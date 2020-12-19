كيف أفشلَ سياسيي لبنان حكومة حسان دياب وماذا خططوا؟

🛑 ✍️ د. إسماعيل النجار||

♦️ بالتفاصيل ماذا جَرَىَ لغاية الأمس.

♦ بعد إنتفاضة ١٧ تشرين وممارسة الناس الضغط في الشارع، شعرَ جميع مَن في السلطة السياسية في لبنان بالإرتباك والخوف بعدما تأكدوا بأنَ زمام الناقة قَد أُفلِتَ من يَدهُم؟

[ بدأنا نسمع شعارات رنانة من هنا وهناك وأصوات بدأت ترتفع بشأن المحاسبة وإستعادة المال المنهوب بهدف التَعميَة على ما أصابهم من خوف وإرتباكٍ كبيرين.

♦️ بداية الأمر كانت السفارات الغربية تراقب الوضع عن كَثَب وتُحَرِك بعض المجموعات في الشارع من بعيد لتزيد من حجم الضغط الشعبي على حكومة سعد الحريري للإستقالة وإستكمال الضغط ليصل الى المجلس النيابي تمهيداً لإسقاط رئيس الجمهورية العماد ميشال عون؟

[ هذا كان المخطط، [ وبالشارع هكذا كانت تُدار الأمور من داخل عوكر وقصر الصنوبر وسط ذهول في أوساط المرجعيات السياسية التي فاجئها الأمر ولم تكن حتى أجهزتهم الأمنية على عِلم بما يُحَضَّر للُبنان فشعروا أن مصيرهم أصبحَ مجهول.

♦️ البعض بدأ بإعادة التموضع والبعض الآخر بدأ إتصالاته بالسفارات الغربية لَكن لا نتيجة تُذكَر بين أيديهم لا جواب يريحهم؟

[ فأدرَك الجميع بأن كلمة السر في معراب وسمير جعجع وحده دون سواه كان يعلم بكل تفاصيل الخطة والخطوات المنوي تنفيذها بدِقَّة متناهية،

[الرئيس نبيه برِّي إلتَجَئَ إلى حزب الله، الذي بدورَهُ شَكَْكَ بنظافة التحركات وطلب من الرئيس بري التريُث قبل إعلان أي موقف والتماسك ومراقبة الوضع لإستيضاح الصورة وجلائها أكثر ليُبنَى على الشيء مقتضاه،

[ وكذلك فعلَ حزب الله مع حليفه ميشال عون، بعدما إتضَح جلياً أن رأس الحزب هو المطلوب فاعاد الجميع الإصطفاف خلف السيد حسن نصرالله الذي بقيَ الرجل الأقوى والأكثر تماسكاً.

♦️ بدأ حزب الله بالعمل على تشكيل حكومة بديلة عن حكومة سعد الحريري الذي قفزَ من سفينتها وتركها تسير بلا رُبَّان! رغم مناشدته له بعدم الإستقالة في هذا الظرف الصعب؟ لكن الثعلب قفزَ وفَر.

[ إستاءَ السيد نصرالله من تصرف الحريري بهذا الظرف القاسي ومن هروبه من تحمل مسؤولياته الوطنية رغم التنازلات التي قدمها له الحزب وحركة أمل وخانها ولم يَكُن بمستوى هذه الأمانة والثقة التي مُنِحَت له.

♦️ بعد إستقالة الحريري بدأ الضغط بإتجاه استقالة النواب تمهيداً للبدء بإستهداف رئيس الجمهورية الامر الذي رفضه البطريَرك الراعي واعتبر المساس بمقام الرئاسة خط أحمر، ووافق على إستقالة النواب فقط فمارسَ ضغوطات قاهرة على البعض منهم وأجبرهم عليها،

[وكانت هذه هي الخطوة الأصعب بالنسبة لكل مَن إضطر للرضوخ للضغوط وإنباع أهواء جعجع مرغمين؟

[ لكن قرار سمير جعجع الذي ضغط على بكركي من أجل الوقوف معه والضغط على النواب لكي يجبرهم على الإستقالة كان طلباً أميركياً فكانَ ما أراد،

[والنواب الذين استقالوا من البرلمان اللبناني هم نواب كتلة "الكتائب" اللبنانية سامي الجميل، نديم الجميل، الياس حنكش،

[ وبوليت يعقوبيان حزب ٧، [والنائب ميشال معوض مستقل،

[النائب نعمة افرام مستقل،

[ وعضو "اللقاء الديمقراطي" هنري الحلو.

♦ [من جهة أخرى، أعلن عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله تراجع النائب مروان حمادة عن الاستقالة، وأنه مريض ولا يمكنه الحضور، إلا أن رئيس مجلس النواب نبيه بري اعتبر استقالة حمادة سارية المفعول ووقعَ القرار.

♦️بقدرة قادر ومن دون معرفة مصدر كلمة السر التي وصلت لجعجع تراجعَ عن المطالبة بإستقالة النواب وأكمل أعضاء كتلته حضور الجلسات في المجلس النيابي بعدما أصبَحَ خصومه خارج المجلس النيابي.

♦️ تم تكليف الدكتور حسان دياب بتشكيل الحكومة الجديدة ونالت الثقة بعد أشهر من الأخذ والرَد الذي أصبح طقساً يمارسه السياسيون اللبنانيون مع كل تشكيلة حكومية،

[ وعندما بدءَ دياب عملهُ إشتَمَ لصوص الهيكل رائحة نهاية غير محمودة لهم إذا ما اكمل دياب في تنفيذ أجندته السياسية فبدأ الخوف يدُب في قلوبهم وبدأوا برمي الحجارة امام العَرَبة الحكومية ووضعوا العصي في دواليبها،

[ وفي الخارج أوعزَ شياطين السياسة الى طوارقهم ليتوجهوا في غروب كل يوم الى أسوار السرايا الحكومي ويبدأون برشق الحجارة وكيل الشتائم للرئيس دياب وفريقه الوزاري،

[ كما أنهم لم يوفروا بيت الرئيس في تلة الخياط مع كل هذا ورئيس الحكومة لَم يدخل معهم بمتاهات الجدال الإعلامي وأستمر العمل إلَّا أنهم قرروا كسر الجَرَّة وهدم الهيكل في عهد دياب النظيف الكف، فعرقلوا كافة مشاريع القوانين التي أقرتها حكومته اهمها تثبيت متطوعي الدفاع المدني،

♦️ وبشكلٍ متسارع أقفلَت المصارف ابوابها واعلنت فقدان العملة الخضراء من الأسواق وبدأ الإنهيار المالي وتمت مصادرة أموال المودعين وتهريبها الى الخارج في أسوء خطة مُحكَمَة رسمها رياض سلامة وحرَّاس السلطة القديمة،

[حيث قرروا تدمير كل شيء وإحراق كل بقيَ من لبنان بعدما تأكدوا أن لا عودة للوراء ولن يعودوا الى السُلطَة فجردوا الناس من إمكاناتهم وجنى عمرهم واكملوا بجريمة المرفأ التي أخفَت معها كل موبقاتهم بعشرات مليارات الدولارات وثم تابعوا بحرق ما تبقى من مستندات بمخزن الدواليب في الحريق رقم 2 لتكتمل فصول الجريمة بإخفاء ما تبقى من دلائل قد تدينهم.

♦️ أصرَ حسان دياب على السير حتى خط النهاية فكان القرار بإسقاط حكومته ضمن مخطط جهنمي يقضي بإستدعاء الحكومة للإستجواب في جلسة عامة في مجلس النواب وطرح الثقة وتطيرها وكانت هناك نيَة لتناول الوزراء وإهانتهم،

♦️ تَيَقظَ الرئيس دياب ومستشاريه للأمر فلَم يَمثُل، فبدأت جهات سياسية نافذة بالضغط على ثمانية وزراء لدفعهم الى الإستقالة، فبدأَ التمَلمُل والحسابات الشخصيه لدى الوزراء تأخذ مكانها في نفوسهم فأستقال وزير المال التابع للرئيس نبيه بري،

[أما الباقون بدأ الحديث عن استقالة منال عبد الصمد ووزيرة الدفاع ووزيرة العدل والوزير ناصيف حِتي، أدرَك الرئيس دياب أنه بذلك ستكون الحكومة ساقطة حكماً، أبىَ الأمر على نفسهِ السقَوط في المجلس النيابي عبر طرح الثقة بحكومته،

[وأبىَ على نفسه أن تسقط حكومته من الداخل،

[ فقرر وبكل عزة نفس وكرامة إعلان استقالة حكومته بنفسه وبالفعل هذا ما حصل،

♦️ كل ما فعلوه شياطين البلاد أصحاب الأيادي السود كما سَمَّاهم النائب السابق نجاح واكيم، كانَ من ضمن مخطط لضخ الحياة في جسد السلطة السياسية القديمة الميتَه ولضمان بقاء الحال على ما هوَ عليه؟

[ لذلك كان إختيار الحريري بدافع تمرير مرحلة جديدة تحت عنوان : {تكليف} لا {تأليف} ولا [إعتذار] بينما تتضح صورة الوضع الإقليمي عَلَّ الظروف القادمة تسمح لهم بخوض إنتخابات جديدة بقانون على مقاييسهم يعيدهم الى السُلطَة من مجدداً مع إنهم يعلمون جيداً أن الشعب لهم بالمرصاد.

♦ ✍️ د. إسماعيل النجار..

لبنان[18/12/2020]