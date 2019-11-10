سوريا - لبنان - فلسطين

حزب الله اللبناني: نشارك بفاعلية في المشاورات مع رؤساء الكتل النيابية لتشكيل الحكومة الجديدة


أعلن حزب الله اللبناني عن مشاركته بفاعلية في المشاورات مع رؤساء الكتل النيابية والأطراف المعنية لتشكيل الحكومة الجديدة التي ستنقذ البلاد من الفوضى.

وأعرب نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم، عن "أمله في أن تنجز الصيغة النهائية لاسم رئيس الحكومة الجديدة وتشكيلتها قريباً".

وأضاف أن "حزب الله سيتابع دوره في حمل هموم الناس والعمل للإصلاح ومكافحة الفساد"، متعهدا بأن تمثيله في الحكومة المستقبلية سيكون فاعلاً".

وأوضح الشيخ قاسم، أن "حزب الله هو جزء من الحكومة لأنه جزء من هذا الشعب ومن هذا الاختيار، وسيعمل على أن يكون صوت الناس مسموعا وأوجاعهم محل معالجة".

وأكد أن "الوضع بعد الحراك الشعبي الأخير في لبنان يختلف عما كان قبله"، مشدداً على "ضرورة أن تكون مطالب المتظاهرين "حاضرة ومقدمة على أصحاب رؤوس الأموال".

وتابع الشيخ قاسم، : "نحن اليوم، نعمل بكل دأب وسعي لوجوب أن تكون هذه الحكومة إنقاذية ومحطة تعطى من خلالها الفرصة كي لا يقع البلد في الفوضى، وهذه هي البداية".

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