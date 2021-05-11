القدس أُولَى القبلتين

📌🖊غدير التميمي ||

ما يحدث للشّعب الفلسطينيّ على مدار تاريخ الصراع هو حالة متجدّدة مستمرة تضعنا أمام حقيقة مطلقة مفادها أن هناك احتلالاً ظالماً لشعب هُجّرت غالبيته العظمى وتم إسكات صوته عبر تواطؤٍ من الإعلام المرئي والمسموع وحديثاً عبر القمع الَّذي تمارسه مواقع التواصل الاجتماعي بشكلٍ يعيد إلى الأذهان تغلغل الاحتلال في كلّ صوتٍ يخرج مدافعاً عن الحقّ الفلسطيني لأنه يعلم جلياً أن روايته لن يكون لها أي معنى حين يسمع العالم ويرى ويفهم وأنه سيراه كما هو قوّة إحلاليه تواجه شعباً يدافع عن وجوده رغم كلّ آلة الترهيب التي تُمارس بحقّه.

فلسطين بحاجة إلى موقف عربي موحد ومتماسك وإلى موقف مباشر وإجراءات واضحة لابد أن لا تكون مجرد إصدار بيان من الجامعة العربية والمؤسسات العربية ولابد من موقف صارم تجاه هذه القضية لابد أن تنقل الصورة إلى العالم الدولي ولابد أن تكون فرصة للضغط على الحكومة الإسرائيلية فيما تنفذه تجاه الأراضي المحتلة ونقل الرسالة للعالم أجمع بالانتهاكات الإسرائيلية ومع تعدُّد المصائب وتعدُّد الفواجع تبقى فلسطين قضيتنا ومصيبتنا الأساس التي لا ينبغي لنا تجاهلها ونسيانها تلك البلدة التي سالت من أجلها العيون ورَخُصت في سبيلها المنون أُولَى القبلتين وثالث المسجدين

ما يحدث في فلسطين هو بداية لشيء ما ربما بداية عهد جديد لم نعهد هكذا انتفاضة في فلسطين من قبل على الاقل في اخر عشر سنوات كل المناطق الفلسطينية كل المناطق التي تتكلم العربية تحولت الى مسرح كبير للصمود الجميع يشترك بهدف واحد توحدهم الارض المحتلة يوحدهم التاريخ الطويل من الظلم ما يحدث ليس حدثا عابرا ولا ازمة مصطنعة كما يحدث في بعض الثورات الملونة انها ثورة وغليان حقيقي يتفجر داخل اسرائيل لم يقوم احد ببرمجتهم ودفعهم للخروج للشارع والاعلام كان ضد قضيتهم وحاول طمسها ولازال الاعلام يحاول صم اذنيه عنهم ورغم كل ذلك تفجروا غضبا في الشوارع لا احد يعرف اين سوف تنتهي تدحرج هذه الازمة اسرائيل لم تواجه هكذا شيء من قبل انتفاضة في داخل مدنها وصواريخ تأتي من غزة واتفاق نووي على الابواب مع ايران انها السنة اسوء ايام لإسرائيل منذ تأسيسها.

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