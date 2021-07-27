سوريا - لبنان - فلسطين

لبنا / تكليف ميقاتي بين مخالفة القناعات ووجود تناقضات


 

✍️ * د. إسماعيل النجار ||

 

🔰 لقد أثبَت رئيس مجلس النواب نبيه بِرِّي جدارتهُ في تطويع العنيد وإخضاع المستعصي وإجبار العُتاة على ركوب قطار الميقاتي الحكومي شاءَ مَن شاء وأبَىَ مَن أبَىَ

رَضِيَ عَون، (أو) رفضَ جَعجَع؟

ليسَ مهَماََ عند الأستاذ إن تَمَّت تسمية صاحب ألقامة الطويلة من قِبَل المسيحيين أم لَم يُسَمُّوه!

فهم اعتادوا ادارة حكومات لا ميثاقية لها وبتراء كما حصلَ في ال ٢٠٠٥ عند خروج كامل اعضائها الشيعه منها.

وليسَ مُهِماََ أن تعترض المهم أن تُنَفِذ؟

نَجَحَ مهندس تدوير الزوايا في لَم شَمل المتناقضين من بَوطَقَة الحكم العتيقة حول ميقاتي خلافاََ لقناعاتهم ورغم تضارب وتناقض مصالحهم وخطوط سَيرَهُم، ولأنهُم ضعفاء (ومكبلين) بالخوف من فوضىَ الداخل وإنهيار مؤسسَة النهب الممنهج وشق العدالة طريقها إليهم إضطروا مجبَرين وليسَ بطراََ من ركوب الحافلة مع النبيه المخضرم الذي يستبسل في قطع الطريق على أي أحد يحاول تغيير خط سير القطار السياسي المتمكن من سِكَك الحُكم منذ ثلاثين عام.

** نجيب ميقاتي صاحب الإسم اللامع في عالم المضاربات التجارية والإلتفافات على القانون والتَنَفُع بلا تَعَب، فُرِضَ في عالم التكليف للتأليف من جهات مخضرَمَة سياسياََ أرادته بالإسم شخصياََ لكي تمتص غضب السعودية على الحريري والقوطَبَة على موقفها الرافض لهُ من خلال طرح إسم نقيض بفائض فعل لَكِن عالساكت؟،

 فكان عَرَّاب التأييد للميقاتي السيد فؤاد السنيورة ملك هندسات الخطوط المالية المعروفة والتي شَقَّت طريقها من جيوب الفقراء  لجيوب الزعامات والذي بَرَز خلف المايكرفون كعنترَة  يحيط بهِ أعضاء نادي رؤساء الحكومات السابقين مُزَكياََ محمد نجيب مقدماََ له وسام التأييد السني الواسع.

[الأمر اللافت بالموقف كان تمترس الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري خلفه تماماََ لتبني تكليف ميقاتي للتشكيل في سابقة غير مألوفة تشير إلى أن أيام الرجل لم تَعُد عِدلَة كما كانت في السابق لذلك تقدَمَ أمامه تلميذ والده.

[ أما التناقضات فيما يجري أصبحت ظاهرة للعيان وبارزة بروز الشمس في صدر السماء بين أفرقاء الحلف الواحد،

 فتسمية الميقاتي من كتلة حزب الله جائت لتقول نحن مع حكومة ترعَى مصالح الناس ولتثبت أن الحزب ضد التعطيل؟

رغم قناعته أن ميقاتي جزء لا يتجَزَّء من منظومة الفساد الحالية وعليه قضايا جزائية مطلوب للعدالة بموجبها للتحقيق معه! ولن يحقق أي خرق في جدار الأزمة السياسية والإقتصادية،

لكن في الاولويات كانت حسابات الحزب وطنيه لناحية تشكيل حكومة ترعى مصالح الناس رغم عدم تضرره شخصياََ من عدم وجودها،

كما جَنَّبَ حزب الله بحنكته السياسية  نفسه وطائفته خلافاََ مع دار الفتوَىَ وقطع الطريق على المتربصين اللذين يتهمونه بالتعطيل من الداخل والخارج تاركاََ ساحة المناكفات تشغلها غير جهات؟.

ورغم أنه مقتنع بأن أي حكومة سيتم تشكيلها لن تحقق شيئاََ إذا لَم تحصل على دعم دولي حقيقي يرفع اليد الأميركية الضاغطة على الوضع الإقتصادي في البلاد.

[ ايضاَ جميع مَن قاموا بتسمية نجيب ميقاتي يعلمون تمام العلم بأن تشكيل الحكومة دونه عقبات كبيرة وكثيرة وأن أميركا قد ترفضها وهيَ مرتبطة بقبول واشنطن مشاركة حزب الله فيها ولحظ بَند يُشَرِع الدفاع عن لبنان بكل الطُرُق المشروعه والمتاحة  في البيان الوزاري في إشارة الى المقاومة واسرائيل،

[أيضاَ حتى وإن قَبِلَت واشنطن بالحكومة الحالية فإن لا شيء سيتغيَّر في الجانب الإقتصادي ولن يتحسن لنا حال،

لأنها بدأت بمشروع وهي ترفض تخفيف الضغط عن الحكومة والشعب حتى تنهيه وهوَ تجريد حزب الله من سلاحه.

واشنطن تدرك تماماََ أن الحزب يشكل عقبة كبيرة في طريق مشاريعها في المنطقة وخطراََ كبيراََ على بقاء دولة إسرائيل وأنه الآن  في  اعلى درجات الجهوزية لأي طارئ وأنه لَن يسلم سلاحه ومستعد لخوض غمار حرب ضروس ولو استمرت لأعوام وأن أي خطأ عسكري أميركي أو إسرائيلي في لبنان ضد الحزب لن تكون نتائجه اقل ضرراََ من نتائج عام 2006 بأقل تقدير، وَسيضع لبنان من أربع زواياه في قبضته حيث لَن يعود بعدها الى الوراء،

من هنا تفضل واشنطن تشكيل حكومة برئاسة شخص اميركي كالميقاتي لإدارة الأزمة معها على أن يبقى الحال على ما هو عليه إلى حين إجراء انتخابات نيابية قادمة تراهن فيها على منظمات المجتمع المدني بتغيير الوضع القائم متخذَةََ نتائج انتخابات نقابة المهندسين نموذجاََ كما يُسَوِّق لها سمير جعجع،

بالإضافة الى تحضير مبلغ مليار دولار تم رصدها من خزينة المملكة السعودية ستكون معراب صندوقها الأسود وجعجع عَرَّابها تدفع لإدارة الإنتخابات التي تراهن واشنطن على حصول أكثر من نصف عدد اعضاء المجلس النيابي فيه.

في الخلاصة تبقى السياسة فَن التحايل والخداع عند اهل المكر والحيلة،

وسيبقى الميقاتي أسير التكليف لشهر قبل أن يعتذر ويطير الدولار الى طبقات عُليا أكثر بكثير مما تتوقعون.

 

✍️ * د. إسماعيل النجار / لبنان ـ بيروت

    27/7/2021

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
لبنا / تكليف ميقاتي بين مخالفة القناعات ووجود تناقضات
لبنان.. ميقاتي يحصل على اغلبية اصوات البرلمان لتشكيل الحكومة
اليوم.. استشارات لتسمية رئيس للحكومة في لبنان وانباء تشير لاختيار ميقاتي
لبنان / الدولار يكشف خبث منظومة حاكمة
العاهل الأردني يرد على سؤال حول "يد السعودية" في قضية "محاولة الانقلاب"
الشعب اللبناني تارك كل فقره وتعتيره ولاحق نوار الساحلي
العاهل الأردني: الأمير حمزة تصرف كهاو وبشكل مخيب للأمل وتم استغلال طموحاته
"نادي رؤساء الوزراء اللبنانيين السابقين" يرشح ميقاتي لتشكيل الحكومة الجديدة
تعزيزات عسكرية للجيش السوري إلى درعا لتطبيق "اتفاق المصالحة"
واشنطن تُمهِد الأرض لإسرائيل لضرب لبنان وحزبُ أللَّه متأَهِب
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 92.85
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
الموسوي : احسنت النشر ...
الموضوع :
لطم شمهودة ..!
ضياء عبد الرضا طاهر : عزيزي كاتب المقال هذا هو رأيك وان حزب الله ليس له اي علاقه بما يحصل في لبنان ...
الموضوع :
واشنطن تُمهِد الأرض لإسرائيل لضرب لبنان وحزبُ أللَّه متأَهِب
MOHAMED MURAD : وهل تحتاج الامارات التجسس على هاتف عمار الحكيم ؟؟ الرجل ينفذ مشروعهم على ارض الواقع بكل اخلاص ...
الموضوع :
كيف يعمل برنامج التجسس بيغاسوس لاختراق هواتف ضحاياه؟
محمد : من الذي مكن هذا الغبي من اللعب بمقدرات العراق....يجب ان يعرف من هو مسؤول عن العراق والا ...
الموضوع :
بالتفاصيل..مصدر يكشف خطوات تفكيك خلية الصقور بعد عزل رئيسها ابو علي البصري
ابو محمد : لااله الا الله انا لله وانا اليه راجعون لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم الهي ضاقت صدورنا ...
الموضوع :
الوجبات..المقابر الجماعية..!
محمد ضياء محمد : هل يوجد تردد ارضيه تابعة للعتبه الحسينيه على قنوات ارضيه لو تم الغاءها اذا احد يعرف خلي ...
الموضوع :
قريبا .. العتبة الحسينية المقدسة تطلق باقة قنوات أرضية لـ "العائلة"
Sarah Murad : اين كانت وزارة الخارجية من الاهانات التي يتعرض لها العراقييون في مطار عمان في الاردن وتوجية الاسئله ...
الموضوع :
وزارة الخارجية العراقية تكشف تفاصيل ما حصل في مطار الحريري بلبنان
Zaid Mughir : خط ونخلة وفسفورة. الغربان السود فدانيو بطيحان لا تطلع بالريم والكوستر لا ياخذوك صخرة. هيئة النقل مال ...
الموضوع :
فاصل ونواصل..كي لا ننسى
ابو حسنين : ما اصعب الحياة عندما تكون قسوتها من رفيق دربك وعندما يكون هو يملك الدواء وتصلك الطعنات ممن ...
الموضوع :
الأبطال المنبوذون..!
سارة : احسنت النشر كلام حقيقي واقعي ...
الموضوع :
صوت الذئاب / قصة قصيرة
فيسبوك