سوريا - لبنان - فلسطين

القدس أقرب واليوم المعلوم اقترب والزمان دوار ...


 

هشام عبد القادر ||

 

نحن بزمن ظهور محور المقاومة وتجلت الحرية بقلوب أحرار العالم بمختلف اللغات وانكشف أمام العالم عن معسكرين معسكر الحق ومعسكر الباطل وبهذا التجلي للحقائق القدس اقترب من الأحرار من التضحيات والشهادة والجهاد الحقيقي بالمال والنفس ..واليوم المعلوم لأفول الشر اقترب والزمن دوار على نظام اثناعشر ساعة واثناعشر شهر تتبدل الأحوال من حال الى حال بين عشية وضحاها .. نحن نشاهد فلسطين اليوم انتفاضة الأقصى شباب وشابات وشيوخ وعجزة وذكور وإناث واطفال فلسطين وبأيديهم الحجارة المقدسة إنها الحجارة التي ترجم الشيطان انها يد الله في كل مكان عند كل شجر وحجر وفي كل المقدسات والشعوب المظلومة ضربت إنوف الطغاة ..

إنها مظلومية القدس والأقصى وحدة العالم الإنساني القضية التي لم تغيب عن طالب الحرية فكل حر يريد الحرية للأقصى واليوم المعلوم اقترب أرادت الشعوب أن تؤرخ العصر الحديث عصر الوحدة والبقاء والحياة والرفض للظلم والظالمين فنحن بنعمة تجسدت بوحدة الشعوب العالمية ..

والحمد لله على نعمة قيادة دول محور المقاومة من رجال عرفوا بوصلة الوجود وقبلة الوجود إنها الولاية العظمى ..

والخط الواضح والمنهج القويم .

خط الحرية ..

يرونه بعيدا ونراه قريبا

والحمد لله رب العالمين

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