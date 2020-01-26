عشرات القتلى والجرحى بانفجار شمال سوريا وتركيا تتهم الوحدات الكردية

سقط عشرات الأشخاص بين قتيل وجريح جراء انفجار سيارة مفخخة، اليوم الأحد، في مدينة إعزاز شمال البلاد، فيما اتهمت تركيا "وحدات حماية الشعب" الكردية بالوقوف وراء الهجوم.

وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان نشرته مساء اليوم الأحد: "يواصل تنظيم وحدات حماية الشعب حزب العمال الكردستاني الإرهابي شن هجمات على المدنيين عن طريق سيارات مفخخة، على غرار تنظيم داعش الإرهابي".

وأضافت الوزارة: "وفي هجوم وحشي قتل التنظيم الإرهابي 7 مدنيين عزل واصاب أكثر من 20 آخرين في مدينة إعزاز بواسطة قنبلة وضعت على سيارة".

بدوره، تحدث مصدر محلي لوكالة "سبوتنيك" الروسية عن "مقتل 8 أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين في انفجار سيارة مفخخة أمام مطعم ومحطة وقود في مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي وفق حصيلة أولية"​​​.

وتخضع مدينة إعزاز لسيطرة القوات التركية وحلفائها من فصائل تنظيم "الجيش السوري الحر"، جراء عملية "درع الفرات" التي نفذتها تركيا منذ 24 أغسطس 2016 حتى 29 مارس 2017.

وتتعرض مناطق سيطرة الجيش التركي وحلفائه والتي تم الاستيلاء عليها نتيجة عمليات "درع الفرات" و"غصن الزيتون" و"نبع السلام" لهجمات مستمرة بواسطة التفجيرات، وتتهم أنقرة "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها إرهابية، بالوقوف وراءها.