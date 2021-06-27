أعداء فلسطين من فلسطين..

هشام عبد القادر ||

نحن نجد اشد العداوة للقدس ولأبناء.. فلسطين الأحرار من فلسطين . هكذا علمنا سابق ونحن لم نغفل أبدا عن معرفة الحقائق عن علم وعين وحق اليقين .. هناك من يبيع القدس فعلا وعدوا اشد خطرا هم في فلسطين ممن يسعون وراء السلطة هم أشد خطرا من اليهود أنفسهم..

البعض يتصور إننا في بلدان بعيدة عن فلسطين لا نرى حقيقة المشهد بل نحن اكثر علما من المجاهدين أنفسهم أن عدوهم الحقيقي الأول من أبناء جلدتهم..

رسالتنا

اولا نحن نجاهد لأجل القدس الإسلامي .

نحن مع أبناء فلسطين الأحرار الذين حملوا الحجارة وهم أول محور مقاوم زلزل.. الظالمين..

و رسالتنا إننا نؤمن بالشهداء.. والأحرار المجاهدين في فلسطين والأسرى. والجرحى .

وحقيقة لا نؤمن بمن يلهثون.. ورى السلطة .

و رسالتنا ندين العمل الجبان قتل نزار بنات..

وندين العمل الجبان في الإعتداء على المجاهدة آمال وهدان ..

نقول لكل محبي القدس وفلسطين عدوكم هم من فلسطين هم اساس عرقلة حركة المجاهدين.

وليخسئ كل عدوا متأمر.. على فلسطين..

أعداء فلسطين أيضا أعراب الخليج ومملكة الشر ..وكل من يدور حولهم..

والحمد لله رب العالمين