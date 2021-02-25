سوريا - لبنان - فلسطين

لبنان يشتد عليه الخناق الأميركي والمؤامرة مستمرة


 

✍️ *د.إسماعيل النجار||

 

🔰 يبدو أن قرار خنق لبنان حتى الإحتضار أتُخِذ ويزداد يوماً بعدَ يوم الضغط الأميركي على رقبَة اللبنانيين بأكُف سمير جعجع وتَتبيلتهِ السياسية الرديئَة، تلفَهُم عباءة بكركي وتبارك خطواتهم، في تصعيدٍ سياسيٍ لافت بدء يدخلُ نفق ألَّلا عودَة السياسية، وكأنَّ أبواب التسويات السياسية والتفاهمات بين الأفرقاء اللبنانيين قد أُغلِقَت نهائياً ليتأكد المؤكد أن أزمة الحصار وتضييق الخناق وتشكيلة الحكومة العالقة هُمآ مرتبطين إرتباطاً وثيقاً بأزمة المنطقة المُعَلَّق مصيرها بمصير نتائج ونهائيات مباراة العودة إلى الإلتزام بالملف النووي الإيراني، وغير هذا الكلام هو عبارة عن ذَر للرماد في العيون،

🔰 الملفات المرتبطة بالملف النووي الإيراني شائكَة ومُعَقَّدَة ومنتشرَة من مضيق هَرمِز إلى باب المندب وبوابة فاطمة في جنوب لبنان، يريد الأميركي المقايضة على بعضٍ منها مقابل عودته الى الملف النووي لإنقاذ ماء وجه السعودية في حرب اليمن من خلال إنتزاع تنازلات حوثية، ترتبط بشكل الجمهورية القادمة وتركيبة النظام السياسي وحماية الملاحة في المضيق ومصير الخَوَنة!

وهذا ما لا توافق عليه حكومة صنعاء، وأن ما لم تستطيع واشنطن والرياض وأبو ظبي تحقيقه بالقصف  والموت والدمار لن تعطيه صنعاء لهم بالسياسة والإتفاقيات بعد كل ذاك الدمار والموت التي خلفته آلة الموت الأميركية السعودية في اليَمن.

🔰 ثانياً : في ملف الصواريخ البالستية الإيرانية الدقيقة ترفض طهران مجرد البحث بالموضوع حتى ولو أدَّىَ ذلك إلى نسف الإتفاق النووي بالكامل.

🔰 ثالثاً : ملف الصواريخ الدقيقة لدى حزب الله وأمر مشاركته في الحكومات اللبنانية القادمة وموقف الحزب الصارم من التطبيع مع الكيان الصهيوني ورفعه شعار زوال إسرائيل، أيضاً هذا أمر بالغ التعقيد والصعوبة ولا يُمكن تحقيق أي تقدم بهِ لا اليوم ولا في المستقبل القريب لذلك جَنَّدَت واشنطن عملائها وحلفائها في الداخل لهدم ما تبقَى من الهيكل اللبناني القائم والمطالبة بتدويل الأزمة، مؤامرة رأس حربتها مجدداً رياض سلامة وسليم صفير وفرقة أوركسترا سيدة الجبل وسمير جعجع ووليد جنبلاط.

🔰 إن كل هذه الملفات تشكل أولوية سياسية كُبرَىَ لدى الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل والمملكة السعودية، لذلك أي إتفاق أميركي إيراني بالملف النووي قد يُقَوِّض جهود إسرائيل والسعودية في التقدم لتحقيقهما، من هنا أعطت واشنطن وتل أبيب والرياض الأولوية للداخل اللبناني لما يشكل من خطر وجودي داهم على الكيان الصهيوني، وأشعلت الضوء الأخضر لأدواتها للتحرك وكل ذلك يجري في ظل تغييرات جوهرية في دوائر التحالفات الداخلية منها المُعلَن ومنها سيُعلَن والقادم أخطر وأوضَح ولا يوجد فيه رحمة لأحد على أحد.

 

✍️ *د.إسماعيل النجار/ لبنان ـ بيروت

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
لبنان يشتد عليه الخناق الأميركي والمؤامرة مستمرة
التحدِّي يتفاقم في لبنان والجميع إنخَرَطَ في المؤامرة على المقاومَة
روسيا ستزود سوريا بلقاح "سبوتنيك V" مجانا
الاردن يسجل ارتفاعاً كبيراً باصابات كورونا
وفاة المفكر الكبير والمناضل اللبناني أنيس النقاش متاثرا بفايروس كورونا ..من هو؟
إرحموا وَطَن أنهكتهُ المؤامرات والتسويات
فصول المؤامرة مكشوفة ونصرُأللَّه حسَم الأمر
تصفية لقمان سليم كان ضرورة لمحاولة التدويل
جبهة وطنية سورية ضد الاحتلالين الامريكي والتركي...!
برعاية روسية... زيارة قيادات "قسد" بينها "مسؤول في النفط" إلى دمشق والنتائج "إيجابية"
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1785.71
الجنيه المصري 93.28
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 2.85
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
لفيف عن مدينة الموصل : السلام عليكم ورحمة ألله وبركاته :- 📍م / مناشدة انسانية لايجاد موقع بديل لمركز شرطة دوميز زمار ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
مواطنة : احسنتم كثيرا ً رحم الله الشيخ الوائلي طريقة الحياة العصرية الان وغلاف الغفلة الذي يختنق فيه الاغلبية ...
الموضوع :
لماذا لا زلنا الى اليوم نستمع لمحاضرات الشيخ الوائلي (قدس)؟!
مواطنة : قصص ذرية الامام موسى ابن جعفر تفوح بالاسى والمظالم ز لعن الله الظالمين من الاولين والاخرين ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
مواطن : الواقع العراقی یحکی حال اخر للمعلم بکسر المیم ! ...
الموضوع :
كاد المعلم ان يكون..!
صفاء عباس الغزالي : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم ياكريم وكيف لا وهوه زوج ...
الموضوع :
الامام علي وتكريمه من قبل الامم المتحدة
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم سيدنه المحترم,,نسال الله بحق الرسول ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين المظلومين ان يلعن اعداء ...
الموضوع :
التاريخ الاسود لحزب البعث الكافر/7..انتصار المظلوم
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نسال الله العزيز الرووف بحق نبينا نبي الرحمة ابو القاسم محمد واله ...
الموضوع :
اصابة اية الله العظمى الشيخ محمد اسحاق الفياض بفايروس كورونا
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكمورحمة الله وبركاته ,, نسال الله عز وجل بحق نبينا ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
أعداء العراق يتوحدون ويتحالفون ويعلنون الحرب على العراق والعراقيين
زيد مغير : السيدة الكريمة سميرة الموسوي مع التحية . فقط ملاحظة من مذكرات العريف الان بدليل من الفرقة ١٠١ ...
الموضوع :
بئست الرسالة ،والمرسلة؛ النفاية رغد القرقوز.
طاهر جاسم حنون كاضم : الله يوفقكم ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
فيسبوك