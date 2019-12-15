سوريا - لبنان - فلسطين

مجهولون يحرقون مكتبين لـ "التيار الوطني الحر" و"تيار المستقبل" شمالي لبنان


أقدم مجهولون، الأحد، على حرق مكتب تابع لـ "التيار الوطني الحر" وآخر يعود لـ "تيار المستقبل" في عكار شمالي لبنان.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام"، ان "مجهولين دخلوا ليل الأحد، إلى المكتب الرئيس لـتيار المستقبل في بلدة خريبة الجندي، بعد كسر زجاج أحد الأبواب الخلفية، وأشعلوا النار في القاعة الرئيسة للمركز".

وأضافت أنه "سبق ذلك في الليلة نفسها فعل مماثل طال مكتباً للتيار الوطني الحر في جديدة الجومة في عكار، إذ أقدم مجهولون على كسر الباب الزجاجي الخارجي وإضرام النار في المكتب، وفروا الى جهة مجهولة".

من جانبه، أدان كل من المكتب الإعلامي في "التيار الوطني الحر" ونظيره في "تيار المستقبل" ما حصل، وطالبا الأجهزة الامنية بالتحقيق، تمهيداً لمعاقبة الفاعلين وفق القانون، ولضمان عدم تكرار مثل هذه الأعمال.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
هل عرفت الان ؟؟؟!! .... أمين عام الجامعة العربية: القضية الفلسطينية ضاعت
مجهولون يحرقون مكتبين لـ "التيار الوطني الحر" و"تيار المستقبل" شمالي لبنان
بيروت تشهد "الليلة الأعنف" منذ بداية الاحتجاجات
الداخلية اللبنانية: نقل 23 عنصراً من قوى الأمن إلى المستشفيات
كر وفر بين المتظاهرين والأمن اللبناني أمام مجلس النواب
الحرب على سوريا وتأثيراتها الإقليمية.
حزب الله اللبناني يندد بالمؤتمر التطبيعي مع إسرائيل في البحرين
لبنان يغرق بالسيول والأضرار بالجملة!
لبنان.. مسيرة نحو بيت الوسط بعد دعم الحريري من جديد
انسحاب سمير الخطيب المرشح لرئاسة الحكومة اللبنانية
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 73.86
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
قحطان عبد سلمان : السلام عليكم اني خريج منذ 2003 بكلوريوس تعليم تكنلوجي/قسم الهندسه الميكانيكيه ورب اسره مكونه من 7 اشخاص ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
احمد : عدلو رواتب الموظفين وخاصتا موظفين الصناعة والمعادن ...
الموضوع :
تعرّف على ما سيتقاضاه النواب والرئاسات وفقا لقانون إلغاء الامتيازات
علي الجبوري : احسنت استاذ وضعت يدك على الجرح النازف استمر رجاءا ...
الموضوع :
تهديم الدولة بجيوش الكترونية - الحلقة الاولى
علي عبدالله عبدالامير : أنا ابن الشهيد عبدالله عبدالامير شهيد المقابر الجماعيه وأنا اقدم ع وظيفه وماكو وماخليت مكان ماقدمت بي ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
almaliky1990 : عندي مجموعة من الاسئلة اريد طرحها على سماحة الشيخ الصغير اعزه الله تتعلق بالشأن المهدوي فهل هناك ...
الموضوع :
بالفيديو .... الاسرائليون يعتبرون الامام المفدى السيد علي السيستاني بالعدو الخفي او الشبح
محمد : أفضل حل اعلان حكومة طوارئ برئاسة السيد عادل عبد المهدي مده 6 سنوات تجمد الدستور وتكتب دستور ...
الموضوع :
رسالة الى السيد عادل عبد المهدي
فاطمة خالد جواد : يسقط محمد بن سلمان وأبوه الفاسق الفاجر اليهود ي عبيد نتنياهو الدجال ويسقط الطغاة وتحيا دماء الشهداء ...
الموضوع :
نصح بن سلمان فمات في سجون السعودية !
أبو علي القره غولي : أحسنتم وفقكم الله تعالى أرى أننا اليوم قد مررنا بمحطة واحدة من محطات الإبتلاء والغربلة والتمحيص، ولابد ...
الموضوع :
(هل تكون قناة الشرقية اليهودية ملهمة الحراك في العراق)
رعد الموسوي : اخواني رجاءا توضيح ،،من هم الحواسم ؟ وهل هؤلاء خطرين ؟ انا اعيش في الخارج واحد الاخوان ...
الموضوع :
‏عبد الكريم خلف يعاتب أبناء الوسط والجنوب لمشاركتهم في حملة ضده ويؤكد: لن نسمح للحواسم بالعودة!
علي الجبوري : اروحنا فداء للسيد السيستاني هبة الله لاهل العراق في زمن عز فيه الناصر والمعين وكثر فيه العدو ...
الموضوع :
المرجعية ومعركة سرقة الفوضى !
فيسبوك