سوريا - لبنان - فلسطين

لبنان/ ذهبوا متأخرين لكنهم وصلوا ودمشق إستقبلتهم بالترحاب


  ✍️ * د. إسماعيل النجار ||   🔰 هم لم يحملوا معهم الى عاصمة الياسمين المَن والسلوَىَ، ولا ذهبوا للوقوف إلى جانبها حاملين لها الأمل والبُشرىَ، لكنهم قصدوها حاملين في جعبتهم الرجاء، هناك في عاصمة الصمود كان إستقبال وزير الخارجية السوري للوفد الوزاري اللبناني برتبة مقاومَة، وكان التجاوب وفاء، لأن الإخوة في سوريا لا يرون في لبنان الا النصف الملئان من الكأس أما الفارغ فلا يعنيهم، سوريا ترُد الجميل لشعب المقاومة والجواب كان أهلاََ وسهلاََ بكم ونحن مع كل ما يفيد ويساعد الشعب اللبناني الشقيق، كلام صدرَ من قلبٍ عروبيٍ كبير لأشقاء لهم حملوهم على سبعين محملاََ حسناََ رغم قساوتهم عليهم طيلة إحدىَ عشرَة عام من الدمار والحصار والدماء، ولكن لأنهم كبار ولأنهم أسود رأوا النصف المُقاوِمَة الملئى من الكأس اللبناني وتم التعاطي معهم على هذا الأساس، في لقاء الأمس في جديدة يابوس ووزارة الخارجية السورية في كفرسوسة في دمشق أنكشف الغطاء عن الوجه الأميركي المهزوم وتبينَ حجم الدمار المعنوي والخيبَة التي تعاني منها عاصمة الارهاب العالمي (واشنطن) وخلال المباحثات تحدث المسؤولون السوريون مع الوفد الضيف بنفس الشقيق الأكبر المنتصر مع المقاومين الأوفياء ولم يجري استجواب ولا عتاب لأننا كما قلنا الحديث كان معهم كسنابلٍ ملئىَ بالخير تمثل لبنان المقاوم وليسَ العمالة والإنعزال. هذا هوَ زرع المقاومة في أرض الياسمين التي ارتوَت بدماء شهدائنا الأبطال بدأنا بحصاده اليوم سياسياََ على جبهة الكهرباء والغاز، ونفطياََ على جبهة سفينة الأمل والخير في بانياس. على مقلبٍ آخر استقبلت دمشق بشخص رئيسها السيد بشار الأسد وفداََ درزياََ لبنانياََ يرأسه (إعلامياََ) المير طلال أرسلان (ورسمياََ) الوزير وئام وهاب الذي حظيَ بإهتمام ملفت من الرئيس السوري في رسالة مُشَفرَة إلى الداخل اللبناني عموماََ وإلى جنبلاط خصوصاََ بأن الرجل خط أحمر وأصبح من الثوابت الدرزية التي تقول ويسمع لها وأن الإستخفاف بمواقفه أو محاولة إلغائه أصبحت من الماضي وسترتد على صاحبها، *حكومياََ رغم الحديث عن حكومة من ١٨ وزير خلال ٤٨ ساعة سيعلن عنها اذا زار الرئيس المكلف قصر بعبدا هيئَت لها الولايات المتحدة الأميركية بعد الأتصال بالرئيسين غير مُرَجَحة أن تبصر النور لأن الأفرقاء اللبنانيين اللذين يواجهون الحصار الأميركي لن يقدموا لواشنطن المهزومة في افغانستان سفينة خلاص او طوق نجاة في لبنان على طبقٍ من ذهب، وربما لن تلحق واشنطن بإقناع الأطراف المعنية اذا صدقت إستقالة نواب التيار الوطني الحر من المجلس النيابي يوم الثلاثاء المقبل. **أما تصعيد رئيس حزب القوات (اللبنانية) المجرم سمير جعجع يعود مَرَدَّهُ الى الفضيحة البترولية التي ارتكبها حزبه على يَدَي القيادي ابراهيم الصقر في مدينة زحلة شرق لبنان، بتخزينة ما يقارب ٨ مليون ليتر من المحروقات بالإضافة الى ما يزيد عن ٢٠ الف جرة غاز في مستودعات سريَة للغاية، خلقت صدمة لدىَ المجتمع اللبناني الذي يعاني من ازمة خانقة في المحروقات والتي اعتبرها جريمة سرقة موصوفه للمال العام كون المحروقات السالفة الذكر قد تم شراؤها بالمال المدعوم من جيوب المواطنين اللبنانين اللذين اذلَّهم الصقر وغيره في طوابير طويلة على محطات البنزين. أيضاََ جعجع صاحب الباع الطويلة في خطف الدبلوماسيين الإيرانيين، وفي عمليات الاغتيال والقتل والتصفية والقاء الجثث بعد تكبيلها بالحديد في قعر البحر والحوض الخامس يشهد على جرائمه الشنيعه، ويحاول من خلال رفع الصوت التعمية على مخططاته وعلى فضحهم في زحلة وتحويل الرأي العام نحو امور أخرى لن يفلح المعتوق بعفو المجلس النيابي والمشفوع بتوقيع رئيس الجمهورية آنذاك من تقليب الرأي العام اللبناني على حزب الله وتحويل الأنظار عن الحصار الذي يقوده كرأس حَربَة وعن الحماية التي يؤمنها لحاكم المصرف المركزي مع والده الروحي البطرك الراعي الشريك الأول والأكبر في المؤامرة على الشعب اللبناني. **قافلة السفن الإيرانية تُبحِر في لُجَج البحار العميقة  تتمايل على وقع الأناشيد والتهاليل والزغاريد وقوافل الصهاريج إنطلقت في رحلة الفرج الى لبنان على وقع نُباح جعجع وسعَيد ومَن لَفَّ لفهم.  وحزبُ الله الذي أدار لهم الأُذُن الصمَّاء يصب جُل إهتمامه بباقي إحتياجات اللبنانيين ومقاوميه يتابعون العدو الصهيوني براََ وبحراََ وجواََ واليد على الزناد والإصبَع على الزر الأحمر لياخونت وزلزال وفجر ورعد وابور رعد وكل العائلة الكريمة غير آبهين لكل ما يدور حولهم من ثرثرات وقادم الأيام ستُرينا جميعاََ مَن سيكون المنتصِر.   ✍️* د. إسماعيل النجار/ لبنان ـ بيروت    6/9/2021
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
استنفار عام في صفوف الشرطة الإسرائيلية بحثا عن 6 من الأسرى الفلسطينيين الفارين
فرار 6 أسرى فلسطينيين من سجن "جلبوع" في منطقة بيسان شمالي "إسرائيل" عبر نفق حفروه
لبنان/ ذهبوا متأخرين لكنهم وصلوا ودمشق إستقبلتهم بالترحاب
لبنان يعلن الحداد الرسمي
انباء عن دخول الجيش السوري لمدينة درعا اخر معاقل الارهابيين
وفاة أحد أشهر شخصيات الدولة السورية على مدى نصف قرن
لبنان/ الحكومة تترنَّح على كَف ميقاتي من دون شباك الأمان الأميركية
تزايد جرائم القتل والنهب والمخدرات في مناطق سيطرة الجيش الأمريكي شرقي سوريا
لبنان/ قصور الدولة سبب طوابير الذل
لبنان بوجهيه الأميركي والمقاوم يتقلَّب بين أصعب الخيارات على كل المستويات
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 92.85
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.81
التعليقات
مجد ظاهر جلوب : ارجو من هيئة نزاهة ان تلتفت لفساد مديرية رصافه الاولى وخاصتا حسابات والترفيعات وعلاوة من ٢٠٠٤ متعينه ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
عمار عودة جاسم الموسوي : أخي الفاضل يجب أن تتصف بالموضعية لأنك جانبت الصواب كثيرا لعدة أسباب : أولا: حكمت على الحادثة ...
الموضوع :
رواية الأسد الذي حمى جسد الإمام الحسين هل هي حقيقة أم من وحي الخيال.؟!
زيد مغير : اهم شيء يثبت ان المسؤول شريف و غيور ومحب للوطن والشعب هو ان يعدم كل المجرمين الإرهابيين ...
الموضوع :
جميع قرارات مجلس الوزراء خلال جلسة اليوم
جاسم الأسدي : احسنت اخي العزيز ...
الموضوع :
الكل متجاوز على املاك الدولة فلماذا المواطن فقط..؟ 
سلوي الحاج ادريس : انا لله وانا اليه راجعون يارب اسالك ان ترحمه الشهيده رقيهو ابيها الزبيح شهداء الاسلام وتجمعهما في ...
الموضوع :
قصة السيدة رقية بنت الإمام الحسين(عليهما السلام)... وكيف أصبحت ملاذاً للتوابين وطالبي الحوائج؟!
مواطنة : احسنتم النشر والاشارة فنحن نضيع اكبر فرصة لتدوين التاريخ المعاصر حيث لا اعلام يسلط الضوء الا ما ...
الموضوع :
في ذكرى من ثرمته مثرمة البعث في عاشوراء..!
سعد كامل : نحن نتحدي اي كاتب ان يأتِ بنص يشير فيه غاندي بأنه أطلع على حياة الحسين بدقة، أو ...
الموضوع :
ردا على مقالة علي الكاش[1] [إكذوبة قول غاندي "تعلمت من الحسين كيف أكون مظلوما فانتصر"] [2] في موقع كتابات
يوسف عبدالله : السلام عليك ياسيدي ويامولاي موسى بن جعفر والسلام على جدتك الزهراء وجدك المصطفى وجدك امير المؤمنين علي ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
عباس حميد الاسدي : لبيك سيدي يا ابا عبدالله ارزقني بالمال كي اوفق لخدمة الحسين ع ...
الموضوع :
لُبابة والدور المغيب في كربلاء....
ابراهيم العراقي - هولندا : بسم الله -- هذه ليست مقالة بل هي رؤوس اقلام وخطوط عريضة لكتاب او على الاقل كتيب ...
الموضوع :
ماهي حقيقة التشيع العلوي والتشيع الصفوي؟!
فيسبوك