الصفدي يرد على الحريري: اردت ان يكون انسحابي يجمع ولا يفرق

قال الوزير السابق محمد الصفدي، اليوم الاثنين، أردت أن "يكون بيان انسحابي أمس بيانا يجمع ولا يفرق، شكرت فيه الرئيس الحريري على تسميتي لتشكيل الحكومة العتيدة، ولم أود أن أذكر تفاصيل المفاوضات بيني وبينه".

واضاف، الصفدي في بيان ، فإذا "بي أفاجأ اليوم ببيان صادر عن المكتب الإعلامي للرئيس سعد الحريري يتضمن تفنيدا لما صدر عني وذلك في إطار الاستخدام السياسي".

واوضح، الصفدي ان "اود أن أؤكد أن المرحلة التي يمر بها لبنان مرحلة صعبة ومفصلية وخطيرة، وتتطلب منا جميعا التكاتف والتضامن ووضع الخلافات السياسية جانبا".

وبين، ان "انطلاقا من هذا الأمر تخطيت الوعود التي على أساسها قبلت أن أسمى لرئاسة الحكومة المقبلة، والتي كان الرئيس قطعها لي لكنه لم يلتزم بها لأسباب ما زلت أجهلها، فما كان مني إلا أن أعلنت انسحابي".

ودعا الصفدي الجميع الى، ان "الحكمة والتبصر والوعي أن لبنان أكبر منا جميعا وهو في خطر داهم"