جعجع مشروع حروب أهلية

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نعيم الهاشمي الخفاجي || حروب لبنان الداخلية فرضت عليه ودفع الشعب اللبناني قوافل من الشهداء بسبب مواقف غالبية الشعب اللبناني المؤيدة للشعب الفلسطيني، طبيعة التركيبة المذهبية اللبنانية المحاصصاتية تسمح بوجود عملاء ينفذون مخططات الدول الكبرى. سمير جعجع أسوء سياسي لبناني متعصب دينيا نفذ اوامر اسياده بني صهيون بشكل بشع وقذر، كان هاجس بني صهيون في بداية سبعينيات القرن الماضي طرد ياسر عرفات والفصائل الفلسطينية المسلحة من لبنان وكان جعجع وحزب الكتائب هم اداة الصهيونية في أشعال حرب أهلية الهدف منها طرد عرفات ومنظمة التحرير من لبنان ورفع جعجع شعار سيادة الدولة اللبنانية، وبعد خمسين عاما هاهو سمير جعجع يعيد نفس خيانته السابقة من جديد مستهدفا هذه المرة سلاح المقاومة اللبنانية في اسم سيادة لبنان، جعجع قتل آلاف اللبنانيين والفلسطينيين بالحرب الأهلية بطرق قذرة كان يختطف الضحية المسلم ويوضعه في خزان ماء فارغ ويغلق على الضحية الباب لكي يموت جوع وعطش، خطاب سيد المقاومة ….الأخير كان موفقا وبلا شك عندما حذر أن جعجع مشاريعه إشعال الحروب فكلام سيد المقاومة يتأثر به كل الشرفاء والمنصفين من المكون المسيحي اللبناني، كلام الدعم لسيد المقاومة ... كان واضحا لدرجة أنه أشار إلى جعجع بشكل واضح وكان بموقف قوي ورأيناه شجاعا وهو يهدد ويشن هجوماً ليعري سمير جعجع زعيم حزب القوات اللبنانية السيئة الصيت و يذكرهم بتاريخهم الأسود وكل ما قاله سيد المقاومة الشجاع عن السيء جعجع، كان دقيقا وصحيحا، قال سيد المقاومة على سبيل المثال ، إن برنامج «القوات» هو «الحرب الأهلية، لأن الحرب الأهلية هي التي ستؤدي إلى تغييرات ديموغرافية تحشر المسيحيين، مثل الأحلام السابقة، في منطقة معينة لإقامة كانتون مسيحي وإقامة دولة مسيحية وفيتو مسيحي». جعجع أعاد مشاريعه الخيانة السابقة من جديد في لبنان ولولا سلاح المقاومة الشيعية اللبنانية لما بقي مسيحي ودورزي وشيعي واحد في سوريا، الحرب بسوريا فرضت على الشعب السوري بسبب مواقف سوريا الداعمة للشعب الفلسطيني هذه الحرب الإرهابية الوهابية تسببت بمقتل ملايين السوريين، العصابات الوهابية تلتقي مع جعجع في أهم نقطة أن كلاهما عملاء لدول الاستعمار وبني صهيون، لذلك من خلال الوهابية تم حرق الربيع العربي وتم حرق لبنان، واليمن، والعراق، سيد المقاومة يشهد له الأعداء قبل الأصدقاء في النبل والشجاعة على عكس صفحة السيء جعجع سوداء لو تم مقارنة سيد المقاومة بما فعله ويفعله السيء جعجع فلاتوجد مقارنة ابدا جعجع يقاتل لخدمة دولة خارجية، يهاجم عبر تاريخة القوى الوطنية الشريفة المقاومة استقبل شارون في بيروت الشرقية، وكان ولا يزال ينفذ السيء جعجع مشاريعهم الخيانة بحجة الدفاع عن سيادة الدولة. جرائم جعجع وحزب القوات اللبنانية قتلوا رئيس وزراء لبنان كرامي، واغتالوا مئات الساسة، والصحفيين، سيد المقاومة توجه بحديثه للمسيحيين اللبنانيين، إن «كل من يريد أن يقدم لكم الشيعة والمسلمين عدواً هذا ظلم وافتراء ولغم كبير في البلد». وقال: «أكبر تهديد للوجود المسيحي في لبنان هو حزب (القوات اللبنانية) ورئيسه وحلفاؤه الإقليميون والدوليون». وأشار سيد المقاومة إلى السيء،جعجع أن لديه مائة ألف مقاتل بلبنان، والحقيقة أن هذه معلومة سببت اسهال شديد لدى جعجع وحلفائه، حروب جعجع الخيانية كانت ولازالت ضد كل مقاوم وشريف. نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي كاتب وصحفي عراقي مستقل. 21/10/2021