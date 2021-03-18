سوريا - لبنان - فلسطين

روسيا ومصالحات الجنوب السوري دَم ومغدورين..!


 

✍️ * د. إسماعيل النجار ||

 

🔰 ليسَ هذا هوَ ما تستحقه سورية الجمال والوفاء والمقاومة، قلب العروبة النابض الذي لا زال يضخ الأمل في حياة الأمَة العربية المذبوحة من الوريد إلى الوريد.

**عشرُ سنواتٍ من الدَم والدمار والتآمر،

عشرُ سنواتٍ والسكين العربي في القبضة الصهيوأميركية ينغرسُ عميقاً في جسد الأُمَّة  السورية العريقة،

عشرُ سنواتٍ ولا زالت عروس العرب وقلعة الصمود دِمشق تنزُف بِلا تَوَقُف،

مزقتها سكاكين الإرهاب أللَّآ  عربي واللَّآ إسلامي المتمثل في السعودية وقطر والإمارات والبحرين وتركيا.

🔰 فجاء إكتشفت دِمَشق أن الإخوَةَ أعداء! فما بالُكَ في الأصدقاء؟

حيث يُفتَرَض أن تكون روسيا الحليف الإستراتيجي لسورية السَنَد والعَضَد نسبَةً لمآ قدمته لها دمشق على مدَىَ عقود تميزَت بالوفاء للإتحاد السوفياتي ومن بعده روسيا الإتحادية،

بالرغم من مشاركتها في محاربة الإرهاب على الأرض السورية إلَّا أن دورها في مصالحات الجنوب السوري وتحديداً محافظة درعا لَم يكُن بمستوَىَ الآمال المعقودة على الصديق الدُب؟

[ هذه المصالحات ألتي فرضتها الإرادة الروسية على الحكومة السورية كانت هَشَة وغير متوازنة وليست لصالح الدولة ولا المهجرين من أصحاب الحقوق، حيث أبقت موسكو على الوية وفصائل المسلحين بكامل قوتهم وعتادهم في المحافظة بكاملها وفرضَت منع التعرُض لهم ودمجت بعضهم في ما يسمى الفيلق الخامس إقتحام بقيادة الإرهابي أحمد العُودة الذي فرض على الدولة السورية بقائها خارج منطقة المصالحات ومنع سكان مدينة بصرَىَ الشام المهجرين منها من العودة إليها تحت الضغط الروسي الذي إستسلمت له الحكومة السورية.

🔰 الإرهابيين المتموضعين في قرَىَ كامل المحافظة بالرغم من المصالحة التي جَرَت مع الدولة والتي بموجبها تم العفو عنهم بموجب الإتفاق يتحركون داخل المحافظة وخارجها وصولاً إلى دمشق من دون أية معارضة من القوات المسلحة السورية وأجهزة الأمن والإستخبارات بينما يُقتَل الجنود السوريون في حال دخلوا مناطق المسلحين وفي أحيانٍ كثيرة تمت مهاجمة حواجز ونقاط عسكرية ومراكز ثابتة للجيش السوري في المنطقة سقطَ نتيجتها شهداء وجرحى بالعشرات في كحيل وإنخِل وصيدا وكان آخرها بالأمس في مدينة مزيريب وأحدى القرى المجاورة حيث سقط للجيش العربي السوري ٢٧ شهيد وعشرات الجرحى نتيجة هجوم مسلح كبير وتفجير عبوات ناسفة زرعت على أطراف الطُرُق خلال عملية تبديل للقوات المرابطة هناك من دون أن تحرك موسكو مع مَن تعتبرهم حلفائها اليوم ساكناً أو تحاول تسليم مَن فعلوها لقوات الجيش والأمن!

🔰 روسيا تخدم مصالحها في سورية، وتفعل ما تراهُ مناسباً من دون العودة إلى القيادة السورية، وتزرع رجالها الموالين لها في مواقع أمنية وعسكرية حساسة في سابقة غير معهودة داخل تشكيلات الجيش العربي السوري.

🔰 وحدها إيران الصدق والوفاء قدمَت في سورية بِلا مقابل ومعها حزب الله ولواء فاطميون وزينبيون، والدولة السورية بكل أركانها تعرف هذه الحقيقة التي لا غبار عليها، لذلك علينا كأُمَّة مخلصة أن نكون السند القوي لسورية والجمهورية الإسلامية الإيرانية والمقاومَة الإسلامية في لبنان من أجل رفع وصاية أي دولة والإكتفاء الذاتي بجهود جمهورية الإمام الحُجَة {عج}

وكفاها الرحمَن وصايا؟

 

✍️ * د . إسماعيل النجار / لبمان ـ بيروت

         18/3/2021

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
روسيا ومصالحات الجنوب السوري دَم ومغدورين..!
عون يدعو الحريري للتنحي عن تشكيل الحكومة بحال عدم قدرته
سيناريو الحرب الأهلية في لبنان مرجّح أم مستبعد؟!
حي الشيخ جرّاح في القدس..أهميته وأهداف الاحتلال من تهجير سكانه
لبنان / رؤيتي للوضع العام وجميعنا يخطئ ويُصيب
الرئاسة السورية تصدر بياناً عن صحة الأسد وزوجته
الأردن: توقيف مدير صحة البلقاء ومسؤولين آخرين
الصحة الفلسطينية تعلن موعد بدء تطعيم لقاح كورونا
لبنان يدخل لُجَّة النار ولصوص الهيكل يتحسسون رقابهم
تدخل أمريكي سافر لماكينزي في مهمات الجيش اللبناني
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 93.02
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 2.85
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
علي غالب عجيل : الخريجين القدامى الشريحة المضلومة التي اهملت وظلمت من قبل قوانين وضوابط تعسفية ماانزل الله بها من سلطان ...
الموضوع :
الخريجون معاناه وظلم واستبداد
ميثاق حمدان طالب : السلام عليكم ... اني المواطن ميثاق حمدان طالب اقدم لكم طلب شكوى لمصرف العقاري في النجف الاشرف ...
الموضوع :
شكوى الى مكتب السيد المفتش العام في وزارة المالية المحترم
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا لله وانا اليه راجعون كل نفس ذائقة الموت كل من عليها ...
الموضوع :
وفاة وكيل المرجعية العليا في قضاء النعمانية بسبب تداعيات الاصابة بفايروس كورونا.
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم نسالك بحق محمد واله الاطهار المطهرين عليهم افضل الصلاة والسلام ان ...
الموضوع :
العميد قاآني: صوت تكسير عظام الأميركيين سوف يسمع في الوقت المناسب
حسين جاسم علي : اسال الله العلي القدير ان يحفظك ويرعاك ويجعلك خيمه للمسلمين اجمعين امين يارب العالمين ونحن في العراق ...
الموضوع :
آية الله العظمى المرجع الكبير الشيخ الوحيد الخراساني: أثبت شيعة العراق أنهم لو كانوا مع الحسين عليه السلام لأجابوا دعوته
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ,,نبارك للامام الحجة المنتظر عجل الله فرجه الشريف صلوات الله وعلى اله الطيبين الطاهرين المظلومين ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني: غداً غرة شهر شعبان
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم انا لله وانا اليه راجعون البقاء لله كل نفس ذائقة الموت (كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ...
الموضوع :
وفاة العلامة السيد رضي الدين المرعشي من علماء الحوزة الدينية .
رسول حسن..... كوفه : كل التقدير والاحترام للديك الذي وقع ضحية تلاطم امواج الغضب والقهر والظلم وجزاك الله خيرا على هذه ...
الموضوع :
موائد الحاكمين السحت الحرام الذي يدخل في البطون نارآ
رسول حسن..... كوفه : احسنت المقال في بيان الحال ونسال الله ان يخيب ظنهم ومسعاهم ...
الموضوع :
الحشد الشعبي..ورقة التوت الأخيرة
رسول حسن..... كوفه : اوافقك ياسيدي في كل ماذكرت من عموميات ولكن اثارني شيئ واحد عندما جئت بالهوسه المعروفه تاج... تاج ...
الموضوع :
ألواح طينية..ثمة إله أسمه الوطن..!
فيسبوك