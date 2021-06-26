لبنان وطن مسلوب الإرادة حكامه لصوص ومجرمون وشعبه مضبوع

✍️ * د. إسماعيل النجار ||
🔰 ماذا تنتظر من بَلَد حكامه كالتماسيح جلودهم سميكة فاقدي الإحساس،
[جائوا من بين ركام أزِقَّة مُدَمرة بأيديهم،
[شعب تابع ومُخَدَّر ومضبوع،
[إنهيار إقتصادي، أزمة مالية وانهيار،
دولار بلغ سن الرُشد عصر اليوم (18000) ليرة للدولار الواحد.
[حكومة تشكيلها عالق منذ تسعة أشهر بسبب وزيرين،
[رئيس مكلف يحتجز البلاد ويتنزه في الخارج،
إحتكار كل شيء.
[مصادرة أموال المودعين بالكامل،
[لا كهرباء ولا ماء ولا بنزين ولا مازوت،
[بدل أن تتحسن الرواتب من أجل تحسين الوضع المعيشي أصبحت المئة خمسون!
[ولا زال القيمين على السلطة يمارسون الإحتيال السياسي لأجل بقائهم على قيد الحياة السياسية،
[غداََ يوم اصعب، وبعد غد أصعب، ولا أحد رسمَ لنا نهاية سعيدة بإستثنائهم هم رسموا لنا القبر.
تحياتي.
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