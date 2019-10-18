وزيرة الداخلية اللبنانية تطالب المحتجين بعدم التعرض للاملاك العامة والخاصة

طالبت وزيرة الداخلية اللبنانية ريّا الحسن، الجمعة، المحتجين في بلادها الى عدم التعرض للاملاك العامة والخاصة، مؤكدة أن القوات الأمنية ستتعامل بما يمليه عليها واجبها للحفاظ على سلامة المواطنين وأمنهم وممتلكاتهم.

وقالت الحسن في تغريدة عبر حسابها على تويتر، "أتوجه مجددا الى كل المواطنين المشاركين بالتظاهرات بالتأكيد ان حرية التظاهر والاعتصام تعبيرا عن مطالبهم، هو حق مقدس يكفله الدستور. ومن هذا المنطلق، أهيب بكل المشاركين عدم التعرض للاملاك العامة والخاصة واقفال الطرقات وتفادي اعمال التكسير والتخريب المنافية لاخلاقيات اللبنانيين".

وأكدت الحسن، أن "القوى الامنية سوف تتعامل بما يمليه عليه واجبها للحفاظ على سلامة المواطنين وأمنهم وممتلكاتهم"، لافتة الى أنه "علينا أن نتفادى تفاقم الامور وأن نعمل على ايجاد الحلول، وأن نتعاون لتقليص الاضرار غير المبررة".

وتشهد لبنان منذ مساء أمس الخميس احتجاجات واسعة -هي الأكبر منذ سنوات- في مختلف مناطق البلاد، رفضا لإقرار الحكومة ضرائب جديدة أبرزها ضريبة على اتصالات الإنترنت، ورفضا للأوضاع الاقتصادية والمعيشية بصفة عامة.