازل عن الكرامة
محمد صالح حاتم : شكرا جزيلا. مأرب ستحرر ومعها كل محافظات اليمن، لن يبقى على ظهر الارض اليمنية اي غاز او ...
الموضوع :
تحرير مأرب ومبادرات الحل في اليمن
رسول حسن نجم : فيما وعيناه من الدستور العراقي ان لايسن قانون يتعارض مع احكام الدين الاسلامي ومارأيناه في مايسمى بمهرجان ...
الموضوع :
عندما يحل البعض محل الله تعالى..!
فيسبوك