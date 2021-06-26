لبنان وطن مسلوب الإرادة حكامه لصوص ومجرمون وشعبه مضبوع

✍️ * د. إسماعيل النجار ||

🔰 ماذا تنتظر من بَلَد حكامه كالتماسيح جلودهم سميكة فاقدي الإحساس،

[جائوا من بين ركام أزِقَّة مُدَمرة بأيديهم،

[شعب تابع ومُخَدَّر ومضبوع،

[إنهيار إقتصادي، أزمة مالية وانهيار،

دولار بلغ سن الرُشد عصر اليوم (18000) ليرة للدولار الواحد.

[حكومة تشكيلها عالق منذ تسعة أشهر بسبب وزيرين،

[رئيس مكلف يحتجز البلاد ويتنزه في الخارج،

إحتكار كل شيء.

[مصادرة أموال المودعين بالكامل،

[لا كهرباء ولا ماء ولا بنزين ولا مازوت،

[بدل أن تتحسن الرواتب من أجل تحسين الوضع المعيشي أصبحت المئة خمسون!

[ولا زال القيمين على السلطة يمارسون الإحتيال السياسي لأجل بقائهم على قيد الحياة السياسية،

[غداََ يوم اصعب، وبعد غد أصعب، ولا أحد رسمَ لنا نهاية سعيدة بإستثنائهم هم رسموا لنا القبر.

تحياتي.