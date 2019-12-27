سوريا - لبنان - فلسطين

لأول مرة.. السيد حسن نصر الله يجوب شوارع الضاحية بسيارته في مشاهد استثنائية


تناقلت وسائل إعلام مقطع فيديو لعمل إعلامي هو الأول من نوعه يظهر الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، وهو يجوب بسيارته شوارع الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.

وذكرت قناة "المنار" أنها ستعرض قريبا مشاهد حصرية واستثنائية حديثة لسماحة السيد نصر الله، ضمن أنشودة "يا أطيب الناس"، في كليب خاص، وكان مقررا عرض هذه المشاهد أمس الخميس إلا أنه تم التأجيل لأسباب تقنية.

والمشاهد تظهر سماحة السيد نصر الله متجولا بسيارة في الشوارع الرئيسية للضاحية وبين أهلها، فضلا عن بعض المشاهد الأخرى، بما يؤكد طبيعة ممارسته لجزء من نشاطه الحياتي، رغم التهديدات الأمنية و"مزاعم الاحتلال الصهيوني"، بحسب قناة المنار.

وأنشودة "يا أطيب الناس" ومدتها خمس دقائق، من كلمات جواد نصر الله، نجل الأمين العام لحزب الله، وأداء وألحان محمد العطار.

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