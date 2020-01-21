الدفاع الروسية تكشف استعداد "الإرهابيين" لشن هجمات بـ"سيارات مفخخة" في إدلب السورية

كشف رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا اللواء يوري بورنكوف، الثلاثاء، عن قيام "الإرهابيين" في سوريا بنقل 4 "سيارات مفخخة" إلى محافظة إدلب، وهو يدل على تحضير الجماعات المسلحة غير الشرعية لهجوم انتحاري.

وقال بورنكوف في بيان، إنه "تم تلقي معلومات من مصادر محلية وسكان بلدات محافظة إدلب حول نقل 4 سيارات مفخخة من قبل الإرهابيين إلى مدينة معرة النعمان".

وأضاف أن "ذلك يشير إلى إعداد الجماعات المسلحة غير القانونية للقيام بعمليات هجومية".