مقتل واصابة 16 شخصاً بانفجار سيارة مفخخة شرقي سوريا

قتل اليوم الخميس 5 مدنيين وأصيب 11 آخرون، جراء انفجار سيارة مفخخة في بلدة تل حلف غرب مدينة رأس العين بالحسكة شمال شرقي سوريا.

وذكرت وكالة "سانا" نقلا عن مصادر أهلية، أن سيارة مفخخة انفجرت ظهر اليوم الخميس، بجانب مبنى البلدية في بلدة تل حلف غرب مدينة رأس العين ما تسبب بمقتل 5 مدنيين وإصابة 11 آخرين إضافة إلى وقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات.

وشهدت مدينة رأس العين وعدد من القرى المحيطة بها خلال الأسابيع الماضية انفجار العديد من السيارات والدراجات المفخخة، ما أسفر عن مقتل وجرح العشرات في صفوف المدنيين، كان آخرها أمس حيث قتل 5 مدنيين وأصيب 15 آخرون بجروح جراء انفجار عربة مفخخة في بلدة مبروكة بريف المدينة.