سوريا - لبنان - فلسطين

إسرائيل تُجيز لنفسها الممنوع على الآخرين من اصحاب الحقوق


 

✍️ * د. إسماعيل النجار ||

 

🔰 دولة فوق القانون، كيان لقيط غاصب زُرعَ على أرض الغير من دون وجه حق تحت شعار أرض الميعاد!

بريطانيا أجازت لنفسها توطين برابرة الأرض في أقدس مكان في الدنيا بعد مكة والمدينة،

أوروبا دعَمَت، والولايات المتحدة الأميركية إحتضنت وتَبَنَّت هذه الغدة السرطانية بقانون التَبَنِّي المشروع لديهم،

فرنسا ساهمت بصنع القنبلة النووية لهذا الكيان وقدَمت له كل أنواع الدعم التكنولوجي والسياسي،

إمتلكت إسرائيل أحدث المقاتلات والتكنولوجيا ودائماً الفيتو الأميركي حاضراً في مجلس الأمن لمجرد أن أحداً فَكَّرَ بإدانة وحشيتها وجرائمها،

إسرائيل هي الدولة الوحيدة من بين دول العالم التي تتربع فوق القانون الدولي وتضرب بعرض الحائط كافة قراراته.

بينما ممنوع على غير إسرائيل أن يمتلك قوة، أو أن يحمل الفلسطيني سلاح ليدافع عن نفسه.

فهم يريدون دويلة فلسطينية على ١٣٪ من أرض الضفه منزوعة السلاح.

**على مدى ٧٣ عام لَم تُنَفِذ إسرائيل وعداََ واحداً أو أي إتفاقية دولية ووصَل حد الإستهتار بالأمتين العربية والإسلامية لدرجة ممارسة العنصرية ضد المسلمين علناً في كل دول العالم وفي فلسطين خصوصاً،

[ والأنظمة المصطنعه خانعه راكعة زاحفة على بطونها تحت أقدام الأميركي والصهيوني.

بقيَ الأمر هكذا حتى جاءَ مَن يطحنَك يا (كَمُّون)  فكانت بدايات نهاية العصر الذهبي لهذا الكيان وجيشه وداعميه مع إنتصار ثورة الإمام المقَدَّس الخميني العظيم،

حينها شعرت أميركا وإسرائيل بالخوف والألَم، وجائهم حزب الله ليكمَل النقر في الزعرور حيث انه قَضَّ مضاجع بني صهيون وأذَلَّهُم وأبكاهم ولقنهم دروساً لَم تكُن لتُنسىَ وبقيت تحفرُ عميقاً في أذهان قادته ومستوطنيه،

واليوم أكملت غَزَة العُزَة ما بدأت به المقاومة الإسلامية في لبنان وكانت سيف القدس عصا غليظة حطَّمَت عظام نتانياهو وقيادتهِ رغم تآمر العالم العربي وتركيا الكبير على الفلسطينيين من دون أن تسجل سلطة أوسلو أي موقف يشفي غليل عوائل الشهداء والجرحىَ اللذين سقطوا في معركة العزة والكرامة التي خاضوها حيث جَبُنَ الآخرون من حولهم.

**فلسطين أصبحت فوق القوة العاتية لإسرائيل، وفوق الهيمنة الأمريكية، وفوق التآمر العربي، وفوق كل المؤامرات، وإسرائيل أصبحت العاجزة الوَهِنَة التي تستجدي وقف إطلاق النار في أي معركة مع قوى المقاومة.

القدس آقرب

 

✍️ * د. إسماعيل النجار / لبنان ـ بيروت

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
قائد في الحرس الثوري الإيراني يؤكد استمرار دعم المقاومة الفلسطينية
إسرائيل تُجيز لنفسها الممنوع على الآخرين من اصحاب الحقوق
الانتخابات الرئاسية السورية وعوامل ((الصمود))
من هو "الضيف".. المطلوب الأول لإسرائيل
التحدي الأمني يَطل برأسه في غزة..!
بعد جولة السنوار في شوارع غزة... وزير إسرائيلي يهدد باغتيال قادة حماس
التربية الفلسطينية تعلن انتهاء العام الدراسي في غزة.. بسبب الحرب
غزة غَلبت الجمع الإسرائيلي والغربي والعربي التطبيعي
للزمن والتاريخ اكتب..عندما كرمني السيد نصرالله
الحريري يهاجم عون بشأن ملف تشكيل الحكومة اللبنانية
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1785.71
الجنيه المصري 93.37
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.85
التعليقات
Mohammed : صارت زحمة!!!!! هو راح خرب الاتفاقية الصينيه واخرهه واخر العراق 10 سنين احقر رئيس ؤزراء اجه في ...
الموضوع :
الكاظمي يعلن رسميا عدم ترشحه لخوض الانتخابات البرلمانية المبكرة
Mohamed : هذا الذي يدعى مصطفى عبد اللطيف مشتت ماهو الا اضحوكة ولايوجد اي شيء يوحي الى انه رئيس ...
الموضوع :
الكاظمي يعلن رسميا عدم ترشحه لخوض الانتخابات البرلمانية المبكرة
منتظر السعيدي : نهنيء صاحب العصر والزمان مولانا الحجة المنتظر(عج) ومراجعنا العظام وعلى رأسهم اية الله العظمى السيد الحسيني السيستاني ...
الموضوع :
أدخل وارسل تهنئة بالعيد
زيد مغير : سيقوم ملك الاستخراء وولده وابن زايد وابن خليفة بتكريم هذا الجندي الصهيوني واعتبار هذا المصلي خارج عن ...
الموضوع :
فيديو مؤلم لجندي اسرائيلي قذر يركل احد المصلين الفلسطينيين الا لعنة الله على المطبعين
ضياء عبد الرضا طاهر : الى شعب فلسطين الى اهالي غزة رجالها واطفالها ونسائها تحيه اليكم جميعا ونعل الله المجرمين الذين يعتدون ...
الموضوع :
سرايا القدس :سنفاجئ المستوطنات بليلة حمراء عند الـ9 وندعو للصعود فوق المنازل لتكبيرات العيد
رسول حسن..... كوفه : ادام الله بركات وفيوضات السيد السيستاني وحفظه من كل سوء ومكروه.. وحيا الله صمود الشعب الفلسطيني واهالي ...
الموضوع :
الامام المفدى السيد علي السيستاني :نؤكد مساندتنا القاطعة للشعب الفلسطيني
اسماعيل النجار : اتمنى لموقعكم النجاح والتألق الدائم ...
الموضوع :
إصبري يا فلسطين حتى تستيقظ النخوة العربية
ضياء عبد الرضا طاهر : الاستاذ اياد لماذا يتدخل السفير البريطاني لديكم ؟ هذا السفير هو دﻻل وليس سفيرا دﻻل مال افلوس ...
الموضوع :
لماذا يتدخل سفير بريطانيا في بغداد بشأن عراقي خاص؟!
Mohamad Dr : من الخزي والعار السماح لدواعش الجنوب ومخلفات الحملة الأيمانية أن تهاجم قنصلية الجمهورية الأسلامية. واللة متسستحون على ...
الموضوع :
قائد شرطة كربلاء: الوضع في المحافظة جيد
زيد مغير : التشارنة صنيعة أعداء العراق واعداء المرجعية الرشيدة وهم خليط من داعش وعصابة البعث ببغاوات ظافر العاني وزبانيته ...
الموضوع :
لماذا إنسحب بعض التشارنة من العملية السياسية؟!
فيسبوك