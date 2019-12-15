الداخلية اللبنانية: نقل 23 عنصراً من قوى الأمن إلى المستشفيات

أعلنت وزارة الداخلية اللبنانية، الأحد، نقل 23 عنصراً من قوى الأمن بينهم 3 ضباط إلى المستشفيات.

وقال بيان لـ"قوى الأمن الداخلي"، نُشر عبر حسابها بموقع "تويتر": "حتى الآن حصيلة الإصابات خلال هذا اليوم في قوى الأمن والذين استوجب نقلهم إلى المستشفيات هي 20 عنصرا إضافة إلى جرح 3 ضباط ما عدا إصابة العديد من العناصر الذين عولجوا ميدانيا"، بحسب "سبوتنك".

وكانت قوات الأمن اللبنانية أطلقت، مساء أمس السبت الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي على متظاهرين في بيروت حاول بعضهم اقتحام حي وسط العاصمة اللبنانية.