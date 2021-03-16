سوريا - لبنان - فلسطين

سورية والمنطقة وعقد من الصراع..


 

✍️ إياد الإمارة ||

 

▪ أعتقد إن العقد الثاني من هذا القرن بدأ بإندلاع الصراع في سوريا ليُشعل من بعد صراع المنطقة الذي أمتد إلى العراق ومناطق أخرى من شبه الجزيرة الغنية بالخيرات والمزدحمة بالهموم والمتاعب من أجل توفير أوسع مساحة من الحماية للكيان الصهيوني الإستيطاني الغاصب لأرض فلسطين..

عقد من الزمن مر على إندلاع الصراع في بلاد الشام العزيزة الذي راح ضحيته آلاف الضحايا من السوريين وغيرهم في داخل سوريا وفي خارجها حيث أمتد الإرهاب إلى مساحات أخرى ضمن نفس المخطط الذي أراد إشعال المنطقة بالمستوى الذي أشتعلت فيه طوال الفترة السابقة ولا يزال الجمر متقداً قابلاً للإشتعال في أي وقت من الأوقات..

صراع المنطقة الذي إتقد من سوريا هو مخطط "عشري" أمريصهيوني لا يقتصر على سوريا وحدها بل يشمل عموم منطقتنا العربية وجزء مهم من المنطقة الإسلامية..

وسبق لي أن أشرت إلى أن امريكا لديها مشاريع عشرية "كل عشر سنوات" تستهدف بها المنطقة وقد أحصيت هذه المشاريع في دراسة مستقلة منذ العام (١٩٠٠) وحتى وقت قريب جداً من إعداد دراسة سابقة مختصة بهذا المجال..

عقد من الزمن أتى على الكثير من سكان هذه المنطقة التي اتقد فيها الصراع وعلى مقدراتهم وأعادهم عشرات السنوات إلى الوراء وهي مدة طويلة من الزمن تسمح للكيان الصهيوني من تنفس الصعداء مجدداً!

وكان لمنطقتنا أن تضيع أكثر لولا وقوف مشروع المقاومة الشرعية الذي حد إلى قدر كبير من المشروع الأمريصهيوني ووقف حائلاً دون أن يُطبق تماماً عليها..

لقد حد مشروع المقاومة من عمليات الإبادة الشاملة التي خطط لها مشروع الصراع الأمريصهيوني، كما حد من عمليات الإستلاب التي حدثت في المنطقة، وبالرغم من رصد العدوان لإمكانات هائلة في سبيل إسقاط المنطقة ومقاومتها إلا ان المقاومة تمكنت فعلاً من إثبات وجودها وقدرتها على المواجهة التي لا تزال مستمرة في جيوب متفرقة تستنزف إماكاناتنا البشرية والإقتصادية وسط تآمر داخلي مفجع وجهل مدقع!

دعونا ننظر مرة أخرى إلى المشروع الامريصهيوني العشري الجديد في المنطقة والذي بدأ فعلاً بسياسات مالية وإقتصادية هدامة تنوي قطع أرزاق الناس ليموتوا جوعاً بعد أن كانوا يموتون قتلاً بأبشع الطرق..

الصراع الجديد هذه المرة من لبنان وسينتقل منها إلى أجزاء مختلفة من المنطقة "سوريا والعراق" وكل مراكز المقاومة التي تقف بالضد من المشاريع العشرية سيئة الذكر..

لذا ينبغي الحذر كل الحذر من مشروع التجويع حد الموت الذي سيستمر عشر شنوات متتالية يُراد لها أن تحقق ما لم تستطع العشر سنوات الماضية تحقيقه من خلال سيل الدماء الذي تدفق بغزارة يفتك بالأبرياء من أبناء هذه المنطقة.

علينا أن نكون بحجم المسؤولية ونواجه المشاريع العشرية المذلة التي تقودها أمريكا والصهيونية وأذنابهما في المنطقة..

ولا سبيل لنا للعيش بحرية وكرامة ورفاهية إلا بمواجهة أمريكا ومشاريعها التآمرية في منطقتنا التي تأن من ضربات هذه المشاريع الخبيثة..

لا بد لنا من أن نكون بحجم هذه المسؤولية الأخلاقية والشرعية والوطنية لكي نعبر هذه المرحلة الخطرة جداً بأقل الخسائر في أسوء التقادير..

والله ولي التوفيق.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
سورية والمنطقة وعقد من الصراع..
الأجهزة الأمنية السورية تحبط عملا إرهابيا في دمشق
الأردن يسجل حصيلة قياسية لإصابات ووفيات كورونا
على خلفية حادثة مستشفى السلط .. وزير الصحة الاردني يستقيل من منصبه
تجدد الاحتجاجات في لبنان على وقع انهيار الليرة
الأردن يبحث مع الصين تزويده بلقاح كورونا بأسرع وقت ممكن
بيان روسي سوري مشترك.. السلطات الكردية فقدت السيطرة على الوضع في مخيم الهول بالحسكة
لبنان / رئاسة الجمهورية وعشاقها ..!
واشنطن وقَسَد يسرقان نفط سوريا، والرياض تتذاكَىَ على موسكو
أول تعليق لناصر القدوة بعد فصله من حركة فتح
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 93.02
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 2.85
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
علي جبر محيبس عبد : مناشدة إلى السيد مدير المرور العام المحترم: السلام عليكم. بعد التحية والسلام أود أن أطرح لسيادتكم هذه ...
الموضوع :
شكوى إلى مديرية مرور بغداد
زيد مغير : سيدي الكريم الدكتور نعمة المحترم بعد التحية هنا واجب على وزارة التربية والتعليم على ان تقف من ...
الموضوع :
لأنك العظيم محمد..!
زيد مغير : اعلامنا يجب ان يكون اقوى لانه الحق مثلا الممول الرئيسي لداعش هو محمد عبد العزيز النجيفي شقيق ...
الموضوع :
من أكاذيب وافتراءات دواعش السياسة عبيد وجحوش صدام
رسول حسن..... كوفه : الشيخ جلال الدين السلام عليكم ارجو بيان رواية... عبد الله من ال فلان في ظل المتغيرات الحديثه ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير : لا خروج لليماني الا بالتزامن مع خروج السفياني والخراساني
رسول حسن.... كوفه : لعله ياتي ذلك اليوم الذي نستعيد به بساطتنا وكرامتنا واحترامنا لكبارنا وعطفنا على صغارنا ونلتف حول كبيرنا ...
الموضوع :
إصبع على الجرح..إستراحة..قرار تحت الإضطرار..!
رسول حسن..... كوفه : السيد الزبيدي المحترم هذه الانباء سياسيه وموجهه لاشخاص معينين وليست لعامة الناس لما فيها من الغموض الناس ...
الموضوع :
الزبيدي يكشف عن “مؤامرة” اخطر من سقوط الموصل ستشمل بغداد والنجف وكربلاء
رسول حسن..... كوفه : عدو العلم الجهل والشيخ الصغير عالم جليل وترابهم لايخفي جواهرنا. ...
الموضوع :
موقع الفيسبوك يحذف صفحة سماحة الشيخ جلال الدين الصغير الشخصية
رسول حسن..... كوفه : هل نرى حزبا يتبلور قريبا تحت راية المرجعية الرشيده يقودنا نحو بر الامان انها حلمنا الاملين تحقيقه ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير : لا صحة لتسمية اليماني الموعود باسم حسين او حسن
رسول حسن..... كوفه : هذه الخارطه هي حلم الاكراد الذي لم يحققوه لهم في سايكس بيكو ووعدوهم به ابان استفتائهم موخرا ...
الموضوع :
حكومة كردستان العراق تصدر توضيحاً بشأن طابع 'تذكاري' للبابا أغضب دول الجوار
رسول حسن..... كوفه : كنت اتمنى من الاحزاب السياسيه لاسيما الشيعية منها ان يعلنوا استقالاتهم عندما اغلقت المرجعية ابوابها بوجوههم او ...
الموضوع :
خيبوا أملي ولا استقبلهم’’.. هذا ما قاله السيد السيستاني للبابا عن الطبقة السياسية في العراق
فيسبوك