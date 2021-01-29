سوريا - لبنان - فلسطين

لَو غَصَصت بالخبز فَتِّش عن أصابع إسرائيل في حلقك..!


 

🛑 ✍️ د.إسماعيل النجار ||

🔰 عنوان رئيس في حياتي لطالما إتخذتهُ قاعدة ذهنية لي عندما يتعلق الأمر بالأمن الوطني اللبناني أو الأمن العربي؟

*إسرائيل يداها موجودة داخل كل وطن عربي تُبعثِر وحدته وتضرب أمنه وتُدَمر إقتصاده وتغتال مفكريه وعلمائهُ وتُشغل الناس ببعضها البعض.

**الخبرة الصهيونية كبيرة وواسعه في مجال غسل الأدمِغة وتحريف الأقدام عن السبيل السَوي وحرف البوصلات في وطننا العربي والإسلامي من دون أن تبرُز إلى الواجهة تماماً كما حصل في سوريا والعراق وليبيا حيث كان كبار قادة داعش المُلتَحين والمتفقهين في الدين والشريعه ويمتلكون قدرة عاليه في لغة الخطآبَة كانوا جُلَّهُم ضباط موساد إسرائيليين مدربين ومؤهلين في الجامعه الإسلامية العليا في تل أبيب التي يديرها الموساد  منهم أبو حفص الليبي، والعقيد شيمون إيلوت والضابط الفرنسي برنار وكثيرين.

🔰 أيضاً بَرَعَت إسرائيل في إختيار الشخصيات ألتي تريد إدخالها إلى عالم السياسة العربية وأبوابهُ الثروة والمال! حيث يُهَيَّئ الرجل ويُعطى ثروة ويصبح نائباً أو وزيراً أو رئيس وزراء أو رئيس جمهورية ورفيق الحريري أكبر دليل، وبشير الجميل أيضاً، ودائماً ما يستحيل على أي شخصية تدعمها إسرائيل سراً من التحكُم والسيطرة في صاحب ثروة أو مال في وطن لأنه ليس بحاجة لهم، *إنما يتم التحكُم بالفقراء بسهولة جراء الفَقر والعَوَز، وخصوصاً إذا كانَ هؤلاء الفقراء ذات خلفيه دينيه {وَهِنَة} أو مبنيَة على الحقد والكراهية للشريك في الوطن مع جهل الأسباب لو سألته عنها، وعدم تَقَبُل الآخر.

🔰 ما الذي يجري في طرابلس بالأمس واليوم؟

**في الحقيقة طرابلس بدأت تعيش مرحلة حَرِجة من الفوضى المتنقلة المُوَجهَة بإتجاه معاكس لمنطق المطالبة بالحقوق!

والذي يحصل إن دَلَّ على شيء إنما يَدُل على أن عقولٍ وأيادي خفيَة مختبئَة خلف المطالب وحاجة الناس وعَوَزهم تقوم بدعم بعض الجماعات التخريبية والزعران ومدَّهم بالمال والتوجيه، { *وهذا لا يشمل الأبرياء منهم الغافلون اللذين لا يعلمون ماذا يفعلون، } نحو خلق فوضىَ عارمَة في عاصمة الشمال شهباء لبنان، تُحرَق خلالها مؤسسات الدولة الأمنية والإجتماعية لتصحيرها أمنياً تمهيداً لعمل أمني كبير وواسع ربما تصل أرتداداته إلى أبعد من طرابلس وعكار؟

*هناك سؤال كبير

 وهوَ لماذا لَم يذهب المتظاهرون إلى منازل المتسببين في إفلاسهم وسرقة أموالهم وإفقارهم من شخصيات سياسية كبيرة ووازنة، بدأت قبل غيرها بتنفيذ مخطط جمع الدولار من الأسواق قبل سنة ونصف من الإنهيار عبر منع شركته أل omt بالتواطئ مع رياض سلامة من دفع التحويلات المالية للمواطنين بالدولار كما يتم تحويلها لهم من الخارج ودفعها بالعُملة الوطنية بدل ذلك عنوَةً وبالقوَة ولم يتجرَّاء أحد من الإعتراض!

** لماذ لَم تتجه جموع المتظاهرين نحو منازل مَن تاجروا بهم منذ العام 2005 وحتى الأمس وأمتلئت حساباتهم بمئات ملايين الدولارات؟

*هل إستعادة الحقوق المسلوبة ومحاربة اللصوص تكون من خلال حرق المحكمة الشرعية السُنِّيَة بملفاتها التي تخص المجتمع المدني؟

*هل تكون إستعادة الحقوق المسلوبة ومحاسبة اللصوص من خلال حرق مبنى بلدية طرابلس وكافة المستندات والملفات التي تخص المدينة والناس!

*هل بناء الوطن يأتي عبر ضرب الأمن فيه من خلال إقتحام المخافر والقاء القنابل على عناصر الشرطة لقتلهم اللذين هم مننا وهم إخوتنا واولادنا واللذين يعانون مثلنا هوَ السبيل لتحصيل حقوقكم؟!

🔰 يآ تُجار الدَم إتقوا الله فيما تَبَقَّى من وطَن،

**إن مشروع أشرف ريفي وبهاء الحريري وتركيا وقطر في عاصمة الشمال اللبناني تقف خلفه إسرائيل، وهو يحتاج إلى وقفة وطنيه ووعي وطني من أجل إيقافه عند حده قبل أن يتفشىَ ويكبَر وينتشر لأنه فايروس صهيوني بأوجُه لبنانية تدعمه مادياً وسياسياً تركيا أهم واحدة من أهدافه محاصرة المقاومة من جهة الشمال اللبناني وخلق منطقة أمنية فاصلة على الحدود بين سوريا ولبنان، وخلق جبهة عسكرية مشتعلة على حدود منطقة عكار الهرمل وجلب مرتزقة ومقاتلين وإستخدام العنصر البشري السوري المقيم في لبنان لإشغال حزب الله داخلياً في معركة أشد سُمِّيَة من الحرب الدائرة في سوريا، تعيد الأمن الى المربع الأول وستُشكل بداية نقطة إنطلاق مجددة من الداخل اللبناني بإتجاه الأراضي السورية سيكون لمرفاء طرابلس الدور الأكبر في إدخال الدعم العسكري والغذائي للإرهابيين هذا المشروع الذي لطالما حَلِموا بهِ قديماً بالوصول الى البحر شمال لبنان وأفشله حزب الله من خلال دخوله الحرب في سورية وإحتلاله مدينة القصير التي كانت تسكل عقدة الوصل الرئيسية مع جبال عكار من ناحية شمال شرق لبنان، تترافق هذه الأحداث مع إعادة تحريك داعش في البادية السورية وتحريك ألوية المسلحين في منطقة درعا من جماعة الزعبي وأحمد العُودَة التي وقعَت المصالحة مع الدولة السورية والتي إنقلبَت وبدأت عملياتها العسكرية ضد الدولَة السورية منذ أكثر من شهر.

🔰 ما يحصل في الشمال اللبناني ليسَ بريئاً ورأس الأفعى فيه أشرف ريفي وبهاء الدين الحريري وسمير جعجع و{نجيب ميقاتي}.

** لذلك في ظل فراغ حكومي وإنقسام عامودي وأفقي في لبنان المترافقين مع توترات كبيرة على صعيد المنطقة عموماً والساحة العراقية خصوصاً، وخلط أوراق الداخل السوري فإن الوقوف على رأس الجبل والتَرَقُب وتأجيل الأزمات وترحيلها لَن ينفع وسيوصل لبنان إلى الخراب والحرب الأهلية مجدداً التي من المؤكد أن إسرائيل ستستغلها والله أعلم حينها إلى أين المصير؟

*لذلك يجب قطع الأيدي الإسرائيلية الموجودة في لبنان، وإقتلاع عيونها، وقطع ألسنتها وآذانها لكي يرتاح الوطن والسلام.

♦ د.إسماعيل النجار..بيروت ـ لبنان

      *30/1/2021

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
لَو غَصَصت بالخبز فَتِّش عن أصابع إسرائيل في حلقك..!
لبنان موبوء في الطائفية والتِبَعيَة واللصوص..!
استغلال وقح للأزمات
لبنان جَفَّ ضِرعُه ولَم تشبَع العجول بَعد..!
عودة الاحتجاجات إلى الشارع اللبناني رغم الإقفال العام
إلغاء الحجر الفندقي واستبداله بـ"المنزلي" للقادمين إلى مطار الحريري
دمشق تستهجن "الصمت إزاء الاعتداءات الإسرائيلية" وتوكد الحق في "الدفاع عن النفس"
اللبنانيون يتأملون شفاعة الشيطان لكي يُنقِذَهُم..!
الطيران الإسرائيلي يستهدف مواقع في محافظة حماة
السلطات اللبنانية تمدد الإغلاق الشامل لمكافحة كورونا حتى 8 فبراير
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1785.71
الجنيه المصري 93.11
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 2.85
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
زيد مغير : ارجو من السيد عبد الأمير المياحي طلب عرض ابن مشتت إلى أخصائي امراض عقلية وكذلك نريد أن ...
الموضوع :
النائب عبد الامير المياحي : الكاظمي ضرب اهل الجنوب بكل الطرق ومنح حقوقهم لكردستان
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم اللهم صلي وسلم وبارك على رسول الله واله الاطهار المظلومين وبحقهم عليك ان تصلي على ...
الموضوع :
الفاتحة لأم البنين ..!
مواطن مقهور : احيي فيكم استخدام الاسم الثلاثي لمن اعتلى منصب رئيس الوزراء فهذا الاستخدام يتناسب قدره ويفي بالمصداقية ...
الموضوع :
مستشار رئيس الوزراء مشرق عباس يتستر على احد قياديي داعش ومن المشاركين في جريمة سبايكر ويمنع اعتقاله
شريف الشامي : الخزي وعار على ما تفعلون من موظف ارشيف الى رئيس وزراء في العراق اي امه انتم ، ...
الموضوع :
رغم انتقادها شعبيا.. صحيفة تابعة لال سعود تمتدح تغييرات الكاظمي الأمنية وتصفها بـالجريئة
مواطنة : احسنتم كثيرا ً لطرح موضوع مفصلي ومهم ، فوزارة التربية اسيرة ومنذ عقود لعقلية مشكوك في نيتها ...
الموضوع :
التعليم الزائف..!
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم بحق محمد واله الاطهار العن الظالمين ودك اوكار الظلم واعداء ال البيت الطيبين الطاهرين عليهم افضل ...
الموضوع :
رويترز: دوي انفجار في العاصمة السعودية الرياض والسبب غير واضح
زيد مغير : لو دققنا اسماء المجرمين المحكومين لوجدنا بأن لديهم إخوة وأبناء اعمام واقارب ضمن جلاوزة اتحاد القوى . ...
الموضوع :
النائب حامد الموسوي : تحفظ اتحاد القوى على دعوات اعدامات الارهابيين طعنة للقضاء
رياض التميمي : اتفق معك باننا امام غزو ثقافي كبير وخطير وهو ظاهر ولا يمكن أخفائه او انكاره وهو متوقع ...
الموضوع :
مقاومة الغزو الثقافي..مسؤولية من ؟!
زيد مغير : ملاحظات ١ موفق الربيعي أفرج عن ارهابيين سعوديين حينما كان مسؤول الأمن القومي وا يذلهم بطائرة C130 ...
الموضوع :
سجن الحوت نموذج يحمي الإرهاب..!
حيدر عنين عواد : السلام عليكم ارجو اجراء الكشف على صيانة الكهرباء و العداد الخاص بالميزانية في الدار المرقمة 3561/ 2وان ...
الموضوع :
مديرية توزيع كهرباء النجف الاشرف تباشر اعمال صيانة وتفتيش وتصليح
فيسبوك