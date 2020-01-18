سوريا - لبنان - فلسطين

بيروت.. اشتداد المواجهات وسط العاصمة وتأهب لعناصر الجيش


أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام"، السبت، باشتداد المواجهات وسط العاصمة اللبنانية بيروت، فيما أشارت إلى وجود تأهب لعناصر الجيش.

وذكرت الوكالة في خبر  ان "المواجهات اشتدت بشكل مباشر أمام بيت الكتائب المركزي في الصيفي، تزامناً مع تقدم قوة كبيرة من مكافحة الشغب ترافقها آلية اطفاء عسكرية، تعمل على إخماد الحرائق في وسط الطريق كما ترش المياه على المتظاهرين".

وأضافت أن "عناصر من الجيش تأهبوا في عدد من النقاط في ساحة الشهداء ومتفرعاتها".

وأوضحت الوكالة، أنه "لوحظ في المواجهات تراجعات متبادلة، فتارة يتراجع المتظاهرون أمام عناصر مكافحة الشغب، وأحيانا يتراجع عناصر القوى الأمنية أمام للاحتماء من الحجارة والمفرقعات النارية"، مبيناً انه "تم تحطيم واجهات عدد من المصارف وسط بيروت".

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