وسائل إعلام: إسقاط طائرة إسرائيلية في جنوب لبنان

أفادت قناة الميادين اللبنانية بإسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية في جنوب لبنان.
وذكرت قناة الميادين أنه جرى إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة قرب بلدة النبطية بجنوب لبنان اليوم الخميس دون أن تذكر مزيدا من التفاصيل.
وقال الجيش الإسرائيلي إن صاروخا مضادا للطائرات أطلق من الأراضي اللبنانية اليوم الخميس باتجاه إحدى طائراته المسيرة لكنه لم يصبها.
ونشر متحدث باسم الجيش البيان على تويتر بعدما ذكرت قناة الميادين اللبنانية أن طائرة إسرائيلية مسيرة أسقطت قرب بلدة النبطية بجنوب لبنان.
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