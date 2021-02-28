سوريا - لبنان - فلسطين

لبنان أصابه التَلَف السياسي، لا أسف على السلَف، ولا خير في الخَلَف


 

✍️ * د.إسماعيل النجار ||

 

🔰 كل الأجساد تتغيَر بها الخلايا وتتجَدَّد وتنمو بشكلٌ أفضل، إلَّا الجسد اللبناني ينبتُ بهِ الحقد الطائفي والمذهبي وينمو بغزارة كالفطريات السامَة على جذوع الأشجار، حتى باتت به العمالة للخارج وطنيَة  وعمل سياسي وصداقة مع دُوَل لا تَمُت للخيانة بصِلَة.

🔰 في لبنان فقط يشتمون مراجع الشيعة، وممنوع أن تشتم مراجعهم، في لبنان فقط يتآمرون عليك كمقاومَة كما يُقال بالعامية {عينَك كُنت عينَك} وبترجع إنت بتنادي بالعيش المشترك!

**في لبنان فقط القوي والذي يمتلك القدرات والسلاح يُشتَم ويُضرَب ويُطعَن ويبقى ساكناً لا يرُد!

**في لبنان فقط يخون الساسة ويطعنون في حزب الله ويطالب حزب الله بعودتهم إلى السلطة، مثالاً على ذلك سعد الحريري الذي قفز من السفينة في أحلَك الظروف  ترك اللبنانيين يواجهون مصيرهم، اليوم حزب الله نزولاً عند رغبة الرئيس بري لا مانع لديه من أن يعود سعد إلى رأس السلطة التنفيذية!

**في لبنان فقط البطركية مُتَسيِّدَة وكل الأفرقاء المسيحيين يطلبون رضاها،

بينما دار الفتوَى بما فيها والمجلس الشيعي وبيت الطائفة الدرزية لا يتجرأون على الإدلاء بصوت دون إذن المختارة وعين التينة وبيت الوسط،

**في لبنان فقط السرقة بالتوافق، والأمن بالتوافق، والتلزيمات بالتوافق، وشد العصب بالتوافق، وإفقار الناس بالتوافق، حتى الكذب على الناس يجري بالتوافق.

**في لبنان فقط يوجد مواطن سعيد لأنه خروف،

**في لبنان فقط المقاومون المُحَرُرون منبوذون من اللصوص والخونة بكل وقاحة وصلافة.

** في لبنان فقط الزعيم يدوس الشعب والشعب مبتسم،

🔰 فقط في لبنان أوجُه الشَبَه كبيرة بين الكلب والجَرو؟ وبين الناس وعبيد قريش،

**هنا في لبنان تستطيع أن تلعن السَلَف والخَلَف والقادم بعد ألف؟؟؟

🔰 كما تكونوا يُوَلَّىَ عليكم.

ولا يُغَيِّرَ الله في قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.

 

♦ فشِة خلق...

 

✍️ *د.إسماعيل النجار/ لبنان ـ بيروت

        28/2/2021

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