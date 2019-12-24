بري: الحريري "نادم" ونصحته بعدم "اللعب بالنار"

أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، مجددا على ضرورة الانتهاء من تشكيل الحكومة في أسرع وقت.

وقال بري، أمام زواره، إن حركة "أمل" و"حزب الله"، قدما كل التسهيلات لرئيس الحكومة السابق سعد الحريري لتأليف حكومة جديدة، لكنه أصر على الرفض"، مبديا استغرابه من التحركات الاحتجاجية التي يقوم بها أنصار الحريري في الشارع اعتراضا على عدم تكليفه، وذلك حسب صحيفة "الجمهورية".

وأوضح أنه "وجه نصيحة إلى الحريري خلال اللقاء الأخير الذي جمعهما في عين التينة، قائلا له: "لا تلعب بالنار يا دولة الرئيس. ممكن تظبط معك مرة، بس هيدا لا يعني أن النار لعبة".

من جهة أخرى، أكد بري الاستعداد لتقديم كل الدعم لرئيس الحكومة المكلف حسان دياب، مشيرا إلى الاختلاف في وجهات النظر بينهما بشأن تشكيل "حكومة اختصاصيين مستقلين".

وأكد أنه "في أرقى الديمقراطيات يتم اختيار وزراء حزبيين إلى جانب الاختصاصيين"، مضيفا أن "الأحزاب اللبنانية لديها شخصيات تتحلى بالشفافية والنظافة".

وكان رئيس الوزراء اللبناني المكلف حسان دياب، وعد بتشكيل حكومة اختصاصيين مستقلة خلال فترة لا تتجاوز 6 أسابيع، معربا عن اعتقاده بأن تحظى حكومة كهذه بدعم أمريكي.