تعرض منشآت نفطية سورية لـ"اعتداءات إرهابية"

أعلنت وزارة النفط السورية، اليوم السبت، تعرض مصفاة حمص، ومعمل غاز جنوب المنطقة الوسطى، ومحطة الريان للغاز، لاعتداءات "إرهابية" متزامنة.

وقالت الوزارة، في بيان لها، "اعتداء إرهابي ممنهج ومتزامن على ثلاثة من منشآتنا النفطية، هي مصفاة حمص، ومعمل غاز جنوب المنطقة الوسطى، ومحطة الريان للغاز"، وذلك حسب وكالة الأنباء السورية "سانا".

وأضافت أن "الاعتداء تسبب بأضرار في بعض الوحدات الإنتاجية، وعلى الفور باشرت فرق الإطفاء العائدة لوزارة النفط بمؤازرة وحدات إطفائية لإطفاء النيران وبدأت الورش الفنية بعمليات الإصلاح".

وأشارت الوكالة السورية إلى أن الاعتداءات الإرهابية على المنشآت النفطية تأتي في الوقت الذي "تمارس فيه الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع النظام التركي سرقة النفط والغاز السوري في منطقة الجزيرة وتفرض فيه واشنطن إجراءات قسرية وحصارا غير مشروع لمنع وصول إمدادات الطاقة من نفط وغاز إلى سوريا".