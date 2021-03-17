سوريا - لبنان - فلسطين

لبنان / رؤيتي للوضع العام وجميعنا يخطئ ويُصيب


 

✍️ * د.إسماعيل النجار ||

 

🔰 يتداول البعض عن تشكيلة حكومية بعد عودة وفد حزب الله من موسكو؛

♦️ بعد الذي حصل بالأمس من تهجُم على منازل بعضهم  أصبحت الحكومة حاجة مُلِحَة للطبقه السياسية الحاكمة إذا تجرأَ الحريري على معاندة الولايات المتحدة وبن سلمان؛

♦️ لكن لا حكومة ومناقشات موسكو الرئيسية ليست بهذا الصدد كلياً والموضوع الحكومي كان تفصيل جانبي وعنوان ومادة تملئ الفراغ في البيان؟

وروسيا هي المستفيد من الزيارة بالمضمون وليس حزب الله الذي استفاد بالشكل؟

🔰 الضغط الأميركي على لبنان سيتفاقم أكثر وعوكر طمئنت سلامة وجعجع لن يمسكم سوء؟

والتسلل التركي شمالاً يَمُر الى القُرَىَ العكارية تحت نظر عوكر مستغلاً الضغط الإقتصادي والفوضىَ؛

🔰 الدولار الى إرتفاع أكبر بضغط أميركي اكبر لتجبر  الأوضاع الناس الخروج الى الشارع في الجنوب والبقاع والضاحية معقل المقاومة؛

🔰 كلمة سماحة السيد حسن نصرالله المرتقبة يوم الخميس إذ لَم تكُن حاسمة جداً ويتبعها {تحرُك ميداني} لضبط الوضع سيكون حزب الله الخاسر الأكبر شيعياً.

🔰 كل الطوائف اللبنانية تُعَوِل على حزب الله تغيير المعادلة وعليه أن يتلقف رغبتهم.

🔰 التغيير للسياسي في لبنان سيزيل كل الطبقة الحاكمة ولن يعودوا بوجوه أخرىَ وحزب الله فقط سيبقى إذا تدارك خطر المجاعة وتحرك بسرعه.

🔰 أولويات روسيا ثلاث :

1♦ خلق توازن بين طهران وتركيا من خلال دعوة وفد حزب الله الى موسكو ليصبح حلف روسي تركي قطري من جهة.

وحلف روسي ايراني سوري يمني عراقي{الحشد} لبناني متمثل بحزب الله من جهة أخرىَ؛ لكي تتبدَد هواجس طهران من تحالفه المادي مع انقرة

2♦️ إرسال رسائل الى واشنطن تؤكد لها توسُع قاعدة حضورها في المنطقة بعد غياب لعقود وإمتلاكها أوراق تفاوض معها في ملفات كثيرة؛

3♦ التأكيد بأن حزب الله قوة إقليمية له حضوره القوي وبأنه حليف يُعتَد لهُ وأي تفكير بفصل سابع لبناني لن يمر بمجلس الأمن؛

🔰 الطبقة السياسية التي اوصلها الشعب بغبائه الى السلطة لن يزيحها عنها الا هو وبنفسه.

🔰 اليَمَن على مشارف إعلان النصر بتحرير كافة أراضي الشمال والى الحنوب دُر؛

🔰 سوريا على مفترق طُرق خطر بين عودة داعش، ومصالحات الجنوب الهَشَة، وتكريس انفصال مناطق قسد بدعم أميركي،

 

✍️* د.إسماعيل النجار / لبنان ـ بيروت

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