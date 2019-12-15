سوريا - لبنان - فلسطين

هل عرفت الان ؟؟؟!! .... أمين عام الجامعة العربية: القضية الفلسطينية ضاعت


رفض الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، تسمية الأحداث التي يشهدها العالم العربي منذ 2011 بالربيع العربي، وفيما أشار إلى أنه "لا ينبغي تسميتها بالربيع بمنتهى الأمانة"، أكد أن القضية الفلسطينية "ضاعت".

ونقلت جريدة "المصريون" عن أبو الغيط قوله خلال جلسة التحديات الراهنة للسلم والأمن الدوليين، في فعاليات اليوم الأول لمنتدى شباب العالم ب‍شرم الشيخ، إن "500 ألف سوري، قتلوا وطرد ما بين 4 و5 ملايين سوري من بلادهم"،

مضيفا أن "الهزة التي حدثت في كثير من الدول العربية أدت إلى فتح شهية الكثير من دول الجوار وظهور تيارات لملء الفراغ نتيجة لغياب الدولة الوطنية".

وحذر الأمين العام لجامعة الدول العربية من "مطامع بعض الدول في البحر المتوسط، ومحاولات بعض الدول الأخرى السيطرة على مضايق وممرات مائية".

وأشار أبو الغيط إلى أن "المجتمع الدولي من الممكن أن يدفع ثمنا غاليا، مؤكدا أن "القضية الفلسطينية ضاعت".

وطالب الامين العام للجامعة العربية، بـ "ضرورة معالجة هذا الأمر بصراحة والاعتراف بأن منطقة الشرق الأوسط ضربت ضربا مبرحا، أولا ب‍العراق، وما جاء بعد 2011 ".

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هل عرفت الان ؟؟؟!! .... أمين عام الجامعة العربية: القضية الفلسطينية ضاعت
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