لبنان يدخل لُجَّة النار ولصوص الهيكل يتحسسون رقابهم

✍️ * د. إسماعيل النجار ||

🔰 فعلاً طفَحَ كيل الفقراء في لبنان وبلَغَ السَيلَ الذُبَىَ وفاقت وقاحة ولصوصيةَ الفريق الحاكم الوصف، ودَخل الوطن النفق المظلم الطويل حيث لا بصيص أمل في الأُفُق،

**المطبخ الأميركي جَهَّزَ طبخة الفوضى العارمة على نار الدولار المتصاعد الذي يَكوي جيوب الفقراء وألموظفين وأصحاب الدخل المحدود،

وموسكو تستعيد نفسها في المنطقة وتسعى للحفاظ على إنجازاتها في سورية وتطلب من حزب الله العمل معها على تثبيت تلك الإنجازات عبر الإمساك بالموقف اللبناني الداخلي المتدهور بسرعه،

🔰 الأميركي قرَّرَ السير بخطته الرامية الى تضييق الخناق على المقاومة في لبنان الى آخر الطريق في غياب التسوية الدولية الكُبرَىَ مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية،

وحزب الله قررَ المواجهة حتى آخر نَفَسَ في ظل حالة غليان شعبي تملئ الشارع اللبناني بكل أطيافه،

**بين هذا وذاك يبدو أن الطقم السياسي بدأ يتحسس رقبته نتيجة الغليان الشعبي الحاصل وبدء الهجوم على بعض منازل السياسيين والإقتراب أكثر من الإنفجار الكبير المتوقع في كافة المُدُن اللبنانية والتي ربما لن ترحم أي ركن من اركان السلطة الحاكمة.

🔰 على ما يبدو أن الأميركي غير آبِه لما يحصل وربما يأتي لمصلحته في سياق خطته التي وضعها قيد التنفيذ بين يدي جعجع الذي نَصَّبَ نفسه رأس حربة المواجهة مع حزب الله كعنوان هو يعرف سلفاً أنه خاسر لكنه ينوي استغلاله للإنتقام من كل اللذين شربوا نخب توقيفه أبآن الوصاية السورية واستمرت الى ما بعد مغادرتهم لبنان مدة إحدى عشر عاماً طِوال.

🔰 الذي حصل اليوم أرعبَ جميع مَن هم في السلطة فدفعهم لإجراء إتصالات كثيفة من أجل إعلان التشكيلة الحكومية سريعاً وقبل فوات الأوان عليهم، خارج إطار موافقة الخارج من أجل انقاذ انفسهم بعدما لمسوا تخلي الجميع عنهم وبأنهم سيدفعون الثمن وسيكونوا خراف العيد في حال فقد الشارع السيطرة على نفسه.

🔰 يعيش لصوص الهيكل أسوء لحظات حياتهم ويحاولون اعطاء الحكومة العتيدة طَلق إصطناعي لكي تخرج للحياة سريعاً وإن حصلت ستكون اول حكومة لبنانية ١٠٠٪ يشكلها قِطَط لبنان المحشورين في الزاوية على مقولَة من بعد نفسي ما ينبت حشيش.

✍️ * د.إسماعيل النجار/ لبنان ـ بيروت

16/3/2021