سوريا - لبنان - فلسطين

سفارات أجنبية وعربية في بيروت تتخذ إجراءات بعد الاحتجاجات


قررت سفارات أجنبية وعربية في بيروت إغلاق أبوابها، فيما أصدرت سفارات اخرى بيانات تحذيرية لمواطنيها، على وقع الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها العاصمة اللبنانية حاليا.

وأعلنت السفارة الكندية في بيروت إغلاق أبوابها اليوم الجمعة بسبب أعمال قطع الطرقات والاحتجاجات.

كما أعلنت السفيرة الأسترالية ب‍لبنان، ريبيكا غريندلي، أن السفارة ستغلق أبوابها بسبب الاحتجاجات.

من جهتها، حذرت سفارة الإمارات في بيروت رعاياها المتواجدين في جميع المناطق اللبنانية، ودعتهم إلى ضرورة تفادي أماكن التظاهرات، والبقاء في أماكن إقامتهم لضمان أمنهم وسلامتهم.

الأمر ذاته فعلته السفارة السعودية في بيروت، داعية جميع مواطنيها المقيمين والزائرين إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن التظاهرات والاحتجاجات.

وشهد لبنان أمس موجة تظاهرات شعبية عنيفة قام بها المواطنون تنديدا بسياسات الحكومة التقشفية والضرائب الجديدة التي فرضتها، ليعكس ذلك مدى الاحتقان المعيشي الخانق الذي يعيشه المواطن اللبناني.

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