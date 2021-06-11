القدس قلب المؤمن والأقصى باب المعراج..

هشام عبد القادر ||

قدسية القلوب المؤمنة هي من يدور عالم الوجود حولها .. والبحث عنها تحتاج إلى شمعة الأمل والوصول إليها تحتاج إلى نقى في الصدر ومعرفتها تحتاج إلى نور في العقل . تلك القلوب المؤمنة هي القدس التي ندور حولها لنرى قبس الانوار المشرقة من تلك المشكاه.. المكنونة..

والاقصى هو المسجد باب العروج إلى سدرة المنتهى وأقصى المعرفة معرفة الإنسان الكامل.

ولا طريق إلى الأقصى إلا من مكة فمنها نسري في ارض المعرفة والى الأقصى تحط الروح ومنها إلى سدرة المنتهى منتهى العشق والوصول إلى دار السلام . وسلام على العالمين

والحمد لله رب العالمين