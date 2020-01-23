نائب وزير الخارجية السوري ينفي وفاة المعلم

نفى نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، اليوم الخميس، وفاة وزير الخارجية وليد المعلم.

وأكد المقداد أن "المعلم بصحة جيدة وهو يتابع عمله بشكل اعتيادي في مكتبه بمبنى الخارجية"، كما نقل موقع "ار تي" عربي.

ونُشرت تغريدة على حساب وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتي على "تويتر"، ذكرت أن "وزارة الخارجية السورية تعلن وفاة وزير الخارجية وليد المعلم، وسيصدر بيان قريب بهذا الشأن".

وتبين لاحقا أن الصفحة على "تويتر" تعرضت للاختراق كما أعلن الوزير، مؤكدا أن لا علاقة له بالتغريدة التي تحدثت عن وفاة نظيره السوري.