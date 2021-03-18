سوريا - لبنان - فلسطين

إحذروا غَضَب حزب اللَّه لقد إصطدمَت أقدامه الخلفية في الجدار


 

✍️ * د. إسماعيل النجار ||

 

🔰 هِيَ الأيام الأخيرة للنفس الطويل المدعوم بالصبر قبل نفاذهُ،

فالأسد الشيعي إصطدمَت قوائمه الخلفية في جدار السَد العالي وأصبَحَ في وضعية الوَثب إلى الأمام؟

**لِمَن لا يعرفُ حزب الله فليسأل لكي يحذَر ولَن يتوه عن مَن يخبرهُ كيف تكون عاقبة المتربصين بهِ وبسلاحهِ، هذا الحزب الذي يقف خلفهُ جمهورٌ عقائدي حُسيني لَن يتخلَّىَ عنه ولو غَرِقَ في الدماء لهُ تجاربه التي تروي لكم قِصَصَه لألفِ ليلَةٍ ولَيلَة، بدءً من جنوب لبنان مروراً بسورية فالعراق وكافة الميادين،

**هوَ الذي قاتل في الصحاري، والجبال، والمُدُن، والوديان، وفي كل مكان تقرأ على الجداريات حزبُ الله مَرَّ مِن هنا؟.

**لذلك نقول وبالتسميات بلا مواربَة لكل اللذين يتآمرون مع الأميركيين والصهاينة، وأسيادهم أنكم مهما ضغطتم إقتصادياً علينا، ومهما بنيتم من أبراج مراقبة على طول الحدود بين لبنان وسورية، ومهما جهزتم مهابط للطائرات في البقاع الغربي، ومهما دفعتم من مالٍ أسوَد لزبانيتكم في الداخل، تأكدوا إنكم الخاسرين.

**أما للذين يغامرون في مصير وحدة الجيش اللبناني من أجل مصالحهم الشخصية أيضاً نقول لقد إنتهى زمان الحُلم الرئاسي لكل قائد جيش، ولن تُكَرَّس هذه القاعدة العُرفيَة لتصبحَ دستور، فبعد الآن مَن تنتهي ولايته سيذهب إلى بيته ويختار طريقه السياسي من هناك، لأن زمن التسويات إنتهى، وزمن الصفقات إنتهىَ، وزمَن البيكوات والأمراء والمشايخ إنتهى، لقد أصبحوا أقرب إلى مزابل التاريخ من جبال لبنان،

لا توريث بعد اليوم، ولا بقاء في المناصب إلى ثلاثين عام، ولا وجوه كَدِرَة ستبقى كثيراً في الحُكم.

🔰 مِن مهابط الطوافات الأميركي المستحدث في البقاع الغربي قرب دير العشاير، إلى حامات، إلى عوكَر، إلى معراب، إلى كل مكان تتواجد فيه قِوَىَ الشر نقول أيامكم عدد وجمعكم بَدَد.

🔰 اليوم سيكون الكلام الفصل في خطاب الأمين على الدماء، به سيرسم طريق العودة إلى لبنان السَوي والسليم، وسيضع لكم على المفترقات إشاراتٍ لكي لا تتوهوا وأنتم مغادرون أيها السياسيون أصحاب الوجوه الكَلِحَة فكُلُّكُم راحل وحزب الله باقي.

 

✍️ * د. إسماعيل النجار/ لبنان ـ بيروت

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
إحذروا غَضَب حزب اللَّه لقد إصطدمَت أقدامه الخلفية في الجدار
الاردن يسجل أكثر من 9 آلاف إصابة بكورونا
روسيا ومصالحات الجنوب السوري دَم ومغدورين..!
عون يدعو الحريري للتنحي عن تشكيل الحكومة بحال عدم قدرته
سيناريو الحرب الأهلية في لبنان مرجّح أم مستبعد؟!
حي الشيخ جرّاح في القدس..أهميته وأهداف الاحتلال من تهجير سكانه
لبنان / رؤيتي للوضع العام وجميعنا يخطئ ويُصيب
الرئاسة السورية تصدر بياناً عن صحة الأسد وزوجته
الأردن: توقيف مدير صحة البلقاء ومسؤولين آخرين
الصحة الفلسطينية تعلن موعد بدء تطعيم لقاح كورونا
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 92.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 2.85
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
علي غالب عجيل : الخريجين القدامى الشريحة المضلومة التي اهملت وظلمت من قبل قوانين وضوابط تعسفية ماانزل الله بها من سلطان ...
الموضوع :
الخريجون معاناه وظلم واستبداد
ميثاق حمدان طالب : السلام عليكم ... اني المواطن ميثاق حمدان طالب اقدم لكم طلب شكوى لمصرف العقاري في النجف الاشرف ...
الموضوع :
شكوى الى مكتب السيد المفتش العام في وزارة المالية المحترم
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا لله وانا اليه راجعون كل نفس ذائقة الموت كل من عليها ...
الموضوع :
وفاة وكيل المرجعية العليا في قضاء النعمانية بسبب تداعيات الاصابة بفايروس كورونا.
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم نسالك بحق محمد واله الاطهار المطهرين عليهم افضل الصلاة والسلام ان ...
الموضوع :
العميد قاآني: صوت تكسير عظام الأميركيين سوف يسمع في الوقت المناسب
حسين جاسم علي : اسال الله العلي القدير ان يحفظك ويرعاك ويجعلك خيمه للمسلمين اجمعين امين يارب العالمين ونحن في العراق ...
الموضوع :
آية الله العظمى المرجع الكبير الشيخ الوحيد الخراساني: أثبت شيعة العراق أنهم لو كانوا مع الحسين عليه السلام لأجابوا دعوته
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ,,نبارك للامام الحجة المنتظر عجل الله فرجه الشريف صلوات الله وعلى اله الطيبين الطاهرين المظلومين ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني: غداً غرة شهر شعبان
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم انا لله وانا اليه راجعون البقاء لله كل نفس ذائقة الموت (كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ...
الموضوع :
وفاة العلامة السيد رضي الدين المرعشي من علماء الحوزة الدينية .
رسول حسن..... كوفه : كل التقدير والاحترام للديك الذي وقع ضحية تلاطم امواج الغضب والقهر والظلم وجزاك الله خيرا على هذه ...
الموضوع :
موائد الحاكمين السحت الحرام الذي يدخل في البطون نارآ
رسول حسن..... كوفه : احسنت المقال في بيان الحال ونسال الله ان يخيب ظنهم ومسعاهم ...
الموضوع :
الحشد الشعبي..ورقة التوت الأخيرة
رسول حسن..... كوفه : اوافقك ياسيدي في كل ماذكرت من عموميات ولكن اثارني شيئ واحد عندما جئت بالهوسه المعروفه تاج... تاج ...
الموضوع :
ألواح طينية..ثمة إله أسمه الوطن..!
فيسبوك