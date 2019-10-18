وسائل اعلام عربية: قتيلان و6 جرحى جراء إطلاق نار في في طرابلس اللبنانية

أفاد موقع "سكاي نيوز "، الجمعة، بسقوط قتيلين وإصابة ستة آخرين جراء إطلاق نار في طرابلس اللبنانية.

وذكر الموقع في خبر مقتضب، ان "قتيلين سقطا وأصيب ستة آخرون جراء إطلاق نار في ساحة النور في مدينة طرابلس اللبنانية".

وكان المئات من المواطنين اللبنانيين قد تظاهروا في وقت سابق من، اليوم الجمعة، أمام القصر الرئاسي في بلدة بعبدا.

وأشارت "سكاي نيوز" إلى أن "قتيلاً وسبعة جرحى سقطوا جراء إطلاق نار في ساحة النور في مدينة طرابلس اللبنانية".