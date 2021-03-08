حزب الله وسلاحه صنعوا عند خصومهم أبطال

✍️ * د. إسماعيل النجار ||

🔰 هالمَرَّة بدي أكتب بالعامِّيِة مش بالفُصحَىَ، لأنِّي مش سايعتني الفَرحَة.

🔰 فعلاً حزب الله يستحق الشُكر، وللِّي عندو ضمير لازم يدعيلو بطولة العُمر،

لو سألتوني ليش بخبركُن،

🔰 لولا وجود حزب ألله وسلاحه منين كان بدو يسترزق سمير جعجع ووليد جنبلاط وقُرطِة حنيكر ب ١٤ آذار؟ مين كان بدو يعطيهون مصاري ويعبيلهن جيابهن ويشبعهن؟

**لولا وجود حزب الله وسلاحه مين كان بيلتفِت بطرَف عينه على لبنان أو بيهتم لأمرو أو بيعملو قيمة؟

** لولا وجود حزب الله وسلاحه منين تلفزيونات العمالة كانت رح تقبِض موظفينها؟

** لولا وجود حزب الله وسلاحه مين كان بيسمع بماي شدياق، وديما صادق، ونديم قطيش، ولقمان سليم، وفارس سعَيد؟

**لولا وجود حزب الله وسلاحه كيف كان بدو يبرز حاله ويبين القزم ناجي حايك؟

**لولا وجود حزب الله وسلاحه مين كان بدو يحرر الجنوب، يحمي النفط والغاز؟

**لولا وجود حزب الله وسلاحه مين كان رح يتصدَّىَ لجبهة النُصرَىَ ولداعش؟

**لولا وجود حزب الله وسلاحه كانت نص نسوانهن وبناتهن سبايا لهودي الجهابذة بالشتم والتحريض سبايا عند داعش.

🔰 حزب الله وسلاحه بلبنان صنعوا المعجزات أكتر من القديسين والأولياء الصالحين.

**بفضل الله وفضلهن القزم طِوِل وصار عملاق متل ناجي حايك.

اللي لولا ما في حزب الله وسلاحه وطلع سبهُن مين كان بيسمع فيه؟

سامي الجميل شو كان الو دور؟

أووووو أما هونيك نديم الوحش؟ وغيرهن وغيرهن.

والمطموسين فاشوا عوجه الماي الآثنة اللي سبحوا فيها،

**بفضل حزب الله وسلاحه ما إنسَبِت بناتهن.

**بفضل حزب الله وسلاحه صارت الدوَل الكبرى تتذكرنا،

**بفضل حزب الله وسلاحه وصموده وإنتصاراته على الصهاينة والإرهابيين بطلوا يقولوا العرب عن الشاب اللبناني فوفو،

**بفضل حزب الله وسلاحه بعدو لبنان موجود.

🔰 شكراً حزب الله..

وإنتوا ما بدكن تتشكروه؟

خللي عندكن ضمير وقولا مبلا. رح نتشكر حزب الله.

✍️ * د. إسماعيل النجار/ لبنان ـ بيروت

8/3/2021